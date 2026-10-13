Jaylen Warren enciende a los Steelers y Pittsburgh responde con autoridad ante Indianapolis

Los Pittsburgh Steelers necesitaban una respuesta después de la derrota ante Cleveland. La encontraron este domingo frente a los Indianapolis Colts, en un partido que dejó buenas señales para el equipo de Mike McCarthy, aunque también evidenció aspectos que deberá corregir para mantener el rumbo en la temporada.

Con una actuación extraordinaria de Jaylen Warren, tres pases de anotación de Aaron Rodgers y una defensiva que supo responder en momentos importantes, Pittsburgh se impuso 34-22 en Acrisure Stadium para mejorar su marca a 3-2.

La victoria tuvo un valor especial por la manera en que se construyó: los Steelers combinaron jugadas explosivas con series ofensivas sostenidas y encontraron soluciones en ambos lados del balón. Sin embargo, Indianapolis se mantuvo en la pelea durante buena parte del encuentro, recordándole a Pittsburgh que todavía hay detalles por pulir.

Si hubo un jugador capaz de cambiar el ritmo del partido, ese fue Warren. El corredor terminó con 188 yardas totales, 101 por tierra y dos touchdowns que marcaron la diferencia.

El primero llegó en una jugada espectacular de 80 yardas por recepción. Rodgers encontró a Warren en el backfield y, después de superar la primera línea defensiva, el corredor aprovechó los bloqueos de sus compañeros para escaparse hasta las diagonales. Más tarde, en el tercer cuarto, volvió a castigar a Indianapolis con una carrera de 50 yardas para touchdown.

El entrenador Mike McCarthy no ocultó su reconocimiento al corredor: "Es el hombre. Está arrasando en este momento", expresó después del encuentro, al destacar el impacto que Warren ha tenido en la ofensiva.

El propio jugador compartió el mérito con sus compañeros y explicó que su mentalidad es estar listo para aprovechar cada oportunidad. Su producción ha sido especialmente importante ante la ausencia de Rico Dowdle, y su actuación ante Indianapolis confirmó que puede ser una pieza determinante tanto en el juego terrestre como en el aéreo.

La actuación de Warren fue el complemento perfecto para un Aaron Rodgers que volvió a demostrar su capacidad para dirigir la ofensiva. El quarterback completó 22 de 31 pases para 235 yardas y tres touchdowns, sin intercepciones, y sumó su tercer partido consecutivo con al menos tres envíos de anotación.

Rodgers conectó dos veces con Pat Freiermuth, quien volvió a ser una opción confiable en momentos decisivos. Su segundo touchdown, una recepción de 17 yardas en el último cuarto, amplió la ventaja a dos posesiones y permitió a Pittsburgh recuperar el control cuando los Colts amenazaban con acercarse en el marcador.

Después del encuentro, Rodgers destacó el equilibrio ofensivo y la capacidad de producir jugadas grandes: "Sentí que movimos bastante bien el balón, pero también tuvimos jugadas explosivas", explicó. El veterano también reconoció el trabajo de la línea ofensiva, que ayudó a generar espacios tanto para el juego terrestre como para las oportunidades por aire.

Otro aspecto positivo fue la respuesta del receptor novato Germie Bernard. Ante las ausencias y las lesiones en el grupo de receptores, terminó con seis recepciones para 80 yardas, cifras máximas en su carrera hasta ahora. Su participación será importante si Pittsburgh necesita repartir responsabilidades y mantener la producción ofensiva durante las próximas semanas.

La unidad defensiva también tuvo motivos para celebrar. El plan era limitar a Jonathan Taylor, una de las principales amenazas de Indianapolis, y Pittsburgh cumplió esa misión: el corredor terminó con apenas 45 yardas en 15 acarreos. En total, los Colts consiguieron solo 66 yardas por tierra.

Cameron Heyward destacó la importancia del esfuerzo colectivo para contener al corredor: "Contra ese equipo, todo empieza con J.T. Es un trabajo de los 11 jugadores; necesitamos que varios lleguen al balón", señaló.

Además, Pittsburgh permitió únicamente un touchdown ofensivo y obligó a Indianapolis a conformarse con cinco goles de campo. En la zona roja, la defensiva consiguió limitar el daño, una diferencia fundamental para explicar el resultado.

Asante Samuel Jr. fue uno de los protagonistas defensivos, con cuatro pases desviados, mientras Payton Wilson lideró al equipo con 10 tacleadas. Sus aportaciones ayudaron a contener las ofensivas rivales en momentos importantes, pero la cobertura profunda y la capacidad para salir del campo en terceras oportunidades siguen siendo áreas de atención.

El entrenador consideró que la semana de preparación fue la mejor del equipo en lo que va de temporada, pero reconoció que todavía hay aspectos por corregir. "Obviamente, nunca es perfecto. Hay cosas que seguiremos corrigiendo", explicó.

También será importante evaluar la salud del grupo de receptores después de que Roman Wilson y Ben Skowronek abandonaran el partido por lesión. La profundidad de la plantilla podría ponerse a prueba si alguno de ellos necesita tiempo para recuperarse.

Una victoria para construir sobre ella

Los Steelers respondieron después de caer ante Cleveland y demostraron que pueden ganar con una ofensiva equilibrada, un quarterback eficiente y una defensiva capaz de contener el juego terrestre rival. Warren fue la gran figura, Rodgers mantuvo el ritmo y Freiermuth apareció cuando el equipo más lo necesitaba.

El siguiente paso será convertir esas buenas sensaciones en consistencia. Pittsburgh debe reducir las jugadas explosivas permitidas, mejorar su desempeño en terceras oportunidades y evitar que los partidos permanezcan abiertos más tiempo del necesario.

Ganar 34-22 fue una respuesta importante; mantener ese nivel durante cuatro cuartos será la verdadera prueba. Si los Steelers consiguen combinar la explosividad que mostraron ante Indianapolis con una defensiva más firme en las coberturas, tendrán argumentos para seguir creciendo en una temporada que todavía está en sus primeras etapas.