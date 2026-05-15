Análisis del calendario de los Pittsburgh Steelers para la temporada 2026

A simple vista, el calendario no luce como uno de los más complicados de la NFL, pero tampoco es un camino cómodo. Distintos análisis de fuerza de calendario colocan a Pittsburgh alrededor del puesto 18 en dificultad general, aunque con un detalle importante: los Steelers tendrían el calendario más complicado dentro de la AFC North. Y eso termina siendo clave cuando juegas en una división donde Baltimore sigue siendo contendiente, Cincinnati mantiene una ofensiva explosiva y Cleveland, incluso en reconstrucción, continúa siendo un rival incómodo.

El arranque de temporada representa una oportunidad importante para construir confianza. Atlanta, New England, Cincinnati, Cleveland e Indianapolis son equipos competitivos, pero ninguno luce invencible en septiembre. El problema es que Pittsburgh tendrá que encontrar ritmo rápido porque el calendario comienza a endurecerse conforme avanzan las semanas. El Thursday Night Football en Cleveland en la Semana 4 será el primer gran examen emocional de la temporada, especialmente para un roster que todavía estará adaptándose al sistema de McCarthy.

Uno de los puntos más llamativos del calendario llega en la Semana 7, cuando los Steelers viajarán a París para enfrentar a New Orleans en el primer partido oficial de temporada regular en Francia. Más allá del impacto mediático y el crecimiento de la NFL a nivel mundial, este tipo de juegos suelen alterar rutinas, preparación física y recuperación. La buena noticia para Pittsburgh es que el bye llega dos semanas después, lo que ayuda a equilibrar el desgaste del viaje internacional.

Después del descanso es donde realmente comienza el tramo más complejo del año. Cincinnati como visitante en Sunday Night Football, Philadelphia fuera de casa, Denver en Black Friday, Houston en Sunday Night y Jacksonville en Monday Night crean una secuencia brutal tanto física como mentalmente. Son cinco semanas consecutivas enfrentando equipos con aspiraciones reales de playoffs o quarterbacks capaces de cambiar un partido por sí solos. Ahí se definirá si Pittsburgh es un contendiente legítimo o simplemente un equipo peleando por wild card.

La defensiva volverá a cargar con gran parte de la responsabilidad. Si los Steelers quieren sobrevivir este calendario, necesitarán dominar la línea de golpeo y mantener partidos cerrados en diciembre, exactamente el tipo de football que históricamente ha definido a la franquicia. El problema es que varios de sus rivales más peligrosos llegan en la parte final del calendario: Baltimore aparece dos veces en las últimas cuatro semanas, incluyendo el cierre de temporada en M&T Bank Stadium. Y pocas cosas son más difíciles en la NFL que cerrar una campaña regular jugando en Baltimore con implicaciones divisionales en juego.

También hay un detalle interesante: Pittsburgh tendrá varios partidos de alta exposición nacional. Cuatro juegos en primetime, además del partido internacional y el Black Friday Game, colocan nuevamente a la franquicia bajo los reflectores nacionales. Eso habla del peso histórico de la organización, pero también aumenta la presión sobre un equipo que busca estabilidad en una nueva etapa.

En términos generales, el calendario parece construido en bloques. El inicio ofrece margen para tomar ritmo; noviembre y principios de diciembre representan el verdadero infierno competitivo; y las últimas semanas exigirán profundidad, salud y experiencia. No es un calendario imposible, pero sí uno que deja poco margen para errores prolongados o malas rachas.

Si Pittsburgh logra salir del tramo entre las Semanas 10 y 14 con marca positiva, este equipo tendrá argumentos reales para competir en enero. Pero si llegan golpeados física o mentalmente a diciembre, la AFC North podría convertirse nuevamente en una guerra de desgaste donde cada detalle termina marcando diferencia.

¿Qué opinan sobre el calendario de los Steelers?