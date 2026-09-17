Todo lo que debes saber antes de ver Steelers vs. Patriots

Pittsburgh busca comenzar 2-0 en una visita a Foxborough que pondrá a prueba a un equipo que dejó buenas sensaciones en su debut.

Después de abrir la temporada con una victoria sobre los Atlanta Falcons, los Pittsburgh Steelers tienen por delante su primer viaje de la campaña. El destino: Gillette Stadium. El rival: unos New England Patriots que llegan con urgencia después de perder en Seattle.

El partido será el domingo 20 de septiembre a las 11:00 a.m. hora del centro de México, en la casa de los Patriots. Para Pittsburgh, será una oportunidad de confirmar lo mostrado en la Semana 1 y, de paso, repetir una historia reciente favorable: los Steelers derrotaron 21-14 a New England en este mismo escenario en 2025.

Una defensa que ya dio señales

Si hay algo que llamó la atención de los Steelers en su debut fue la defensa. Pittsburgh permitió solamente 238 yardas y 13 puntos ante Atlanta, mientras que su secundaria limitó a los Falcons a 118 yardas por aire. Además, la defensa consiguió cuatro capturas y terminó la jornada con diferencial de entregas de balón de +1.

Y, por supuesto, hubo una actuación que será difícil olvidar: T.J. Watt comenzó la temporada con una intercepción devuelta para touchdown, además de dos capturas.

Ahora llega un reto diferente. Del otro lado estará Drake Maye, un quarterback que tuvo un partido complicado contra Seattle, pero que ya demostró en 2025 que puede convertirse en uno de los jugadores más importantes de esta ofensiva.

Maye lanzó tres intercepciones en la derrota ante los Seahawks, incluyendo tres en las últimas tres posesiones de New England. Pero sería un error pensar que eso define al quarterback de los Patriots: después de un inicio de temporada complicado en 2025, Maye terminó aquella campaña con 113.5 de rating y fue seleccionado al Pro Bowl.

El duelo que hay que mirar: T.J. Watt vs. Drake Maye

La misión de Pittsburgh será generar presión sin regalarle a Maye la posibilidad de escapar por tierra. En el enfrentamiento de 2025, Maye consiguió 45 yardas terrestres y fue una de las principales armas de New England. Los Steelers, sin embargo, lograron capturarlo cinco veces y forzaron cinco entregas de balón de los Patriots.

Esta vez, la historia puede ser diferente.

Maye llega con la necesidad de responder después de su actuación ante Seattle y tendrá enfrente a una defensa que demostró en la Semana 1 que puede cambiar un partido con presión y turnovers.

Para Pittsburgh, T.J. Watt, Alex Highsmith y toda la línea defensiva tendrán una tarea fundamental: hacer que Maye tome decisiones apresuradas, pero sin perder de vista su capacidad para extender las jugadas.

Aaron Rodgers y una ofensiva que todavía tiene margen

El debut de Aaron Rodgers terminó con una victoria, pero la ofensiva de Pittsburgh todavía tiene cosas que corregir.

Rodgers completó 24 de 40 pases para 221 yardas y un touchdown ante Atlanta. El ataque produjo 264 yardas totales, incluyendo solamente 58 por tierra. (Pats Pulpit)

Eso convierte al juego terrestre en uno de los puntos a seguir.

Jaylen Warren y Rico Dowdle tendrán que ayudar a Pittsburgh a encontrar mayor consistencia por tierra y evitar que la defensa de New England pueda concentrarse exclusivamente en Rodgers.

Por aire, todas las miradas estarán nuevamente sobre DK Metcalf, pero también será importante observar la participación de Michael Pittman Jr. y Roman Wilson. La ofensiva cuenta con talento suficiente para ser mucho más productiva, y Foxborough representa una buena oportunidad para dar ese siguiente paso.

Christian Gonzalez vs. los receptores de Pittsburgh

Si hay un jugador de la defensa de New England que merece atención especial, es Christian Gonzalez.

