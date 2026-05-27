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Dermontti Dawson y Sebastian Castro se dieron la vuelta por la Ciudad de México

May 27, 2026 at 10:01 AM
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Raúl Gutiérrez

Un fin de semana muy chilango fue el que vivieron Dermontiti Dawson y Sebastian Castro, quienes estuvieron paseando por la Ciudad de México y fueron testigos de las finales del Torneo de Flag U12, U14 y U16 celebrados en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe el domingo por la mañana.

El jueves Dermontti Dawson se dio una vuelta por el Museo Nacional de Antropología y quedó sorprendido por lo bonito del lugar y toda la historia mexicana que guarda el museo. Para los que hemos tenido la oportunidad de ir sabemos que es un espacio gigante y probablemente un solo día no alcance para ver a detalle todo lo que ofrece, pero nuestra leyenda steeler salió maravillado por la rica historia prehispánica y el juego de pelota.

El viernes fue de lucha libre, la clásica función del Consejo Mundial de Lucha Libre en viernes por la noche en la Arena México. Dermontti Dawson y Sebastian Castro vivieron la experiencia completa, fueron recibidos por India Sioux y Neón quienes les dieron la bienvenida y un pequeño tour por la Arena México, un lugar lleno de historia que está por festejar su 93 aniversario el próximo mes de septiembre.

Dermontti y Sebastian disfrutaron de la función y tuvieron la oportunidad de salir junto a Neón en su presentación antes de su lucha, un momento que pocos tienen el lujo de vivir y que se convirtió en automático en un recuerdo que jamás olvidarán.

El domingo se jugaron las finales del U12, U14 y U16 del torneo nacional de NFL Flag Football. El torneo se jugó en Toluca y Monterrey y las finales se llevaron a cabo en el estadio del Tec de Monterrey Campus Santa Fe.

Los campeones de la U12 fueron los Venados de Monclova y en la U14 ganaron los Dinos de Coahuila.

Sebastian y Dermontti se dieron tiempo para platicar con las y los jugadores de los equipos finalistas, dando algunos consejos y motivándolos en ese día tan importante. Ambos quedaron gratamente sorprendidos por el nivel de juego que se desplegó en el campo de juego.

Sin lugar a dudas fue un fin de semana increíble en la CDMX, lleno de cultura, tradiciones y Flag Football.

Sigan las redes sociales de Los Steelers para que vean todo el increíble contenido de la visita de Dermontti Dawson y Sebastian Castro en la Ciudad de México y no se pierdan todo lo que tenemos preparado para ustedes.

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