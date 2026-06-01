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Los Campeonatos de Flag Football de los Steelers se celebran en Dublín y Ciudad de México.

Jun 01, 2026 at 03:42 PM

Mientras que para los jugadores y entrenadores de los Steelers la primavera representa una etapa de preparación para la próxima temporada regular de la NFL, para muchas de las iniciativas de fútbol juvenil de la organización, la primavera es sinónimo de campeonatos.

Tan solo unas semanas después de una exitosa conclusión de la temporada de flag football femenino en el oeste de Pensilvania, los programas de flag football del equipo en dos de sus mercados globales clave, México e Irlanda, culminaron con la entrega de trofeos en ambos países.

La semana pasada, las leyendas de los Steelers, Charlie Batch y Arthur Moats, junto con el vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Estrategia de los Steelers, Dan Rooney, viajaron a la Isla Esmeralda para celebrar el primer Campeonato de Flag Football de los Steelers en la isla de Irlanda.

Las ciudades de Cork, Belfast y Dublín estuvieron representadas, con niños y niñas compitiendo durante una jornada completa de actividades. La final, celebrada en Dublín, fue la culminación de un torneo regional de 24 equipos realizado en marzo. Ocho equipos avanzaron desde los playoffs regionales hasta la gran final. El Campeonato de Flag Football fue presentado por Aer Lingus y UPMC.

"Ver el entusiasmo de todos los niños y niñas que están aprendiendo y compitiendo en este deporte es algo muy especial", comentó Batch. "Están haciendo las preguntas correctas e incluso ya comienzan a utilizar la terminología propia del fútbol americano, lo cual es emocionante. Cuando hablan, utilizan ejemplos de otros deportes que practican y cómo esas habilidades se traducen al fútbol americano. Es increíble poder ver el crecimiento de este deporte en tiempo real frente a nuestros ojos".

"Poder animar a estos jóvenes jugadores y también tener la oportunidad de enseñar el deporte fuera de Estados Unidos es muy gratificante", dijo Moats. "Es algo que me apasiona profundamente, así que poder viajar al extranjero y hacerlo en otro país es increíble. Este es el deporte con el que crecí y que siempre he amado, por lo que transmitir esa pasión a jóvenes en otro país es una sensación realmente única".

Tan solo una semana antes, los Steelers celebraron la primera Final Nacional de su Torneo de Flag Football en México. El centro miembro del Salón de la Fama Dermontti Dawson y el safety Sebastian Castro estuvieron presentes apoyando y motivando a los jóvenes atletas, firmando autógrafos y participando en la ceremonia de premiación.

La final se llevó a cabo en la Ciudad de México, después de la conclusión de los playoffs regionales realizados previamente en Ciudad de México y Monterrey. En total, más de 300 niños y niñas participaron en la competencia.

"Es increíble ver a niños y niñas compitiendo juntos; no es algo que se vea con tanta frecuencia en Estados Unidos", señaló Dawson. "También se puede apreciar muchísimo talento en el campo y un gran apoyo de familiares y amigos en las gradas. El ambiente fue extraordinario.

"Con el crecimiento de los partidos internacionales de la NFL, incluyendo los que se realizan en México, el deporte continúa expandiéndose. Mientras más presencia tenga la NFL, más seguirá creciendo el juego. El fútbol americano une a las personas porque es un deporte universal".

Castro disfrutó trabajando con los jóvenes, viéndose reflejado en muchos de ellos y compartiendo consejos para su futuro.

"Puedes lograr cualquier cosa que te propongas", afirmó Castro. "Cree en ti mismo y trabaja duro. Con esa combinación, puedes alcanzar grandes metas".

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