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Steelers: una Watch Party para cada semana de la temporada

Sep 08, 2026 at 03:40 PM
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Raúl Gutiérrez

La Nación Steelers en México se prepara para vivir una temporada llena de futbol americano, con diferentes sedes y experiencias para acompañar al equipo durante cada jornada.

La temporada 2026 de los Pittsburgh Steelers también se jugará fuera del emparrillado. Semana a semana, los aficionados en México tendrán diferentes opciones para reunirse, portar los colores negro y oro y disfrutar juntos cada partido.

Desde Ciudad de México hasta Guadalajara, Querétaro y Monterrey, el calendario de Steelers Watch Parties ofrece una alternativa para prácticamente cada jornada de la temporada.

El calendario de Watch Parties:

  • Semana 1 | 13 de septiembre: Strikers Sports Bar — vs. Falcons
  • Semana 2 | 20 de septiembre: Wingstop Gral. Anaya — vs. Patriots
  • Semana 3 | 27 de septiembre: Don Aquiles — vs. Bengals
  • Semana 4 | 1 de octubre: Rebel Wings C. Armand — vs. Browns
  • Semana 5 | 11 de octubre: La Ranacuaja — vs. Colts
  • Semana 6 | 18 de octubre: El Recorte — vs. Buccaneers
  • Semana 7 | 25 de octubre: Partido en París — vs. Saints
  • Semana 8 | 1 de noviembre: Burger Bar Joint — vs. Browns
  • Semana 9: Semana BYE
  • Semana 10 | 15 de noviembre: Siempre Steelers Watch Party — vs. Bengals
  • Semana 11 | 22 de noviembre: Los Panchos — vs. Eagles
  • Semana 12 | 27 de noviembre: Buffalo Wild Wings Querétaro / Corazón de Mar CDMX — vs. Bills
  • Semana 13 | 6 de diciembre: Star Wings Expo GDL — vs. Texans
  • Semana 14 | 14 de diciembre: Malafama — vs. Jaguars
  • Semana 15 | 20 de diciembre: Vacaciones de Navidad — vs. Ravens
  • Semana 16 | fecha por confirmar: Buffalo Wild Wings Satélite — vs. Panthers
  • Semana 17 | 3 de enero: Arango Rider Room — vs. Titans
  • Semana 18 | fecha por confirmar: Las Altas Monterrey — vs. Ravens

Una temporada para vivirla juntos

La campaña tendrá de todo: partidos divisionales, encuentros ante algunos de los mejores equipos de la AFC y NFC, un duelo internacional en París y, por supuesto, la tradicional recta final rumbo a los playoffs.

Para los aficionados de los Steelers en México, cada domingo —y algunos jueves— será una oportunidad para encontrarse con la comunidad y vivir juntos la pasión por el negro y oro.

La temporada es larga. La espera terminó. Ahora toca elegir la sede, ponerse el jersey y vivir cada partido como una verdadera Nación Steelers.

Here We Go!

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