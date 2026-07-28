Comienza una nueva etapa en Latrobe

Hay lugares donde el calendario pesa menos que la tradición. Saint Vincent College es uno de ellos. Cada verano, Latrobe deja de ser únicamente el hogar del Training Camp para convertirse en el punto donde empiezan a responderse las preguntas que definirán la temporada de los Pittsburgh Steelers.

Este año la expectativa es distinta. La llegada de Mike McCarthy marca el inicio de una nueva era en Pittsburgh, mientras Aaron Rodgers encara lo que apunta a ser uno de los capítulos finales de una carrera extraordinaria. Entre la experiencia de los veteranos y el desarrollo de una nueva generación, el campamento será mucho más que una preparación física: será el laboratorio donde los Steelers comenzarán a construir su identidad para 2026.

Fechas clave del Training Camp

Los Steelers volverán a Saint Vincent College, en Latrobe, con un calendario que incluye varias jornadas abiertas para los aficionados.

28 de julio: Reporte oficial de todos los jugadores.

29 de julio: Primer entrenamiento abierto al público.

1 de agosto: Fin de semana Back Together Weekend y anuncio del Hall of Honor.

3 de agosto: Primer entrenamiento con equipamiento completo (full pads).

8 de agosto: Tradicional práctica nocturna en Latrobe Memorial Stadium.

13 de agosto: Primer partido de pretemporada, frente a Green Bay Packers.

18 de agosto: Concluyen las prácticas en Latrobe.

Historias a seguir

Aaron Rodgers y el control de la ofensiva

No hay mayor historia que la del quarterback. Rodgers llega a su segundo año con Pittsburgh y ahora trabajará nuevamente bajo Mike McCarthy, entrenador con quien vivió los mejores años de su carrera en Green Bay. La familiaridad entre ambos podría acelerar la transición ofensiva, pero el Training Camp será la primera oportunidad para comprobar si esa conexión sigue siendo tan efectiva como alguna vez lo fue.

La ofensiva de Mike McCarthy

Más allá del quarterback, todas las miradas estarán puestas en cómo luce el nuevo sistema ofensivo. Nuevas terminologías, distintos conceptos de protección y un ritmo diferente obligarán a toda la unidad a adaptarse rápidamente. El progreso diario será uno de los indicadores más importantes durante las próximas semanas.

La siguiente generación de quarterbacks

Aunque Rodgers es el titular, el desarrollo del joven Drew Allar será seguido muy de cerca. El Training Camp representa su primera oportunidad de trabajar diariamente junto a un futuro miembro del Salón de la Fama y demostrar que puede convertirse en el futuro de la posición en Pittsburgh.

Jugadores a seguir

DK Metcalf | WR

Después de una temporada baja llena de expectativas, el receptor estelar buscará desarrollar química inmediata con Rodgers. Su capacidad para estirar el campo puede cambiar el rostro de la ofensiva desde el primer día.

Broderick Jones | OT

Con mayor experiencia, el desarrollo del tackle ofensivo será fundamental para proteger al quarterback y consolidar una línea ofensiva que necesita dar un paso al frente.

Joey Porter Jr. | CB

Entrando en una etapa clave de su carrera, Porter buscará consolidarse como el principal esquinero del equipo enfrentándose diariamente a un grupo de receptores de alto nivel.

Derrick Harmon | DL

Lega a su segundo Training Camp con la oportunidad de consolidarse como pieza importante junto a Cameron Heyward y Keeanu Benton. Después de mostrar destellos como novato, el siguiente paso será convertirse en un jugador de impacto constante en el interior de la línea defensiva.

Drew Allar | QB

Todas las miradas estarán sobre el quarterback seleccionado en el Draft. Aunque Aaron Rodgers es el titular indiscutible, el desarrollo de Allar será una de las prioridades del staff. Tendrá la oportunidad de aprender de uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos mientras demuestra que puede convertirse en el futuro de la posición en Pittsburgh.

Germie Bernard | WR (Novato)

El receptor proveniente de Alabama llega con la misión de competir desde el primer día por un lugar en la rotación. Su velocidad, capacidad para generar separación y versatilidad podrían convertirlo en una de las sorpresas del campamento si logra construir química rápidamente con Rodgers.

Max Iheanachor | OT (Novato)

Uno de los proyectos más interesantes de la clase. Su tamaño y potencial físico son innegables, pero el Training Camp será la primera gran prueba para medir qué tan cerca está de competir por snaps importantes en una línea ofensiva que continúa rejuveneciendo.

Daylen Everette | CB (Novato)

Con Joey Porter Jr. como referente del grupo, Everette buscará abrirse camino en una secundaria con bastante competencia. Su aporte inicial podría llegar en equipos especiales, pero un buen campamento podría darle oportunidades dentro de la rotación defensiva.

Kaden Wetjen | WR (Novato)

Uno de los jugadores más explosivos de la clase. Además de competir como receptor, tendrá una oportunidad real de ganarse un puesto gracias a su habilidad como regresador de despejes y patadas, un aspecto que suele definirse durante las semanas en Latrobe.

Kaleb Johnson | RB

Aunque ya no es novato, entra apenas en su segunda temporada con mucho por demostrar tras un año de aprendizaje. El nuevo staff ofensivo podría ofrecerle una oportunidad para pelear por un rol más importante detrás de Jaylen Warren y mostrar por qué Pittsburgh apostó por él en el Draft.

El verdadero objetivo

En Latrobe siempre habrá espectaculares recepciones, intercepciones y jugadas que recorrerán las redes sociales. Pero el verdadero trabajo ocurre entre cada repetición, en los detalles que rara vez aparecen en el resumen del día.

Ahí es donde los Steelers comenzarán a definir quiénes ocuparán los últimos lugares del roster, qué jóvenes están listos para asumir un papel importante y qué tan rápido puede tomar forma la visión de Mike McCarthy.