Steelers vs. Browns: todo lo que debes saber antes del Thursday Night Football

Pittsburgh visita Cleveland en un duelo que pone en juego el liderato de la AFC North. Aaron Rodgers y Jaylen Warren llegan después de una actuación explosiva ante Cincinnati, mientras los Browns atraviesan un buen momento en el arranque de la temporada.

Hay partidos de división que pesan más de lo que indica el calendario. El Steelers-Browns del próximo jueves es uno de ellos.

Será también la primera prueba de Mike McCarthy como head coach de Pittsburgh en Cleveland y una oportunidad para que el equipo confirme que la reacción mostrada ante Cincinnati puede convertirse en una tendencia.

El kickoff será el jueves 1 de octubre a las 6:15 p.m. hora del centro de México. El partido podrá verse en México, a través de FOX One y FOX y también lo puedes seguir en nuestro sitio con Álvaro Martín y Arturo Carlos.

Después de producir apenas tres puntos en New England, Pittsburgh consiguió 411 yardas totales, convirtió 7 de 12 terceras oportunidades y anotó 30 puntos. Aaron Rodgers lanzó para 292 yardas y tres touchdowns, mientras Jaylen Warren se convirtió en el motor de la ofensiva con 127 yardas terrestres y 176 desde la línea de golpeo.

La línea ofensiva merece atención especial. El novato Max Iheanachor realizó su primera apertura en la NFL como tackle derecho y Brock Hoffman inició como guardia derecho. El cambio ayudó a Pittsburgh a generar mayor estabilidad para Rodgers y abrir espacios para Warren.

Coach McCarthy explicó que Pittsburgh prácticamente tiene que convertir seis días de preparación en tres y reconoció que jugar como visitante en jueves presenta un reto diferente.

"La realidad es que cada uno de esos partidos es diferente... Creo que la preparación durante la temporada es una parte importante para sobrevivir y prosperar en este camino cada semana", señaló McCarthy.

El coach también tiene experiencia en este tipo de encuentros: su récord como head coach en Thursday Night Football es de 17-8, incluyendo seis victorias consecutivas en jueves.

Pero esta será una experiencia nueva para él con Pittsburgh.

"Será una batalla. Es Steelers contra Browns. Sabemos lo que eso significa. Yo crecí con esto. Estoy deseando jugar mi primer Pittsburgh-Cleveland", dijo McCarthy.

Los Browns comenzaron la temporada con una derrota ante Jacksonville, pero respondieron con victorias sobre Tampa Bay y Carolina. El domingo remontaron ante los Panthers para imponerse 21-18, con Deshaun Watson conectando con Harold Fannin Jr. para el touchdown de la ventaja en el último cuarto.

El ataque de Cleveland todavía no es explosivo — los Browns promedian 18 puntos y 266 yardas por partido—, pero su defensa ha mantenido al equipo competitivo. Cleveland suma siete capturas y dos intercepciones en tres juegos.

Después de la victoria ante Carolina, el coach de Cleveland fue directo al hablar del enfrentamiento con Pittsburgh:

"Estamos jugando por el primer lugar. ¿Qué tan increíble es eso? Nuestros muchachos estarán listos para darlo todo", expresó Monken.

Tres claves para Pittsburgh

1. Mantener vivo el juego terrestre.

Si Warren puede volver a producir, Pittsburgh tendrá más posibilidades de controlar el ritmo y evitar que toda la responsabilidad recaiga en Rodgers.

2. Ganar en terceras oportunidades.

El salto de 5 de 31 en los dos primeros partidos a 7 de 12 contra Cincinnati fue una de las razones de la explosión ofensiva. Esa eficiencia tendrá que mantenerse.

3. Evitar que Cleveland controle el partido con su defensa.

Los Browns promedian apenas 266 yardas ofensivas por encuentro, pero han encontrado maneras de ganar partidos cerrados. Pittsburgh necesita evitar regalar posiciones de campo y oportunidades de puntos.

Un jueves con aroma a AFC North

El Steelers-Browns siempre tiene un ingrediente diferente. Esta vez, además, hay mucho en juego.

Los cuatro equipos de la AFC North llegan 2-1, por lo que Pittsburgh sabe que una victoria en Cleveland tendría valor adicional dentro de una división que ya empieza a tomar forma.

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