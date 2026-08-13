Tres rivales, tres pruebas para los Steelers rumbo a 2026

Pittsburgh abrirá la pretemporada ante Green Bay, recibirá a los Jets y cerrará su preparación visitando a Buffalo, en tres partidos que servirán para comenzar a definir el rostro del nuevo equipo.

La espera terminará el 13 de agosto.

Después de semanas de trabajo en el Training Camp, los Pittsburgh Steelers tendrán finalmente la oportunidad de trasladar todo lo trabajado en el campo de entrenamiento al escenario de un partido. Serán tres encuentros de pretemporada y, aunque el resultado tendrá una importancia secundaria, cada uno de ellos representará una nueva oportunidad para evaluar jugadores, definir posiciones y comenzar a construir la identidad del equipo para la temporada 2026.

El calendario llevará a Pittsburgh por tres escenarios distintos y ante tres rivales con características diferentes: Green Bay Packers, New York Jets y Buffalo Bills.

Tres partidos. Tres pruebas. Un mismo objetivo: llegar lo mejor preparados posible al inicio de la temporada regular.

Green Bay será el primer examen

Los Steelers abrirán su calendario de pretemporada el jueves 13 de agosto frente a los Green Bay Packers en Acrisure Stadium.

Será el primer momento para observar en acción a buena parte de las nuevas piezas del roster y, particularmente, para comenzar a identificar cómo se traducen en un partido los conceptos instalados durante las primeras semanas de Training Camp.

Green Bay representa un buen punto de partida. Los Packers mantienen continuidad en buena parte de su proyecto y cuentan con Jordan Love como su quarterback, mientras que Matt LaFleur continúa al frente del equipo.

Para Pittsburgh, el partido permitirá poner a prueba distintos aspectos en ambos lados del balón, pero también será una primera oportunidad para que los jugadores que compiten por un lugar en el roster comiencen a separar su nombre del resto.

En pretemporada, cada snap cuenta.

Y para algunos jugadores, los snaps frente a Green Bay podrían ser el inicio de una carrera hacia un lugar en el roster de 53.

Los Jets pondrán a prueba el progreso

Una semana después, el viernes 21 de agosto, Pittsburgh volverá a Acrisure Stadium para recibir a los New York Jets.

El segundo partido llega en un momento diferente de la preparación. Para entonces, los entrenadores tendrán una idea mucho más clara de las fortalezas y áreas por mejorar de su equipo y, al mismo tiempo, las diferentes batallas por posiciones comenzarán a adquirir mayor importancia.

Los Jets también atraviesan una etapa de transformación, bajo el mando de Aaron Glenn, con cambios importantes en su estructura y en ambos lados del balón.

Eso convierte al encuentro en una prueba interesante para los Steelers, particularmente para los jugadores jóvenes que tendrán que demostrar que pueden trasladar su desempeño del Training Camp a situaciones reales de juego.

El margen de error comenzará a reducirse.

Conforme se acerque el final de la pretemporada, las preguntas dejarán de ser únicamente quién tiene talento para formar parte del equipo y comenzarán a convertirse en quién puede contribuir desde el inicio de la temporada.

Buffalo será el último reto

La pretemporada terminará el jueves 27 de agosto en Buffalo, cuando los Steelers visiten a los Bills en Highmark Stadium.

Y no será un cierre sencillo.

Buffalo representa una prueba de exigencia tanto por el rival como por el escenario. Los Bills cuentan con Josh Allen, uno de los quarterbacks más difíciles de enfrentar en la NFL, y comenzarán una nueva etapa bajo el mando de Joe Brady.

Para Pittsburgh, el encuentro llegará con buena parte de las decisiones importantes prácticamente frente a los entrenadores.

A esas alturas, los jugadores que todavía estén peleando por un puesto tendrán una de sus últimas oportunidades para dejar una impresión antes de que llegue el momento de definir el roster.

El último partido de pretemporada no necesariamente será el momento para que todos los titulares tengan una participación extensa. Para muchos otros, sin embargo, podría representar la última oportunidad de demostrar que pertenecen a este equipo.

El verdadero rival estará dentro del vestidor

Green Bay, New York y Buffalo ofrecen tres desafíos diferentes, pero el objetivo de Pittsburgh será el mismo en cada uno de ellos.

Evaluarse.

Los resultados de pretemporada nunca cuentan para la clasificación cuando comienza la temporada regular. Lo que sí cuenta son las decisiones que se toman durante estas semanas.

Cada repetición ayuda a definir un puesto. Cada jugada puede cambiar una competencia. Cada actuación puede modificar la percepción que existe sobre un jugador.

Para los veteranos, será una oportunidad de recuperar ritmo y comenzar a prepararse para septiembre. Para los novatos, será el momento de demostrar que el salto de la universidad a la NFL no es demasiado grande. Para los jugadores que buscan hacerse un lugar, serán tres oportunidades que no pueden desperdiciar.

Y para Mike McCarthy y su staff, será el momento de comenzar a convertir un roster en un equipo.

La temporada 2026 todavía no habrá comenzado cuando termine el último partido en Buffalo.

Pero para entonces, los Steelers deberían tener una idea mucho más clara de quiénes son, qué pueden hacer y qué necesitan mejorar.

Porque la pretemporada no se trata de ganar tres partidos.

Se trata de estar listo para ganar los que realmente importan.