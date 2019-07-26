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Rumbo a una nueva temporada 

Jul 26, 2019 at 07:53 PM

Cada año las aspiraciones de los Steelers en búsqueda de un nuevo anillo de Super Bowl comienzan en St. Vincent College, con el inicio del Training Camp. Atrás quedó todo el ruido de las temporadas anteriores y el enfoque está en construir un equipo competitivo.

La primera parte para lograr eso es tener estabilidad en la posición de Head Coach, es por eso que el equipo decidió darle una extensión de contrato al Coach Mike Tomlin por un año adicional. Ahora el enfoque está en tratar de construir un nuevo equipo con una cultura ganadora

"Uno de los puntos de atención será asegurarnos que el equipo pueda estar en su mejor nivel y que tenga la oportunidad de competir semana a semana. Más que en aspectos individuales, busco enfocarme en crear una cultura de equipo", fueron las palabras del coach Mike Tomlin durante la conferencia de prensa inicial.

Los jugadores también se reportaron el día de ayer y pocos están tan emocionados como Ben Roethlisberger. El quarterback sabe que replicar lo que hizo con Antonio Brown en los últimos años será complicado, pero pondrá todo de su parte para dar lo mejor que tienen.

"Es difícil replicar lo que hicimos (Antonio y yo) juntos, es algo que nunca antes se había visto en la liga. Pero yo estoy listo para dar lo mejor que tengo", dijo Roethlisberger a su llegada a St. Vincent College. "Necesito jugar mejor. Tengo que distribuir más el balón."

Justo una de las interrogantes de los Steelers será ver el nuevo cuerpo de receptores en acción, algo que durante esta Pretemporada estaremos descubriendo. Al menos en el primer entrenamiento del equipo, durante los ejercicios de zona roja, Roethlisberger brilló, conectando con James Conner, JuJu Smith-Schuster y Vance McDonald, lo que nos da un pequeño adelanto de qué esperar de esta ofensiva en 2019.

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