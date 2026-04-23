Lo básico que debes de saber de cara al NFL Draft 2026 de los Steelers

Con el Draft 2026 celebrándose en Pittsburgh, los Steelers llegan a una de las semanas más importantes del año con una ventaja enorme: capital de draft. La gerencia de Omar Khan acumuló selecciones extra y eso le da margen para atacar necesidades inmediatas, subir en el tablero o incluso guardar activos para 2027. En una AFC cada vez más competitiva, este draft puede definir si Pittsburgh sigue siendo contendiente o da un salto real al siguiente nivel.

¿Cuántas picks tienen los Steelers en el NFL Draft 2026?

Pittsburgh tiene 12 selecciones totales, la mayor cifra entre varios equipos de la liga este año. Su primera selección es la No. 21 global en la primera ronda. También cuentan con múltiples picks en Día 2, lo que aumenta la posibilidad de encontrar titulares inmediatos.

Picks actuales de Pittsburgh:

Ronda 1: Pick 21

Ronda 2: Pick 53

Ronda 3: Picks 76, 85 y 99

Ronda 4: Picks 121 y 135

Ronda 5: Pick 161

Ronda 6: Pick 216

Ronda 7: Picks 224, 230 y 237

Principales necesidades de los Steelers rumbo a 2026

Quarterback del futuro

La incertidumbre en la posición sigue presente. Si Aaron Rodgers no continúa o solo representa una solución temporal, Pittsburgh necesita desarrollar un pasador joven. No necesariamente en primera ronda, pero sí alguien con herramientas físicas y techo alto.

Línea ofensiva interior

Los Steelers han invertido en tackle, pero todavía necesitan fortalecer guardia/centro para dominar por tierra y proteger mejor al QB.

Wide Receiver

Después de movimientos recientes, falta una segunda arma explosiva que complemente el ataque y genere separación constante.

Cornerback / Secundaria

En una división con Joe Burrow y Lamar Jackson, profundidad y talento en cobertura nunca sobran.

Defensive Line

Cam Heyward sigue siendo referente, pero Pittsburgh debe pensar en sucesión y rotación interior.

Serán tres días intensos y muy interesantes para el futuro de la franquicia, como ciudad local la fiesta será increíble en Pittsburgh y queremos que todos los fans del equipo que vengan tengan un rato increíble en esta fiesta llamada NFL Draft 2026, para los que van a nuestro evento en Ciudad de México, estoy seguro de que también será algo para el recuerdo y que todos los asistentes tendrán un rato espectacular, el evento ya es SOLD OUT, AGOTADO, no queda ni medio boleto.

Nos estamos leyendo más tarde en la semana.