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Las necesidades de los Pittsburgh Steelers para el NFL Draft 2026

Apr 17, 2026 at 01:01 PM
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Raúl Gutiérrez

Si algo ha dejado claro el arranque de la era de coach McCarthy en Pittsburgh, es que la construcción del roster apunta a una ofensiva más abierta, más física en protección y con mayor énfasis en crear explosividad por fuera. Por eso, cuando se analiza la clase del NFL Draft 2026, hay una coincidencia inmediata: varias de las posiciones más fuertes del año empatan con necesidades reales de los Steelers.

La conversación empieza en receptor abierto. Esta generación tiene nombres de impacto inmediato y profundidad de calidad. Prospectos como Carnell Tate, Jordyn Tyson y Makai Lemon proyectan como jugadores capaces de entrar desde el Día 1 a una rotación seria. Tate ofrece rutas limpias, manos confiables y perfil de WR1 moderno; Tyson tiene dinamismo vertical y capacidad para separar en espacio reducido; Lemon aporta versatilidad para alinearse dentro o fuera. Para unos Steelers que necesitan sumar talento joven alrededor del quarterback, es una posición natural para atacar temprano.

La otra zona donde luce fuerte el draft es la línea ofensiva, particularmente tackle e interior. Ahí aparecen nombres como Francis Mauigoa, Monroe Freeling y Olaivavega Ioane o Max Iheanachor. Mauigoa tiene herramientas de élite y flexibilidad para jugar tackle o guard; Freeling es largo, atlético y con pies de left tackle premium; Ioane probablemente sea uno de los interiores más listos para jugar desde novato. Si Pittsburgh quiere consolidar una identidad física y proteger mejor en dropback, esta clase ofrece soluciones reales.

En defensiva, la posición más interesante podría ser safety. Caleb Downs luce como talento de impacto total, uno de esos jugadores que cambia la estructura de una secundaria. También aparecen nombres como Dillon Thieneman, Kamari Ramsey y D'Angelo Ponds, perfiles completos, agresivos y modernos. Si los Steelers buscan mantener versatilidad detrás de sus pass rushers, esta camada tiene mucho valor.

¿Y cómo encaja todo esto con Pittsburgh? Hoy las principales necesidades apuntan a WR, línea ofensiva y safety, con tackle ofensivo también en el radar. Eso convierte esta clase en una oportunidad ideal para atacar valor sin forzar selección.

Si el tablero nos favorece, un receptor como Tate sería una inyección inmediata para el sistema de McCarthy. Si la prioridad es proteger y correr mejor, Ioane o Iheanachor serían perfiles de Steelers clásicos: duros, técnicos y confiables. Si el objetivo es reforzar la identidad defensiva, Downs o Thieneman encajarían perfecto en una unidad que siempre exige inteligencia y golpeo.

El Draft 2026 tiene varias piezas hechas a la medida de Pittsburgh. Y cuando eso ocurre, Omar Khan suele escuchar. No se pierdan el NFL Draft 2026 en donde somos locales y también vayan a nuestra Watch Party en Ciudad de México.

https://www.instagram.com/p/DW9OwRijUGc/

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