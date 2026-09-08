La afición de los Steelers muestra su apoyo

Una vez más, la Steelers Nation demostró alrededor del mundo su incondicional apoyo al equipo durante el tradicional "World Photo Day" de los Steelers.

Aficionados de más de 60 ciudades y 15 países se sumaron a esta celebración, demostrando una increíble pasión por los colores negro y oro. Tan solo en México, la celebración reunió a aficionados de 22 estados y 30 ciudades.

Fans de Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, Canadá y Alemania se unieron a seguidores de distintas partes del mundo para demostrar su pasión y apoyo a los Steelers.

Los aficionados se reunieron en grupos pequeños y grandes, junto con familiares y amigos, para tomarse fotografías frente a lugares emblemáticos de sus ciudades o en sus propios rincones dedicados al equipo. Después, las compartieron en redes sociales con el hashtag #SteelersWorldWide.