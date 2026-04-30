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La fiesta en la Ciudad de México para la primera ronda del NFL Draft 

Apr 30, 2026 at 12:46 PM
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Raúl Gutiérrez

Espectacular fiesta que se vivió en la Ciudad de México para festejar el NFL Draft 2026 y la selección de primera ronda de los Pittsburgh Steelers.

Más de doscientos aficionados se dieron cita en el Foro Indie Rocks en la Colonia Roma, hubo actividades interactivas, transmisión en vivo de la Ronda 1 desde Pittsburgh y contamos con la participación de Carnell Lake y Kendrell Bell, leyendas del equipo que estuvieron conviviendo con los fanáticos, tomándose fotos y firmando autógrafos.

Con el pick 21 de la primera ronda los Steelers eligieron a Max Iheanachor liniero ofensivo de Arizona State, lo que ocasionó los aplausos de todos los fans en el recinto de la capital mexicana tras el anuncio de Jerome Bettis.

La velada fue amenizada y hosteada por Esteban Macías, Poncho Vera y Arturo Carlos, quienes fueron los encargados de conducir las diferentes etapas del evento, entre ellas, una videollamada sorpresa con Álvaro Martín en vivo desde Pittsburgh.

https://www.instagram.com/p/DXgF2rfjXws/?hl=es

La noche cerró como se merecía una gran celebración como esta, con mariachi.

https://www.instagram.com/p/DXgONVZDSuI/?hl=es

Gracias a todos los que asistieron al evento, por siempre estar pendientes del equipo y nuestras redes y por seguir construyendo juntos como afición una comunidad más fuerte.

Sigamos disfrutando del NFL Draft y el futuro que pinta muy prometedor para nuestros Pittsburgh Steelers.

Here we go!

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