Steelers: una Watch Party para cada semana de la temporada

La Nación Steelers en México se prepara para vivir una temporada llena de futbol americano, con diferentes sedes y experiencias para acompañar al equipo durante cada jornada.

La temporada 2026 de los Pittsburgh Steelers también se jugará fuera del emparrillado. Semana a semana, los aficionados en México tendrán diferentes opciones para reunirse, portar los colores negro y oro y disfrutar juntos cada partido.

Desde Ciudad de México hasta Guadalajara, Querétaro y Monterrey, el calendario de Steelers Watch Parties ofrece una alternativa para prácticamente cada jornada de la temporada.

El calendario de Watch Parties:

Semana 1 | 13 de septiembre: Strikers Sports Bar — vs. Falcons

Semana 2 | 20 de septiembre: Wingstop Gral. Anaya — vs. Patriots

Semana 3 | 27 de septiembre: Don Aquiles — vs. Bengals

Semana 4 | 1 de octubre: Rebel Wings C. Armand — vs. Browns

Semana 5 | 11 de octubre: La Ranacuaja — vs. Colts

Semana 6 | 18 de octubre: El Recorte — vs. Buccaneers

Semana 7 | 25 de octubre: Partido en París — vs. Saints

Semana 8 | 1 de noviembre: Burger Bar Joint — vs. Browns

Semana 9: Semana BYE

Semana 10 | 15 de noviembre: Siempre Steelers Watch Party — vs. Bengals

Semana 11 | 22 de noviembre: Los Panchos — vs. Eagles

Semana 12 | 27 de noviembre: Buffalo Wild Wings Querétaro / Corazón de Mar CDMX — vs. Bills

Semana 13 | 6 de diciembre: Star Wings Expo GDL — vs. Texans

Semana 14 | 14 de diciembre: Malafama — vs. Jaguars

Semana 15 | 20 de diciembre: Vacaciones de Navidad — vs. Ravens

Semana 16 | fecha por confirmar: Buffalo Wild Wings Satélite — vs. Panthers

Semana 17 | 3 de enero: Arango Rider Room — vs. Titans

Semana 18 | fecha por confirmar: Las Altas Monterrey — vs. Ravens

Una temporada para vivirla juntos

La campaña tendrá de todo: partidos divisionales, encuentros ante algunos de los mejores equipos de la AFC y NFC, un duelo internacional en París y, por supuesto, la tradicional recta final rumbo a los playoffs.

Para los aficionados de los Steelers en México, cada domingo —y algunos jueves— será una oportunidad para encontrarse con la comunidad y vivir juntos la pasión por el negro y oro.

La temporada es larga. La espera terminó. Ahora toca elegir la sede, ponerse el jersey y vivir cada partido como una verdadera Nación Steelers.