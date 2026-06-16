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Minicamp, OTAs y lo que viene para los Steelers

Jun 16, 2026 at 09:45 AM
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Raúl Gutiérrez

Con el mandatory minicamp ya en los libros y las Organized Team Activities (OTAs) prácticamente concluidas, los Pittsburgh Steelers cierran una de las etapas más importantes del offseason con más claridad que incógnitas. Bajo el nuevo mando de Mike McCarthy, Pittsburgh apostó por una primavera cargada de trabajo, con un calendario más extenso de lo habitual que incluyó minicamp voluntario en abril, OTAs desde mediados de mayo y el bloque obligatorio del 2 al 4 de junio. El enfoque fue evidente desde el inicio: establecer identidad, acelerar la adaptación al nuevo sistema y construir química en ambos lados del balón antes de llegar a Latrobe.

En el terreno, varias historias comenzaron a tomar forma. La evolución de los quarterbacks jóvenes como Will Howard y Drew Allar fue uno de los puntos más llamativos, aprovechando repeticiones valiosas en un sistema que exige rapidez mental y precisión. A la vez, nombres como Roman Wilson y Kaleb Johnson dieron señales importantes en la pelea por roles ofensivos, mientras que del lado defensivo la profundidad en el pass rush y la continuidad de líderes como Alex Highsmith mantienen el estándar alto. Más allá de resultados o jugadas espectaculares, este tramo del offseason dejó algo claro: Pittsburgh llega al training camp con bases sólidas, competencia interna real y la sensación de que el nuevo proyecto empieza a tomar forma.

La clase de novatos llegó lista para competir desde el primer día. Aunque el ritmo de OTAs y mandatory minicamp suele ser más de instalación que de evaluación definitiva, varios nombres aprovecharon al máximo sus oportunidades. El quarterback Will Howard mostró aplomo en sus repeticiones, destacando por su lectura rápida y capacidad para operar dentro de estructura, algo clave en un sistema ofensivo nuevo. A su alrededor, el receptor Roman Wilson lució explosivo en rutas cortas e intermedias, dejando ver la velocidad y separación.

Del lado físico, el corredor Kaleb Johnson fue uno de los que más llamó la atención por su paciencia entre los tackles y su visión para encontrar huecos, mientras que en defensiva, los jóvenes pass rushers y piezas de rotación mostraron la intensidad que caracteriza al grupo. Como suele ocurrir en junio, el verdadero examen llegará en pads durante training camp, pero la primera impresión de esta generación es positiva: Pittsburgh no solo agregó talento, sino jugadores que parecen entender rápido lo que demanda la organización. Esa capacidad de adaptación podría acelerar su impacto mucho antes de lo esperado en temporada regular.

Y dentro de ese proceso de crecimiento, la presencia de Aaron Rodgers ha sido una pieza importante en el desarrollo del quarterback room. Más allá de lo que pueda aportar en el campo, su liderazgo y experiencia se han convertido en una referencia inmediata para los jóvenes, especialmente en detalles de preparación, lectura defensiva y manejo del ritmo ofensivo. Durante OTAs y minicamp, Rodgers se ha mostrado activo en la comunicación, compartiendo ajustes y corrigiendo sobre la marcha, algo que acelera la curva de aprendizaje de un grupo joven. Para Pittsburgh, contar con una figura de ese calibre no solo eleva el nivel de competencia interna, sino que también establece un estándar claro de profesionalismo de cara al training camp.

Con el offseason program oficialmente terminado, el siguiente gran capítulo será el training camp en Saint Vincent College, donde la intensidad subirá de forma considerable y muchas de las batallas por puestos comenzarán a definirse. Ahí será donde el trabajo de primavera se ponga realmente a prueba, con pads, contacto y un ritmo mucho más cercano al de temporada regular. Para Pittsburgh, el enfoque estará en consolidar la química ofensiva, afinar detalles en la línea y seguir evaluando qué tan rápido pueden contribuir sus novatos. También será la primera oportunidad real de medir cómo encaja el liderazgo de Aaron Rodgers dentro de un entorno competitivo y exigente. Como cada verano en Latrobe, las respuestas empiezan a llegar rápido… y también las primeras grandes decisiones rumbo a septiembre.

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