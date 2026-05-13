Lo que nos dejó el Rookie Minicamp de los Steelers

El primer vistazo a la clase 2026 de los Steelers dejó claro que Pittsburgh volvió a apostar por tamaño, físico y versatilidad. El rookie minicamp de la semana pasada en el UPMC Rooney Sports Complex no se trató únicamente de correr rutas o aprender formaciones; fue el primer paso para construir identidad. Y en un roster que busca rejuvenecer varias áreas importantes, varios novatos comenzaron a llamar la atención desde el primer día.

Uno de los jugadores que más reflectores atrajo fue el quarterback Drew Allar. El pasador salido de Penn State mostró exactamente lo que enamoró al staff durante el proceso del Draft: brazo poderoso, presencia física y confianza para atacar ventanas profundas. Aunque apenas se trata de prácticas sin contacto, Allar lució cómodo tomando el control del huddle y recibió elogios tempranos del head coach Mike McCarthy, quien destacó su talento natural y el proceso de desarrollo que tendrá por delante dentro del sistema ofensivo.

Quizá la historia más interesante del fin de semana fue la de Gabriel Rubio. El defensive end de sangre mexicana aprovechó cada repetición para hacerse notar en un grupo lleno de jugadores peleando por una oportunidad. Rubio destacó por su intensidad, velocidad lateral y agresividad para atacar el balón, además de mostrar una energía constante durante los entrenamientos. Más allá de cualquier jugada puntual, dejó una buena impresión por su actitud y capacidad para competir físicamente al nivel del resto del grupo. El rookie minicamp representó una vitrina importante, y Rubio respondió con una actuación sólida que seguramente lo mantendrá en el radar del staff rumbo a las próximas etapas del offseason.

En las trincheras, el tackle ofensivo Max Iheanachor dejó ver por qué Pittsburgh apostó fuerte por él en primera ronda. Su combinación de longitud, potencia y movilidad resaltó de inmediato durante los ejercicios individuales. Todavía hay aspectos técnicos por pulir, especialmente en colocación de manos y balance, pero físicamente parece construido para el futbol americano del Norte de la Americana. Cada repetición dejó la sensación de que los Steelers encontraron otro proyecto de línea ofensiva con potencial de convertirse en titular a mediano-largo plazo.

El receptor Germie Bernard también tuvo momentos importantes durante el minicamp. Su habilidad para separarse rápido en rutas cortas y trabajar desde el slot encaja perfectamente con lo que busca la ofensiva de McCarthy. Bernard mostró manos seguras y fluidez después de la recepción, además de una energía constante durante toda la práctica. Pittsburgh necesitaba velocidad y dinamismo en grupos reducidos, y el ex receptor de Alabama comenzó a mostrar precisamente eso.

Otro nombre que generó comentarios positivos fue el cornerback Daylen Everette. Físico, agresivo y con buena capacidad para jugar el balón en cobertura, Everette destacó especialmente en drills defensivos donde pudo demostrar su alcance y lectura. El staff lo utilizó en distintos alineamientos defensivos, algo que deja entrever la flexibilidad que podría aportar en la secundaria.

Entre los jugadores de media y última ronda, varios aprovecharon el fin de semana para ganar terreno. El regresador y receptor Kaden Wetjen aportó explosividad inmediata en equipos especiales, mostrando la aceleración que lo convirtió en uno de los mejores returners colegiales del país. Por su parte, el fullback Riley Nowakowski dejó una buena impresión por su intensidad física y disposición para bloquear, un rol que sigue teniendo valor dentro de una ofensiva que quiere jugar con identidad terrestre.

También hubo espacio para historias interesantes fuera de los reflectores principales. El minicamp reunió novatos, agentes libres no drafteados y jugadores invitados a prueba, varios de ellos buscando una oportunidad para mantenerse en el roster de offseason. Uno de los nombres que terminó ganando contrato fue el centro Gregory Crippen, quien convenció al staff tras su participación durante el fin de semana.

Más allá de cualquier highlight aislado, el minicamp dejó algo claro: Pittsburgh quiere volver a construir desde la fortaleza física y la competencia interna. La clase 2026 todavía tiene un largo camino por recorrer antes de demostrar su verdadero impacto en temporada regular, pero el primer paso fue positivo. Hubo intensidad, energía y varios novatos que comenzaron a comportarse como Steelers desde el momento en que pisaron el campo.

Los números de los novatos son los siguientes:

Allar - 16

Bernard - 17

Everette - 23

Spears-Jennings - 28

Heidenreich - 29

Nowakowski - 37

Wetjen - 42

Iheanachor - 71

Dunker - 73

Rubio - 96

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