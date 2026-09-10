 Skip to main content
Advertising

Dónde ver el Falcons vs. Steelers de Semana 1

Sep 10, 2026 at 01:06 PM
Author Image
Raúl Gutiérrez

Regresa la actividad de la temporada regular de los Pittsburgh Steelers y aquí te digo dónde y cómo puedes seguir el partido contra los Atlanta Falcons de semana 1 en punto de las 11am hora del centro de México.

1.- En televisión por FOX en México

Cabe aclarar que es la nueva señal de FOX en sus diferentes servicios por cable.

2.- En streaming por FOX One

Misma señal que FOX en TV, narradores en español.

3.- Puedes escuchar la transmisión del partido en español en cualquier parte del mundo en steelers.com/espanol desde tu computadora.

  • Si estás en México o en el área de Pittsburgh, ahora también puedes escucharla desde tu dispositivo móvil y desde la App Oficial de los Steelers. Simplemente haz click en la esquina superior derecha de la página principal de la App donde dice "Live Audio" y selecciona español.
  • Podrás sintonizar la transmisión en El Heraldo Radio (98.5 FM) en la Ciudad de México y en todo el país a través de su red de emisoras afiliadas.
  • El partido se podrá ver en México a través de FOX+ y FOX One.
  • Álvaro Martín y Arturo Carlos conforman nuestro equipo de transmisión para los partidos de Steelers en español esta temporada. Álvaro está en su tercera década de crónica de la NFL y en su octava temporada como narrador de Steelers en español. Arturo está entrando a su octava campaña como comentarista de los Steelers en español y la número 22 cubriendo la NFL.

4.- En streaming por NFL Game Pass x DAZN

5.-Transmisiones de Radio de los Steelers en México:

El Heraldo Radio, socio oficial de los Steelers en México, transmitirá todos los partidos de los Steelers en 2026. A continuación, encontrarás la lista de estaciones que transmitirán el audio en español de los Steelers:

XHDL-FM 98.5 FM (Ciudad de México)

XHDL-FM 98.5 FM HD2 (Ciudad de México)

XHAV-FM 100.3 FM (Guadalajara, Jalisco)

XHSP-FM 99.7 FM (Monterrey, Nuevo León)

XHRPO-FM 97.7 FM (Oaxaca, Oaxaca)

XHPR-FM 88.03 FM (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

XHRRT-FM 92.5 FM (Tampico, Tamaulipas)

XHCCBK-FM 103.3 FM (Tepic, Nayarit)

XHERS-FM 104.3 FM (Gómez Palacio, Durango)

Here We Go!

Related Content

news

Todo lo que necesitas saber antes de Steelers vs. Falcons

Los Steelers arrancan la temporada regular 2026 con Mike McCarthy como Head Coach y una nueva identidad construida durante meses de trabajo. El sistema está instalado, las rutinas están definidas y la filosofía es clara: disciplina, fortaleza física y eficiencia. Ahora, llega la hora de demostrarlo en el campo

news

La afición de los Steelers muestra su apoyo

news

Steelers: una Watch Party para cada semana de la temporada

Una nueva temporada, muchas formas de vivirla juntos. La Steelers Nation en México se reunirá cada semana para apoyar al equipo y disfrutar cada partido como comunidad

news

Los Steelers definen su roster para la temporada 2026

Conoce a los 53 jugadores que integran el roster inicial de los Pittsburgh Steelers de cara a la temporada regular 2026

news

Steelers: tres partidos, muchas respuestas y todavía algunas preguntas

La pretemporada 2026 de los Steelers dejó respuestas importantes, pero también algunas interrogantes que solo la temporada regular podrá contestar

news

Tres rivales, tres pruebas para los Steelers rumbo a 2026

Pittsburgh abrirá ante Green Bay, recibirá a los Jets y cerrará en Buffalo, en una pretemporada que marcará el rumbo del nuevo equipo

news

Lo que ha sucedido en el Training camp hasta el momento

En Saint Vincent College, los Steelers han comenzado a construir los cimientos de una nueva temporada desde las primeras semanas de trabajo

news

Comienza una nueva etapa en Latrobe

El Training Camp 2026 en Latrobe marcará el inicio de un nuevo capítulo para los Steelers

news

Minicamp, OTAs y lo que viene para los Steelers

Con los OTAs y el minicamp obligatorio ya concluidos, los Steelers cierran una etapa clave del offseason con más certezas que incógnitas

news

Los Campeonatos de Flag Football de los Steelers se celebran en Dublín y Ciudad de México.

Los Steelers continúan apoyando el fútbol juvenil a nivel internacional.

news

Dermontti Dawson y Sebastian Castro se dieron la vuelta por la Ciudad de México

Museos, lucha libre y finales de flag football: Dermontti Dawson, Sebastian Castro y Steely McBeam vivieron un fin de semana muy chilango en la CDMX

Advertising