Los Steelers reaccionaron, pero se quedaron cortos ante los Browns

Pittsburgh remontó una desventaja de 21-7 y empató el partido en el último cuarto, pero Cleveland encontró la manera de quedarse con la victoria gracias a un gol de campo de 56 yardas con 10 segundos por jugar.

Hay derrotas que dejan más preguntas que respuestas. La sufrida por los Steelers ante los Browns, por 27-24, es una de ellas.

Pittsburgh tuvo la oportunidad de salir de Cleveland con una victoria que habría colocado al equipo con marca de 3-1 y en una posición privilegiada dentro de la AFC Norte. En cambio, una noche de altibajos terminó con Andre Szmyt conectando un gol de campo de 56 yardas cuando restaban apenas 10 segundos.

Los Steelers mostraron carácter para regresar de una desventaja de 21-7, pero también dejaron claro que todavía tienen aspectos importantes que corregir.

La primera serie ofensiva de Pittsburgh fue, probablemente, una muestra de lo que este equipo quiere ser. Aaron Rodgers dirigió una ofensiva de 17 jugadas que recorrió 78 yardas y consumió 9:48 del reloj. La serie terminó con un pase corto hacia Roman Wilson, quien convirtió la jugada en un touchdown de 12 yardas para poner a los Steelers arriba 7-0.

Jaylen Warren también volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza central del ataque. Terminó con 93 yardas por tierra en 17 acarreos, además de aportar 33 yardas como receptor.

Pero después de ese comienzo, Pittsburgh perdió el control del partido.Una intercepción de Denzel Ward sobre Rodgers cambió el rumbo del encuentro y abrió la puerta para que Cleveland anotara tres touchdowns consecutivos. Los Browns llegaron a tener ventaja de 21-7 y obligaron a los Steelers a jugar desde atrás durante buena parte de la noche.

Rodgers terminó con 299 yardas y tres touchdowns, pero también sufrió cinco capturas y lanzó dos intercepciones.

"Ellos estaban llegando con presión en algunas situaciones de muchas yardas y nosotros no estábamos ganando muchas de esas jugadas. Fallé algunos pases que normalmente conecto", reconoció Rodgers después del encuentro.

Pittsburgh tuvo problemas para contener a Cleveland durante diferentes tramos del partido, pero la defensa encontró respuestas en la segunda mitad.

T.J. Watt volvió a ser protagonista. El linebacker provocó y recuperó un balón suelto de Deshaun Watson en el tercer cuarto, además de terminar con una captura, dos golpes al quarterback y dos tacleadas para pérdida.

Más adelante, Jack Sawyer logró desviar un pase de Watson y Robert Spears-Jennings consiguió la primera intercepción de su carrera. El problema fue que Pittsburgh no logró convertir esas oportunidades defensivas en suficientes puntos.

El balón recuperado por Watt terminó en despeje, mientras que la intercepción de Spears-Jennings sí abrió la puerta para un touchdown de Darnell Washington, quien atrapó un pase de 21 yardas de Rodgers para acercar a Pittsburgh a 21-16.

La defensa hizo su parte para mantener con vida a los Steelers, pero el equipo necesitaba jugar con mayor consistencia en las situaciones decisivas.

Rodgers encabezó una serie de ocho jugadas y 80 yardas que terminó con un pase de touchdown de tres yardas para Pat Freiermuth. Después, el quarterback tomó el balón personalmente para conseguir la conversión de dos puntos y empatar el partido 24-24 con 1:42 por jugar.

Fue una demostración de carácter de una ofensiva que había pasado buena parte del encuentro buscando respuestas. DK Metcalf también tuvo una noche destacada: cinco recepciones para 115 yardas, incluyendo una espectacular recepción de 43 yardas en la segunda mitad.

Sin embargo, después de conseguir el empate, Pittsburgh necesitaba una última parada defensiva.

Y ahí estuvo la diferencia.

El detalle que decidió el partido

Cleveland necesitó solamente siete jugadas para recorrer 36 yardas y colocar a Szmyt en posición de intentar el gol de campo ganador.

Para T.J. Watt, ese tramo final fue particularmente frustrante.

"Fue extremadamente frustrante. No es aceptable no estar sentados aquí con marca de 3-1. Obviamente queda mucha temporada, pero tenemos que encontrar la manera de ponerlo todo junto", señaló Watt.

Y agregó sobre la última serie de Cleveland:

"Fue demasiado fácil para ellos avanzar por el campo y entrar en rango de gol de campo. Tenemos que analizar todo y seguir adelante."

Esa es probablemente la principal lección que deja el partido.

Mike McCarthy habló después del encuentro de la importancia del llamado futbol americano situacional, particularmente en los momentos finales.

"Creo que en esta liga obtienes lo que enfatizas. Invertimos muchísimo tiempo y energía en el futbol americano situacional y en los llamados para esas situaciones, y nos quedamos cortos cuando más contaba, en esos dos minutos al final del partido", explicó el entrenador.

Lo que deben mejorar

Pittsburgh mostró capacidad de reacción, pero no puede depender constantemente de remontadas.

La protección de Rodgers será uno de los principales puntos a revisar. Cleveland generó presión durante toda la noche y los cinco sacks fueron producto de una defensiva que encontró la manera de complicar las situaciones de tercera oportunidad y muchas yardas.

También será necesario encontrar mayor consistencia ofensiva. Después de la espectacular primera serie, los Steelers solamente consiguieron tres puntos en sus siguientes siete posesiones antes de despertar nuevamente en el último cuarto.

Del otro lado del balón, la ejecución en situaciones críticas será prioridad. Cleveland terminó con 372 yardas totales y logró mover el balón con demasiada facilidad en la última serie, algo que el propio Watt reconoció.

Lo positivo

No todo fue negativo.

Los Steelers demostraron que tienen capacidad para levantarse después de estar abajo por 14 puntos. Rodgers encontró tres pases de touchdown, Metcalf superó las 100 yardas, Warren volvió a producir por tierra y la defensa consiguió jugadas importantes en la segunda mitad.

Además, jugadores jóvenes como Robert Spears-Jennings y Jack Sawyer tuvieron participación decisiva en momentos de presión.

El problema es que en la AFC North los márgenes son pequeños y los partidos suelen definirse por un puñado de jugadas.

En Cleveland, Pittsburgh estuvo a una posesión de ganar y terminó a una parada defensiva de conseguirlo.

Ahora los Steelers regresan a casa con marca de 2-2 y mucho trabajo por delante. La reacción estuvo ahí. La pelea también.

Lo que falta es convertir esa capacidad de competir hasta el final en la ejecución necesaria para cerrar los partidos.

Porque después de una noche como ésta, la pregunta ya no es si Pittsburgh puede remontar.

La pregunta es si puede evitar ponerse en esa posición.

Nos leemos la próxima semana