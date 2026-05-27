Dermontti Dawson y Sebastian Castro se dieron la vuelta por la Ciudad de México

Un fin de semana muy chilango fue el que vivieron Dermontiti Dawson y Sebastian Castro, quienes estuvieron paseando por la Ciudad de México y fueron testigos de las finales del Torneo de Flag U12, U14 y U16 celebrados en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe el domingo por la mañana.

El jueves Dermontti Dawson se dio una vuelta por el Museo Nacional de Antropología y quedó sorprendido por lo bonito del lugar y toda la historia mexicana que guarda el museo. Para los que hemos tenido la oportunidad de ir sabemos que es un espacio gigante y probablemente un solo día no alcance para ver a detalle todo lo que ofrece, pero nuestra leyenda steeler salió maravillado por la rica historia prehispánica y el juego de pelota.