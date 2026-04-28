Todos los picks de los Pittsburgh Steelers en el NFL Draft 2026

Con 10 selecciones en el NFL Draft 2026, los Pittsburgh Steelers dejaron claro que la nueva administración encabezada por Mike McCarthy y Omar Khan apostó por reforzar la ofensiva sin descuidar la profundidad defensiva. Pittsburgh priorizó tamaño, versatilidad y competencia interna en varias posiciones, construyendo una clase que mezcla necesidad inmediata con visión de futuro.
Con la selección 21 global, Pittsburgh tomó al tackle ofensivo Max Iheanachor, un liniero con enorme techo físico y herramientas atléticas poco comunes para su tamaño. Su llegada manda un mensaje claro: la línea ofensiva seguirá siendo el eje del proyecto. Puede competir pronto por snaps importantes y ofrece seguro ante lesiones o inconsistencia en los tackles actuales. Es una apuesta premium por protección y juego terrestre.
En segunda ronda llegó el receptor Germie Bernard, uno de los wideouts más pulidos técnicamente del grupo. Corre rutas limpias, atrapa tráfico y aporta dinamismo después de la recepción. En una ofensiva que busca más ritmo y separación, Bernard encaja perfecto como complemento inmediato y potencial titular temprano. Pittsburgh necesitaba talento joven en la posición y lo consiguió.
La apuesta más comentada llegó en tercera ronda con el quarterback Drew Allar. Brazo NFL, tamaño prototipo y experiencia en un programa grande convierten esta selección en una jugada de alto valor. No necesita jugar de inmediato, lo cual favorece su desarrollo. Si mejora lectura bajo presión y consistencia mecánica, Pittsburgh podría haber encontrado al pasador del futuro sin pagar precio de primera ronda.
Más tarde en tercera ronda, los Steelers añadieron al cornerback Daylen Everette, defensivo probado en la élite universitaria. Físico, competitivo y acostumbrado a cubrir receptores de alto nivel en la SEC, tiene perfil ideal para el estilo agresivo de Pittsburgh. Puede iniciar como rotacional y convertirse rápidamente en pieza importante dentro de una secundaria renovada.
Con el pick 96 llegó el guardia Gennings Dunker, otra señal inequívoca de que el frente ofensivo era prioridad absoluta. Jugador fuerte, técnico y con mentalidad física propia del football de Iowa, puede competir en interior de línea y dar profundidad inmediata. Este tipo de selecciones suelen rendir más de lo que aparentan en abril.
En cuarta ronda apareció Kaden Wetjen, receptor explosivo con valor adicional en equipos especiales. Más allá de sus oportunidades ofensivas, su velocidad y habilidad como retornador pueden darle boleto inmediato al roster. Pittsburgh sumó velocidad real y versatilidad a bajo costo.
En quinta ronda seleccionaron al ala cerrada/fullback Riley Nowakowski, un perfil muy del gusto tradicional acerero: físico, trabajador y útil en múltiples roles. Puede abrir huecos, contribuir en formaciones pesadas y ayudar en equipos especiales. No es una selección glamorosa, pero sí funcional.
En sexta ronda llegó el liniero defensivo Gabriel Rubio, prospecto de rotación con fortaleza en trenches. Pittsburgh siempre busca mantener fresca la línea defensiva, y Rubio, de sangre mexicana, entra a competir por un lugar como pieza de desarrollo detrás de los veteranos. Buen valor para esa zona del draft.
Ya en séptima ronda, los Steelers apostaron por el safety Robert Spears-Jennings, jugador físico y de mentalidad agresiva. En este punto del draft se buscan especialistas y profundidad, y Spears-Jennings tiene perfil claro para equipos especiales mientras crece como defensivo situacional.
La última selección fue el corredor Eli Heidenreich, un prospecto interesante por disciplina, dureza y estilo norte-sur. Jugadores provenientes de academias suelen maximizar oportunidades por ética de trabajo, y puede pelear por rol en backfield profundo o unidades especiales.
En términos generales, Pittsburgh firmó una clase inteligente y coherente. No persiguió titulares instantáneos en cada pick, sino estructura de roster. Reforzó línea ofensiva, añadió armas para el quarterback, tomó una apuesta legítima en la posición más importante del deporte y sumó profundidad defensiva. Quizá no fue un draft de reflectores, pero sí uno de identidad. Y muchas veces, los drafts que se ganan en abril no son los más ruidosos, sino los que se entienden en diciembre. Si dos o tres nombres rompen antes de tiempo, los Steelers podrían mirar atrás y reconocer que aquí comenzó una nueva etapa.
¿Qué les pareció el Draft de los Steelers?, los leemos.
Here We Go!