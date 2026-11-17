Pittsburgh sufrió una de sus derrotas más dolorosas de la temporada. Una defensa que no encontró respuestas ante Joe Burrow y una ofensiva que despertó demasiado tarde condenaron a los Steelers a una derrota de 38-18 en Cincinnati.

Los Pittsburgh Steelers llegaron a Cincinnati con la oportunidad de tomar el control absoluto de la División Norte de la AFC. Venían de ganar cuatro partidos consecutivos, habían descansado durante su semana de bye y enfrentaban a unos Bengals con el mismo récord de 6-2. Sin embargo, lo que debía ser una prueba para confirmar el buen momento del equipo terminó convirtiéndose en una llamada de atención.

Cincinnati aprovechó su condición de local y dominó prácticamente desde el comienzo para imponerse 38-18 en el Sunday Night Football de la Semana 10. Con este resultado, los Bengals mejoraron su marca a 7-2 y se quedaron en solitario con el primer lugar divisional, mientras Pittsburgh cayó a 6-3 y vio terminar su racha de cuatro victorias.

El marcador fue contundente, pero la diferencia entre ambos equipos fue todavía más evidente durante buena parte del encuentro: Cincinnati ejecutó su plan de juego y Pittsburgh nunca encontró la manera de imponer el suyo.

El principal problema para Pittsburgh estuvo del lado defensivo. Joe Burrow tuvo una noche extraordinaria y exhibió todas las dificultades que puede generar una ofensiva cuando cuenta con receptores del calibre de Ja'Marr Chase y Tee Higgins.

El quarterback de Cincinnati completó 34 de 44 pases para 409 yardas y cuatro touchdowns, sin sufrir intercepciones. Chase fue una pesadilla para la secundaria de los Steelers con 11 recepciones para 231 yardas, mientras Higgins agregó cinco atrapadas para 66 yardas.

La incapacidad para presionar constantemente a Burrow también fue determinante. Pittsburgh solamente consiguió una captura y permitió que el quarterback encontrara ritmo, tiempo y espacios para distribuir el balón.

La defensa, que había sido uno de los principales argumentos durante la racha ganadora, terminó exhibida ante una ofensiva que atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña.

Cam Heyward fue contundente al reconocer lo sucedido: "Nos dieron una paliza. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad." El veterano liniero también dejó claro que el equipo debe corregir lo ocurrido durante los entrenamientos.

Del otro lado del balón, Pittsburgh tampoco estuvo a la altura de la importancia del compromiso.

Aaron Rodgers terminó con 143 yardas, dos pases de touchdown y ninguna intercepción, completando 15 de sus 29 intentos. Sin embargo, buena parte de su producción llegó cuando el partido ya estaba prácticamente definido.

Los Steelers no consiguieron su primer primero y diez hasta bien entrado el segundo cuarto. La ofensiva lució desconectada, tuvo dificultades para sostener las series y permitió que Cincinnati controlara el ritmo del encuentro.

La diferencia quedó reflejada en el marcador al descanso: los Bengals ganaban 24-3.

DK Metcalf consiguió darle algo de vida a Pittsburgh durante el último periodo con una recepción de anotación de 22 yardas, además de convertir la posterior jugada de dos puntos. