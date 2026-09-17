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Dónde ver el Steelers vs. Patriots de Semana 2

Sep 17, 2026 at 01:24 PM
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Raúl Gutiérrez

Semana 2 de la temporada regular de la NFL, los Steelers llegan tras una victoria contra los Falcons. Aquí te digo dónde y cómo puedes seguir el partido contra los New England Patriots de semana 2 en punto de las 11 am hora del centro de México.

1.- En televisión abierta por Canal 5 de Televisa en México

2.- En streaming por VIX

Misma señal que Televisa en TV abierta, narradores en español

3.- Puedes escuchar la transmisión del partido en español en cualquier parte del mundo en steelers.com/espanol desde tu computadora.

  • Si estás en México o en el área de Pittsburgh, ahora también puedes escucharla desde tu dispositivo móvil y desde la App Oficial de los Steelers. Simplemente haz click en la esquina superior derecha de la página principal de la App donde dice "Live Audio" y selecciona español.
  • Podrás sintonizar la transmisión en El Heraldo Radio (98.5 FM) en la Ciudad de

México y en todo el país a través de su red de emisoras afiliadas.

  • El partido se podrá ver en México a través de CANAL 5.
  • Álvaro Martín y Arturo Carlos conforman nuestro equipo de transmisión para los partidos de Steelers en español esta temporada. Álvaro está en su tercera década de crónica de la NFL y en su novena temporada como narrador de Steelers en español. Arturo está entrando a su novena campaña como comentarista de los Steelers en español y la número 22 cubriendo la NFL.

4.- En streaming por NFL Game Pass x DAZN.

5.-Transmisiones de Radio de los Steelers en México:

El Heraldo Radio, socio oficial de los Steelers en México, transmitirá todos los partidos de los Steelers en 2026. A continuación, encontrarás la lista de estaciones que transmitirán el audio en español de los Steelers:

XHDL-FM 98.5 FM (Ciudad de México)

XHDL-FM 98.5 FM HD2 (Ciudad de México)

XHAV-FM 100.3 FM (Guadalajara, Jalisco)

XHSP-FM 99.7 FM (Monterrey, Nuevo León)

XHRPO-FM 97.7 FM (Oaxaca, Oaxaca)

XHPR-FM 88.03 FM (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

XHRRT-FM 92.5 FM (Tampico, Tamaulipas)

XHCCBK-FM 103.3 FM (Tepic, Nayarit)

XHERS-FM 104.3 FM (Gómez Palacio, Durango)

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