El cornerback viene de una temporada en la que fue seleccionado al Pro Bowl y solamente permitió dos touchdowns en 14 partidos. En la Semana 1, contra Seattle, no permitió una recepción en sus 10 coberturas y rompió un pase. (Pittsburgh Steelers)

Su enfrentamiento con los receptores de Pittsburgh puede convertirse en uno de los duelos individuales más interesantes del partido.

También habrá que poner atención al pass rush de los Patriots, encabezado por jugadores como Dre'Mont Jones y el novato Gabe Jacas, quien tuvo un prometedor debut contra Seattle con una captura y una tacleada para pérdida en apenas 19 snaps.

Ojo con Hunter Henry

Hay una asignatura que Pittsburgh deberá tener muy presente.

Hunter Henry fue un problema para los Steelers en el encuentro del año pasado: terminó con ocho recepciones para 90 yardas y los dos touchdowns de New England.

Con A.J. Brown fuera por lesión —fue colocado en la lista de reservas lesionados y se perderá al menos cuatro partidos—, Henry puede adquirir todavía mayor importancia dentro del juego aéreo de los Patriots.

El regreso de TreVeyon Henderson

Otro nombre a seguir será TreVeyon Henderson.

El corredor se perdió el primer partido por una lesión de tobillo, pero regresó a los entrenamientos esta semana. Su disponibilidad y participación serán importantes porque puede aportar velocidad y explosividad a un backfield que tuvo que apoyarse considerablemente en Rhamondre Stevenson durante la Semana 1.

Stevenson jugó el 85 por ciento de los snaps ofensivos de New England ante Seattle y tuvo 23 toques.

Un partido con historia

Aunque estos equipos no se enfrentan todos los años, su historia es considerable.

Será el 37º enfrentamiento entre Steelers y Patriots, incluyendo playoffs. New England tiene ventaja de 19-17 en el historial global, pero Pittsburgh lidera 16-15 en temporada regular. En Gillette Stadium, los Patriots tienen marca de 6-2 contra los Steelers.

Y existe otro detalle interesante: Mike Vrabel, actual head coach de New England, fue seleccionado por Pittsburgh en la tercera ronda del Draft de 1997 antes de convertirse en una pieza importante de los Patriots durante la era de Bill Belichick.

Tres cosas que debes observar

1. ¿Puede Pittsburgh presionar a Maye sin perderlo de vista?

La defensa deberá mantener al quarterback dentro de la bolsa de protección y obligarlo a ganar el partido desde el bolsillo.

2. ¿Puede la ofensiva establecer la carrera?

Los 58 yardas terrestres de la Semana 1 fueron el punto más bajo de la ofensiva de Pittsburgh. Mejorar en este departamento puede abrir muchas más posibilidades para Rodgers.

3. ¿Quién gana la batalla de turnovers?

Pittsburgh terminó la Semana 1 con +1 en diferencial de entregas. New England terminó con -3 después de perder cuatro balones contra Seattle. En un partido entre dos equipos con defensas capaces de cambiar el rumbo de un encuentro, cada posesión puede contar.

Lo que está en juego

Para Pittsburgh, no se trata solamente de ganar el segundo partido de la temporada. Es la oportunidad de comenzar la nueva etapa del equipo con dos victorias consecutivas y demostrar que lo ocurrido ante Atlanta puede convertirse en una tendencia.

Para New England, es el primer partido de la temporada en Gillette Stadium y una oportunidad de responder inmediatamente después de una derrota que tuvo un final complicado.

Los Steelers ya saben lo que significa ganar en Foxborough. Ahora tendrán que hacerlo nuevamente ante un equipo que seguramente llegará dispuesto a borrar rápidamente lo ocurrido en Seattle.

La temporada apenas comienza, pero este duelo ya tiene suficientes historias como para no perderse un solo snap.

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