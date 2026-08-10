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Lo que ha sucedido en el Training camp hasta el momento

Aug 09, 2026 at 09:30 PM
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Raúl Gutiérrez

Antes de que comiencen los partidos de pretemporada, los Steelers han aprovechado las primeras semanas en Saint Vincent College para establecer el tono de una nueva campaña. La intensidad ha sido la esperada, la competencia por los puestos del roster ha estado presente desde el primer día y varias caras nuevas comienzan a encontrar su lugar dentro del equipo.

Aaron Rodgers ha sido uno de los grandes focos de atención durante los primeros entrenamientos. El veterano quarterback ha mostrado un dominio cada vez mayor de la ofensiva, desarrollando química con receptores como DK Metcalf, Roman Wilson y Pat Freiermuth, mientras el grupo ofensivo continúa dando forma a la identidad que buscará mostrar en la temporada 2026.

Del lado defensivo, el trabajo ha estado marcado por algunas ausencias importantes. Los esquineros Jalen Ramsey, Donte Kent y Joey Porter Jr. comenzaron el Training Camp en la Active/Physically Unable to Perform List (Active/PUP), situación que ha permitido que otros jugadores reciban más repeticiones durante las prácticas mientras el cuerpo técnico evalúa la profundidad de la secundaria.

Uno de los movimientos más relevantes del campamento llegó en la posición de safety. Pittsburgh firmó al veterano Rayshawn Jenkins con un contrato por un año y, como movimiento correspondiente, liberó a Darnell Savage. La incorporación de Jenkins añade experiencia y profundidad a una defensiva que continúa ajustando piezas en el perímetro.

La oficina también realizó ajustes en el grupo de receptores al firmar a Jakobie Keeney-James, quien llega para competir por un lugar en el roster de 53 jugadores. Para abrir espacio, el equipo liberó al receptor Cole Burgess.

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, el tradicional Back Together Weekend también sirvió para reconocer la historia de la organización con el anuncio de la Clase 2026 del Salón de Honor.

El ex gerente general Kevin Colbert, arquitecto de dos campeonatos de Super Bowl y una de las etapas más exitosas de la franquicia, encabezará la generación junto al legendario esquinero J.T. Thomas, miembro de la histórica defensa "Steel Curtain" y Craig Wolfley, ex liniero ofensivo y una de las voces más queridas por la afición de los Steelers durante décadas como comentarista del equipo.

Aunque todavía queda mucho trabajo por delante antes del inicio de la temporada regular, las primeras semanas en Latrobe han dejado claro que la competencia por cada puesto será intensa. Con veteranos consolidando su liderazgo, nuevos jugadores buscando abrirse camino y el regreso gradual de piezas importantes, los Steelers continúan construyendo las bases de un equipo que espera llegar listo para el inicio de la campaña 2026.

Con las primeras semanas del campamento ya en los libros, el siguiente paso será trasladar el trabajo de las prácticas al emparrillado. La pretemporada ofrecerá las primeras oportunidades para que los novatos y jugadores que buscan un lugar en el roster demuestren su progreso, mientras el cuerpo técnico continúa evaluando cada posición antes de realizar los inevitables cortes. Al mismo tiempo, la organización seguirá de cerca la evolución de los jugadores que iniciaron el campamento en la Active/PUP List, con la expectativa de incorporarlos gradualmente conforme avanza la preparación rumbo al inicio de la temporada regular.

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