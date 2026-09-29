Dónde ver el Steelers contra Browns de Semana 4

Cuarta semana de la temporada regular de la NFL, los Steelers vienen de una victoria muy buena contra los Bengals y en semana corta les toca enfrentar su segundo partido divisional del año, ahora contra los Browns en Cleveland. Sin duda será un partido que no te puedes perder este próximo jueves por la noche en punto de las 6:15 p.m., hora del centro de México.

1.- En televisión por FOX en México

Cabe aclarar que es la nueva señal de FOX en sus diferentes servicios por cable.

2.- En streaming por FOX One

Misma señal que FOX en TV, narradores en español.

3.- Puedes escuchar la transmisión del partido en español en cualquier parte del mundo en steelers.com/espanol desde tu computadora.

● Si estás en México o en el área de Pittsburgh, ahora también puedes escucharla desde tu dispositivo móvil y desde la App Oficial de los Steelers. Simplemente haz click en la esquina superior derecha de la página principal de la App donde dice "Live Audio" y selecciona español.

● Podrás sintonizar la transmisión en El Heraldo Radio (98.5 FM) en la Ciudad de México y en todo el país a través de su red de emisoras afiliadas.

● El partido se podrá ver en México a través de FOX y FOX One.

● Álvaro Martín y Arturo Carlos conforman nuestro equipo de transmisión para los partidos de Steelers en español esta temporada. Álvaro está en su tercera década de crónica de la NFL y en su novena temporada como narrador de Steelers en español. Arturo está entrando a su novena campaña como comentarista de los Steelers en español y la número 23 cubriendo la NFL.

4.- En streaming por NFL Game Pass X DAZN.

5.-Transmisiones de Radio de los Steelers en México:

El Heraldo Radio, socio oficial de los Steelers en México, transmitirá todos los partidos de los Steelers en 2026. A continuación, encontrarás la lista de estaciones que transmitirán el audio en español de los Steelers:

XHDL-FM 98.5 FM (Ciudad de México)

XHDL-FM 98.5 FM HD2 (Ciudad de México)

XHAV-FM 100.3 FM (Guadalajara, Jalisco)

XHSP-FM 99.7 FM (Monterrey, Nuevo León)

XHRPO-FM 97.7 FM (Oaxaca, Oaxaca)

XHPR-FM 88.03 FM (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

XHRRT-FM 92.5 FM (Tampico, Tamaulipas)

XHCCBK-FM 103.3 FM (Tepic, Nayarit)

XHERS-FM 104.3 FM (Gómez Palacio, Durango)