Los Steelers definen su roster para la temporada 2026

Después de un Training Camp intenso, tres partidos de pretemporada y varias semanas de competencia interna, los Steelers definieron el grupo con el que comenzarán la temporada 2026. El roster inicial quedó conformado por 53 jugadores, el límite establecido por la NFL.

Pero llegar a esos 53 no fue un simple ejercicio administrativo. Pittsburgh tuvo que tomar decisiones importantes para darle forma al equipo que estará bajo las órdenes de Mike McCarthy.

Entre ellas estuvieron los intercambios de Broderick Jones y Kaleb Johnson. Jones fue enviado a los Dallas Cowboys junto con una selección de cuarta ronda de 2027 a cambio de selecciones de tercera y sexta ronda del mismo Draft, mientras que Johnson pasó a los Green Bay Packers a cambio de una selección de sexta ronda de 2028, pendiente de examen físico.

Una de las características más llamativas del roster final es que Pittsburgh conservará cuatro quarterbacks.

Aaron Rodgers será el encargado de dirigir la ofensiva de McCarthy, acompañado por Mason Rudolph, Will Howard y Drew Allar. La presencia de cuatro quarterbacks representa una inversión importante en una posición que combina experiencia, estabilidad y desarrollo a futuro.

Jaylen Warren encabeza la lista de corredores y estará acompañado por Rico Dowdle y Eli Heidenreich. La salida de Kaleb Johnson abrió una oportunidad para Heidenreich, quien terminó ganándose un lugar en el roster después de una pretemporada en la que mostró su capacidad como corredor y jugador de equipos especiales.

En la posición de receptor, Pittsburgh cuenta con seis jugadores: DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Roman Wilson, Germie Bernard, Ben Skowronek y Kaden Wetjen.

Metcalf y Pittman representan una combinación de tamaño, experiencia y capacidad para ganar enfrentamientos físicos, mientras que Wilson llega a un momento importante de su desarrollo.

En la posición de tight end, Pat Freiermuth, Darnell Washington y Robert Tonyan completan el grupo.

Troy Fautanu y Max Iheanachor aparecen como los tackles principales dentro del roster, mientras que Dylan Cook ofrece profundidad. En el interior están Zach Frazier, Mason McCormick, Spencer Anderson, Gennings Dunker, Brock Hoffman y Ryan McCollum.

Para una ofensiva que pretende proteger a Rodgers y establecer el juego terrestre, esta unidad puede terminar siendo uno de los factores que determine el techo del equipo.

Del otro lado del balón, los Steelers conservaron buena parte de la identidad que los ha caracterizado durante años.

T.J. Watt, Alex Highsmith, Nick Herbig y Jack Sawyer forman un grupo de linebackers exteriores con una combinación interesante de experiencia y juventud. En el interior de la línea defensiva aparecen Cameron Heyward, Keeanu Benton, Derrick Harmon, Yahya Black, Sebastian Joseph-Day, Gabriel Rubio y Kevin Jobity Jr.

Pero Pittsburgh también está pensando en el futuro. Harmon, seleccionado en la primera ronda del Draft 2026, y Sawyer, elegido en la segunda, tendrán la oportunidad de comenzar a construir su propia historia dentro de una defensa que necesita seguir siendo protagonista.

En linebacker, Patrick Queen, Payton Wilson y Cole Holcomb completan el grupo junto con Carson Bruener.

Jalen Ramsey, Jamel Dean y Asante Samuel Jr. encabezan un grupo de cornerbacks que también incluye a Joey Porter Jr., Brandin Echols y Daylen Everette.

La presencia de Ramsey es especialmente significativa. Su experiencia, versatilidad y capacidad para jugar en diferentes roles le ofrecen a Pittsburgh una pieza capaz de cambiar la manera en que se plantean determinados enfrentamientos.

Porter Jr., después de comenzar el Training Camp en la Active/PUP List, fue activado y consiguió un lugar en el roster inicial. Jalen Ramsey también fue activado de la PUP List durante el proceso.

En safety, Jaquan Brisker, Rayshawn Jenkins y Robert Spears-Jennings forman el grupo.

Sin embargo, habrá que esperar por DeShon Elliott. El veterano fue colocado en la Reserve/Injured List con designación para regresar y no estará disponible de inicio. Donte Kent, por su parte, fue colocado en Reserve/PUP.

La estrategia es clara: competir ahora sin dejar de construir el futuro.

Y esa mezcla puede terminar siendo uno de los elementos más interesantes de este equipo.

Aunque los Steelers ya tienen su roster inicial de 53 jugadores, eso no significa que este será exactamente el grupo que termine la temporada.

La NFL es un negocio de constante movimiento. Lesiones, rendimiento, necesidades específicas y oportunidades en el mercado pueden modificar la plantilla prácticamente cualquier semana.

Roster de 53 jugadores de los Steelers — 2026

Quarterbacks (4)

Aaron Rodgers

Mason Rudolph

Will Howard

Drew Allar

Running Backs / Fullback (3)

Jaylen Warren

Rico Dowdle

Eli Heidenreich (RB/WR)

Riley Nowakowski (FB)

Wide Receivers (6)

DK Metcalf

Michael Pittman Jr.

Roman Wilson

Germie Bernard

Ben Skowronek

Kaden Wetjen

Tight Ends (3)

Pat Freiermuth

Darnell Washington

Robert Tonyan

Offensive Line (9)

Troy Fautanu

Max Iheanachor

Dylan Cook

Zach Frazier

Mason McCormick

Spencer Anderson

Gennings Dunker

Brock Hoffman

Ryan McCollum

Defensive Line (7)

Cameron Heyward

Keeanu Benton

Derrick Harmon

Yahya Black

Sebastian Joseph-Day

Gabriel Rubio

Kevin Jobity Jr.

Linebackers (8)

T.J. Watt

Alex Highsmith

Nick Herbig

Patrick Queen

Payton Wilson

Cole Holcomb

Jack Sawyer

Carson Bruener

Cornerbacks (6)

Jalen Ramsey

Joey Porter Jr.

Jamel Dean

Asante Samuel Jr.

Brandin Echols

Daylen Everette

Safeties (3)

Jaquan Brisker

Rayshawn Jenkins

Robert Spears-Jennings

Specialists (3)

Chris Boswell — K

Cameron Johnston — P

Christian Kuntz — LS

Total: 53 jugadores.

Fuera del roster inicial por situación de lista: DeShon Elliott y Jack Driscoll fueron colocados en Reserve/Injured con designación para regresar; Donte Kent fue colocado en Reserve/PUP. (Pittsburgh Steelers)

Nos urge que inicie la temporada.