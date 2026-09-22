Steelers: una ofensiva que no encontró respuestas ante Patriots

Hay derrotas que dejan muchas preguntas y otras que prácticamente señalan por sí mismas dónde está el problema. La caída de los Steelers por 20-3 ante los Patriots pertenece a la segunda categoría.

Pittsburgh llegó a Gillette Stadium con marca de 1-0, pero se encontró con una defensiva de New England que mezcló coberturas, presiones y diferentes frentes para mantener a la ofensiva de los Steelers fuera de ritmo durante prácticamente toda la tarde.

El resultado fue contundente: Pittsburgh terminó con apenas 235 yardas, convirtió solamente 2 de 12 terceras oportunidades y no consiguió un solo touchdown. Aaron Rodgers completó 23 de 39 pases para 187 yardas, con una intercepción, mientras que la ofensiva volvió a tener dificultades para generar jugadas explosivas.

Mike McCarthy no buscó excusas después del partido. El entrenador en jefe de los Steelers asumió directamente la responsabilidad por una actuación ofensiva que describió como insuficiente.

"Ofensivamente, claramente no fue suficientemente bueno. Eso empieza conmigo."

McCarthy reconoció que el equipo tuvo problemas tanto en el juego terrestre como en el aéreo, además de inconsistencias en la protección contra la presión de New England. También señaló que el plan ofensivo tenía demasiado volumen para un grupo que todavía está construyendo química bajo el nuevo cuerpo de entrenadores.

"Si no está limpio, reduces el volumen, y nuestra ofensiva no está limpia. Así que vamos a reducir el volumen. Ese es el punto de partida."

El propio Rodgers coincidió en que el problema principal estuvo en la ejecución.

"Simplemente no conseguimos entrar en ritmo. Tuvimos demasiados tres y fuera otra vez. Creo que todos jugamos por debajo de nuestro estándar."

Y hay un dato que resume perfectamente la situación después de dos semanas: Pittsburgh ha producido solamente un touchdown ofensivo en ocho cuartos de temporada.

Eso no significa que sea momento de entrar en pánico. Sí significa que el margen de error comienza a reducirse.

Si existe un elemento positivo que Pittsburgh puede llevarse de Foxborough, es el desempeño de su defensiva.

Los Steelers provocaron dos pérdidas de balón, registraron seis tacleadas para pérdida y consiguieron tres capturas. T.J. Watt terminó con 1.5 sacks, mientras que Alex Highsmith consiguió su tercera captura en apenas dos partidos. Nick Herbig también volvió a ser protagonista al provocar un balón suelto que terminó recuperando Payton Wilson.

New England consiguió 136 yardas terrestres y, más importante todavía, produjo varias jugadas explosivas que terminaron siendo determinantes. El propio Watt señaló que hubo "tres o cuatro jugadas explosivas" que no pueden permitirse, especialmente cuando una defensa está jugando a un nivel que mantiene el partido al alcance.

Highsmith fue todavía más directo:

"Cuando cualquier equipo supera las 100 yardas por tierra, sabemos que eso no es aceptable para nosotros."

La defensa mantuvo a los Patriots en solamente 13 puntos ofensivos. El resto llegó a través de un touchdown defensivo después de que Christian Barmore provocara un balón suelto de Rodgers y Elijah Ponder lo devolviera para touchdown.

En otras palabras, la defensa hizo suficiente para mantener a Pittsburgh en el partido durante buena parte de la tarde. La ofensiva simplemente nunca encontró la manera de aprovecharlo.

En medio de una tarde complicada, Germie Bernard dio un pequeño paso adelante. Con Michael Pittman Jr. fuera por lesión, el novato tuvo una participación mucho mayor y terminó con cuatro recepciones para 35 yardas. En una misma serie consiguió cuatro recepciones y mostró capacidad para crear separación y mover las cadenas.

Pero también tuvo un balón que rebotó y terminó en intercepción, una jugada que él mismo reconoció como un error que debe corregir.

"Me sentí muy cómodo. Todo comienza durante la semana, asegurándome de conocer mis asignaciones… Sé que tenemos que ejecutar mejor."

Pat Freiermuth también tuvo una participación interesante, incluyendo una conversión en cuarta oportunidad mediante un nuevo diseño de quarterback sneak en el que él tomó directamente el balón.

El ala cerrada terminó con cuatro recepciones para 32 yardas y dejó claro que el mensaje dentro del vestidor es uno solo:

"La defensa nos dio 13 puntos. Deberíamos ganar todos los partidos cuando la defensa permite 13 puntos."

¿Qué debe mejorar Pittsburgh?

La respuesta para la próxima semana no pasa por reinventar al equipo. Pasa por hacer mejor las cosas básicas.

Primero, la protección. New England mostró diferentes presiones y consiguió alterar el funcionamiento de la ofensiva. Rodgers reconoció que el bolsillo no fue tan estable como debía y que hubo problemas de comunicación en algunas jugadas. (Patriots)

Segundo, encontrar ritmo. Pittsburgh necesita construir series ofensivas sostenidas. Los tres y fuera se han convertido en un problema demasiado frecuente y están impidiendo que Rodgers, DK Metcalf y el resto de los receptores entren verdaderamente en el partido.

Tercero, generar jugadas explosivas. El ataque no puede depender únicamente de pases cortos y de avanzar poco a poco. McCarthy fue claro: el objetivo es darle a Rodgers mejores plataformas para lanzar y oportunidades para atacar más profundo.

Cuarto, ganar en las trincheras. Troy Fautanu reconoció que la línea ofensiva debe ejecutar mejor ante stunts, presiones y situaciones uno contra uno.

"Tenemos que volver a ver la película y algo tiene que cambiar. No estamos conectando bien entre nosotros y algo tiene que cambiar."

Y finalmente, cuidar el balón. En un partido cerrado, las pérdidas pueden inclinar la balanza. Pittsburgh no solamente perdió una oportunidad de anotar con la intercepción de Rodgers; el balón suelto que terminó en touchdown defensivo prácticamente sentenció el encuentro.

La defensa ha demostrado que puede mantener a los Steelers en un partido. Ahora corresponde a la ofensiva encontrar su ritmo, limpiar los errores de ejecución y convertir las oportunidades en puntos.

Porque contra Cincinnati, probablemente ya no bastará con mantener el partido cerca. Pittsburgh necesitará jugar un partido completo en su primer duelo divisional de la temporada.

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Nos leemos en la semana.