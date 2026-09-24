Bengals vs. Steelers: La AFC North toca a la puerta

Pittsburgh regresa a Acrisure Stadium para enfrentar a unos Cincinnati Bengals invictos. Joe Burrow, Ja'Marr Chase y una ofensiva de los Steelers que busca respuestas serán protagonistas de un duelo que pondrá a prueba al equipo de Mike McCarthy.

Después de una semana complicada en Foxborough, los Steelers regresan a Acrisure Stadium para disputar su primer partido divisional de la temporada y buscar una respuesta inmediata.

Pittsburgh comenzó el año con una victoria sobre Atlanta, pero la derrota 20-3 ante New England dejó varias preguntas sobre la mesa, particularmente en una ofensiva que solamente consiguió 235 yardas y tres puntos.

Mike McCarthy sabe que no hay tiempo que perder. El entrenador en jefe de los Steelers ha insistido durante la semana en la necesidad de corregir errores que se han repetido.

"Hemos tenido algunos errores que se han repetido, y esas son las cosas que tenemos que limpiar."

El mensaje es claro: antes de pensar en cambiarlo todo, Pittsburgh necesita ejecutar mejor lo que ya tiene.

Joe Burrow y los Bengals llegan invictos. Cincinnati llega a Pittsburgh con marca de 2-0 y una de las duplas más peligrosas de toda la NFL: Joe Burrow y Ja'Marr Chase.

Burrow suma 461 yardas, tres touchdowns y una intercepción después de dos partidos. Chase, por su parte, viene de una actuación de siete recepciones, 75 yardas y dos touchdowns frente a Houston.

Y hay un detalle que la defensa de Pittsburgh tendrá muy presente.Cuando Burrow logra escapar de la presión, Chase se convierte nuevamente en su principal objetivo.

Para los Steelers, la clave será presionar a Burrow sin perder la disciplina. No será suficiente con llegar al quarterback: habrá que evitar que extienda las jugadas y encuentre a Chase o Tee Higgins campo abajo.

T.J. Watt, protagonista de una batalla en las trincheras

Si Pittsburgh quiere cambiar la historia respecto a la semana pasada, T.J. Watt tendrá que estar en el centro de la conversación.

La presión sobre Burrow será fundamental, pero también lo será mantener los carriles de escape cerrados. Patrick Graham, coordinador defensivo de los Steelers, habló precisamente de la importancia de contener al quarterback cuando abandona la bolsa.

"Tienes que tener claro cómo vamos a contener al quarterback esa semana y saber contra quién estamos jugando, si sus carriles de escape son hacia la derecha o hacia la izquierda."

Watt, Alex Highsmith y Nick Herbig tendrán una tarea doble: generar presión y, al mismo tiempo, no permitir que Burrow convierta una jugada rota en una oportunidad de touchdown.

Aaron Rodgers y la ofensiva de Pittsburgh buscan respuestas

Del otro lado del balón, la gran pregunta es sencilla: ¿cómo responderá la ofensiva de los Steelers?

Aaron Rodgers acumula 408 yardas, un touchdown y una intercepción en sus dos primeros partidos. Ante New England, sin embargo, Pittsburgh no logró encontrar ritmo y terminó con solamente tres puntos.

La respuesta deberá comenzar en las trincheras.

Proteger a Rodgers, establecer el juego terrestre y evitar situaciones obvias de pase serán prioridades ante una defensa de Cincinnati que llega después de permitir apenas seis puntos a Houston.

McCarthy ha dejado claro que confía en su quarterback.

"Cada ofensiva que he diseñado ha sido para hacer exitoso al quarterback."

Ahora Pittsburgh necesita que ese plan se traduzca en producción.

DK Metcalf: la ofensiva necesita a su jugador explosivo.

DK Metcalf será uno de los jugadores más importantes a seguir.

El receptor tiene ocho recepciones para 67 yardas en la temporada y viene de un partido en el que tuvo cuatro pases que se le escaparon de las manos.

Metcalf no escondió su frustración después de la derrota.

"Es muy frustrante. Tenemos que ser mejores como grupo en la ofensiva."

Contra Cincinnati, Pittsburgh necesitará precisamente eso. No necesariamente que Metcalf tenga un partido espectacular en estadísticas, sino que obligue a la defensa de los Bengals a respetar la profundidad del campo.

Si Metcalf consigue generar jugadas grandes, el resto de la ofensiva tendrá más espacio para trabajar.

Jaylen Warren y el juego terrestre pueden marcar la diferencia

Una de las soluciones para Pittsburgh puede estar en el juego terrestre.

Jaylen Warren tuvo 11 acarreos para 43 yardas ante New England, además de aportar 34 yardas por recepción. Su capacidad para producir después del contacto y contribuir como receptor puede ser especialmente importante para mantener a Rodgers fuera de situaciones de tercera oportunidad larga.

La línea ofensiva también tendrá un reto importante frente a una defensa de Cincinnati que cuenta con presencia en el interior.

Ganar las trincheras no será una frase hecha el domingo. Puede ser la diferencia entre controlar el ritmo del partido o volver a poner todo el peso sobre Rodgers.

Tres claves para que los Steelers ganen:

1. Presionar a Burrow sin perder disciplina.

Pittsburgh necesita incomodarlo, pero no puede permitirle escapar constantemente de la bolsa.

2. Proteger a Rodgers.

Si los Steelers establecen el juego terrestre y mantienen limpio el bolsillo, la ofensiva tendrá más posibilidades de encontrar a Metcalf y compañía.

3. Convertir oportunidades en touchdowns.

Después de anotar solamente tres puntos en Foxborough, Pittsburgh necesita aprovechar cada visita a territorio de Cincinnati.

El primer examen de la AFC North

Los Steelers no necesitan buscar demasiado lejos para encontrar la importancia de este partido.

Es Cincinnati. Es la AFC North. Es Acrisure Stadium.

Los Bengals llegan invictos, pero Pittsburgh tiene la oportunidad de cambiar la conversación después de una actuación ofensiva que quedó muy por debajo de las expectativas.

El partido lo podrán disfrutar en Fox por televisión en México y por nuestro sitio web, con Álvaro Martín y Arturo Carlos, en punto de las 11a.m., hora del centro de México.

McCarthy ha hablado durante toda la semana de detalles, ejecución y correcciones. El domingo llegará el momento de demostrarlo.

Porque en la AFC North, las respuestas no se dan frente a un pizarrón.

Se dan en el campo.