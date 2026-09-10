Todo lo que necesitas saber antes de Steelers vs. Falcons

La espera terminó. Los Steelers están listos para abrir una nueva etapa y el primer examen de la era Mike McCarthy llegará este domingo ante los Atlanta Falcons en Acrisure Stadium. Estas son las historias, los jugadores y los duelos que debes tener en el radar antes del kickoff.

Hay partidos que simplemente abren una temporada y hay otros que representan el comienzo de una nueva historia. Para los Pittsburgh Steelers, el encuentro del domingo ante los Atlanta Falcons es ambas cosas.

A las 11 am, hora del Centro de México, Acrisure Stadium será escenario del primer partido oficial de Mike McCarthy como head coach de los Steelers, de una nueva versión de la ofensiva con Aaron Rodgers al frente y de una defensa que busca convertirse nuevamente en una de las principales fortalezas del equipo.

McCarthy llega a su primer partido oficial al frente del equipo después de meses de instalar su sistema, establecer nuevas rutinas y definir una identidad que pretende ser física, disciplinada y eficiente. Y el propio entrenador sabe que la primera prueba tendrá un componente adicional: jugar dentro de uno mismo.

"El mayor desafío de la Semana 1 es, claramente, jugar como sabemos hacerlo", explicó McCarthy esta semana. El objetivo, dijo, será confiar en los fundamentos y en todo el trabajo realizado durante el verano.

Eso será especialmente importante para un equipo que estrena entrenador, coordinadores y varias piezas importantes.

Aaron Rodgers comenzará oficialmente su segunda temporada con los Steelers y lo hará como el líder de una ofensiva que tiene una combinación interesante de experiencia, talento y nuevas piezas.

Rodgers tendrá a su disposición a una de las duplas de receptores más interesantes del equipo en DK Metcalf y Michael Pittman Jr., además de Pat Freiermuth, Darnell Washington y un backfield encabezado por Jaylen Warren y Rico Dowdle.

La gran pregunta será qué tan rápido puede encontrar su ritmo esta ofensiva.

No se trata solamente de producir yardas. Se trata de ver cómo se ve la identidad ofensiva de McCarthy cuando los puntos cuentan. Si hay un jugador ofensivo que vale la pena observar desde la primera jugada, es DK Metcalf.

El receptor tuvo una participación limitada durante la pretemporada, pero dejó claro que está listo para el inicio de la campaña. Metcalf aseguró que no tiene dudas sobre su preparación y destacó que ha utilizado las repeticiones mentales para mantenerse conectado con el sistema.

McCarthy ha hablado de la intención de tener un ataque terrestre equilibrado y el backfield presenta una combinación diferente a la de temporadas anteriores.

Jaylen Warren aparece como el primero en la profundidad, mientras que la llegada de Rico Dowdle ofrece otra alternativa física para mantener fresco al ataque.

Del otro lado del balón, hay pocas cosas que cambien más el rumbo de un partido que T.J. Watt. El líder defensivo de Pittsburgh encabeza una unidad que también cuenta con Alex Highsmith, Cameron Heyward, Keeanu Benton, Patrick Queen, Payton Wilson y una secundaria profundamente renovada.

Tua Tagovailoa será el quarterback de Atlanta

Después de varios días de incertidumbre, los Falcons confirmaron que Tua Tagovailoa será su quarterback titular en la Semana 1. Será el sexto quarterback titular diferente de Atlanta en seis temporadas. Michael Penix Jr., quien todavía se recupera de una lesión de ACL, permanecerá inactivo, mientras que Cooper Rush será el suplente.

Eso convierte el inicio del partido en una oportunidad importante para la defensa de Pittsburgh. Tua tiene experiencia y capacidad para castigar errores, especialmente cuando encuentra ritmo desde el pocket. Pero también llega a un nuevo equipo y a una ofensiva que todavía está construyendo una nueva identidad bajo Kevin Stefanski.

Atlanta cuenta con jugadores capaces de cambiar el partido, especialmente en el perímetro y en el juego terrestre. El corredor Bijan Robinson y el receptor Drake London serán nombres que Pittsburgh tendrá que mantener bajo control.

