La fiesta en la Ciudad de México para la primera ronda del NFL Draft 

Espectacular fiesta que se vivió en la Ciudad de México para festejar el NFL Draft 2026 y la selección de primera ronda de los Pittsburgh Steelers.

Más de doscientos aficionados se dieron cita en el Foro Indie Rocks en la Colonia Roma, hubo actividades interactivas, transmisión en vivo de la Ronda 1 desde Pittsburgh y contamos con la participación de Carnell Lake y Kendrell Bell, leyendas del equipo que estuvieron conviviendo con los fanáticos, tomándose fotos y firmando autógrafos.