Steelers jugarán contra Saints en el NFL París Game 2026

La National Football League ha anunciado que los Pittsburgh Steelers jugarán contra los New Orleans Saints en el histórico primer NFL Paris Game 2026, presentado por American Express.

El partido se disputará el domingo 25 de octubre (Semana 7) en el Stade de France, en París. El kickoff está programado para las 14:30 horas de Francia y a las 9:30 a.m. hora del Este.

Para noticias del NFL Paris Game 2026 y registrarse para información sobre entradas, los aficionados pueden visitar nfl.com/Paris.

El evento se realizará en colaboración con GL events, con el apoyo del Ministerio de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria de Francia, la Fédération Française de Football Américain, Plaine Commune, la ciudad de Saint-Denis, la Paris, la Metrópolis del Gran París y la Región Isla de Francia.

"Nos sentimos honrados de representar a los Pittsburgh Steelers y a la NFL en el primer partido de la liga en París la próxima temporada", dijo el presidente del equipo Art Rooney II. "Jugar contra los New Orleans Saints en un escenario tan histórico es una gran oportunidad para mostrar el crecimiento global de la NFL y conectar con aficionados de todo el mundo. Es un momento emocionante para nuestra organización y para Steelers Nation en todas partes".

"El esperado NFL Paris Game 2026 es un nuevo capítulo en los esfuerzos de expansión global de la liga", dijo Brett Gosper, director de NFL para Europa y Asia-Pacífico. "Esperamos dar la bienvenida a los Steelers junto a los Saints en el Stade de France el domingo 25 de octubre para hacer historia juntos. París es una ciudad global sinónimo de algunos de los mayores momentos deportivos y culturales del mundo, y no podemos esperar para llevar la emoción de un día de partido de la NFL a los aficionados de Francia y de todo el mundo este otoño".

"Es un privilegio para los New Orleans Saints participar en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia", dijo la propietaria Gayle Benson. "La relación de Luisiana con Francia tiene siglos de historia, y este partido representa otro paso importante para fortalecer esos lazos culturales y económicos. Los Saints también están orgullosos de ser socios de las iniciativas de flag football de la NFL en Francia, que han crecido rápidamente y ahora involucran a miles de jóvenes atletas. Agradecemos al comisionado Roger Goodell, al embajador Charles Kushner y a nuestros colegas del gobierno francés, incluido el embajador de Francia en Estados Unidos Laurent Bili y el cónsul general Samuel Ducroquet, por su colaboración".

"Organizar el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia marca un hito histórico y es un poderoso símbolo de la influencia deportiva internacional de nuestro país", dijo Marina Ferrari, ministra de Deportes, Juventud y Vida Asociativa. "Este evento en el Stade de France destaca el atractivo de Francia como sede de grandes eventos deportivos internacionales, continuando el legado de eventos recientes como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Además, es una oportunidad para desarrollar el fútbol americano, especialmente entre los jóvenes. Destaco el compromiso de la federación francesa y sus socios con el flag football, un deporte inclusivo que formará parte de los Juegos de Los Ángeles 2028".

"Este primer partido de la NFL en Francia encarna la ambición del Stade de France: ser un recinto global líder, abierto al mundo, dedicado a los grandes eventos internacionales, pero profundamente arraigado en su comunidad local", añadió Christophe Cizeron, presidente y director ejecutivo de GL events Venues y de la sociedad operadora del Stade de France.

El Stade de France, construido en 1998, es el estadio más grande del país. Es un recinto polivalente que alberga eventos deportivos y de entretenimiento internacionales y es sede de las selecciones nacionales de fútbol y rugby de Francia. Es el único estadio que ha acogido una Copa Mundial de la FIFA, una Copa del Mundo de Rugby, finales de la UEFA Champions League y de la Eurocopa, y tuvo un papel destacado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

La NFL tiene una presencia creciente en Francia con más de 14 millones de aficionados. El flag football, la modalidad sin contacto del deporte, debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028. NFL Flag, el programa oficial juvenil de la liga, se lanzó en Francia en 2023 en colaboración con la FFFA y ya alcanza a más de 8.000 niños y niñas, con planes de expansión.