La nueva defensiva de Patrick Graham tendrá una prueba interesante: mantener el equilibrio entre presión al quarterback y disciplina contra las armas de Atlanta.

Jalen Ramsey y una secundaria renovada

Uno de los movimientos más llamativos de Pittsburgh durante el offseason fue la llegada de Jalen Ramsey.

Ramsey aparece como el nickelback titular en el depth chart de los Steelers, mientras que Joey Porter Jr. y Jamel Dean encabezan las posiciones exteriores. Jaquan Brisker completa la pareja titular de safeties junto con DeShon Elliott cuando este último esté disponible. Eso le da a Pittsburgh una secundaria con mucha experiencia y talento.

Ramsey será particularmente interesante de observar por su versatilidad y capacidad para alinearse en diferentes lugares. Contra una ofensiva que puede generar problemas tanto por tierra como por aire, su presencia podría ser fundamental.

Porter Jr. también llega al partido con una situación particular. El cornerback regresó recientemente a los entrenamientos después de una lesión de espalda que lo mantuvo fuera durante buena parte del verano y, además, las conversaciones sobre una posible extensión contractual llegaron a un punto muerto. Su disponibilidad para la Semana 1 fue una de las preguntas del equipo durante los últimos días.

Troy Fautanu está listo para realizar su primera apertura oficial de temporada regular como tackle izquierdo, mientras que Dylan Cook aparece como titular en el lado derecho en el depth chart más reciente. Si Pittsburgh puede proteger a Rodgers y darle tiempo para lanzar, el panorama ofensivo puede cambiar considerablemente.

Una de las historias silenciosas del partido será observar cuánto pueden aportar los jugadores jóvenes. Roman Wilson y Germie Bernard forman parte de un grupo de receptores que tendrá que complementar a Metcalf y Pittman. Kaden Wetjen, por su parte, tendrá responsabilidades como regresador de patadas y despejes.

En defensa, jugadores como Derrick Harmon, Jack Sawyer y Payton Wilson también tendrán oportunidades para demostrar que pueden convertirse en piezas importantes de esta nueva versión de los Steelers.

La Semana 1 no solamente sirve para ganar. También comienza a definir quiénes serán los jugadores sobre los que Pittsburgh construirá el resto de la temporada.

El dato que los Steelers quieren mantener

Históricamente, Pittsburgh ha dominado esta serie.

Los Steelers tienen marca de 16-2-1 contra los Falcons, y ganaron el último enfrentamiento entre ambos equipos, 18-10, en Atlanta durante la temporada 2024.

Pero esos números no significan demasiado cuando comienza un nuevo partido.

Atlanta llega con un nuevo head coach en Kevin Stefanski, mientras que Pittsburgh también inicia una nueva etapa con McCarthy.

Es, en muchos sentidos, un nuevo capítulo para ambos equipos.

¿Qué hay que observar desde la primera serie?

Hay cinco cosas que pueden decirnos mucho sobre lo que veremos de los Steelers en 2026:

1. La protección a Aaron Rodgers.

Si Pittsburgh puede darle tiempo, la ofensiva tendrá posibilidades de explotar el talento de Metcalf, Pittman y Freiermuth.

2. El juego terrestre.

Warren y Dowdle deben ayudar a establecer el ritmo y evitar que todo dependa del brazo de Rodgers.

3. La presión defensiva.

Watt, Highsmith y compañía tienen una oportunidad importante ante un quarterback que estará debutando con Atlanta.

4. La comunicación de la secundaria.

Ramsey, Porter Jr., Dean y los safeties tendrán que responder ante las armas de Atlanta y las nuevas exigencias del sistema de Patrick Graham.

5. Los fundamentos.

McCarthy lo dejó claro: Semana 1 no es momento de intentar hacer demasiado. Es momento de ejecutar.

La cita con los Steelers es el domingo 13 de septiembre — 11:00 am hora del Centro de México por el canal FOX y FOX One en servicio de streaming.

Ahora sí: comienza la temporada

Será el primer partido oficial de una nueva era. Será también la primera oportunidad de comprobar si todo lo que se construyó durante el verano puede convertirse en algo tangible cuando el marcador importa.

Acrisure Stadium estará listo.

La NFL está de regreso.

Y los Steelers también.