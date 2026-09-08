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La afición de los Steelers muestra su apoyo

Sep 08, 2026 at 03:41 PM

Una vez más, la Steelers Nation demostró alrededor del mundo su incondicional apoyo al equipo durante el tradicional "World Photo Day" de los Steelers.

Aficionados de más de 60 ciudades y 15 países se sumaron a esta celebración, demostrando una increíble pasión por los colores negro y oro. Tan solo en México, la celebración reunió a aficionados de 22 estados y 30 ciudades.

Fans de Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, Canadá y Alemania se unieron a seguidores de distintas partes del mundo para demostrar su pasión y apoyo a los Steelers.

Los aficionados se reunieron en grupos pequeños y grandes, junto con familiares y amigos, para tomarse fotografías frente a lugares emblemáticos de sus ciudades o en sus propios rincones dedicados al equipo. Después, las compartieron en redes sociales con el hashtag #SteelersWorldWide.

Algunos llevaron sus Toallas Terribles, otros, banderas de los Steelers. Pero todos lucieron con orgullo los colores y artículos del equipo para demostrar su pasión de cara al juego inaugural de la temporada regular de este domingo ante los Atlanta Falcons.

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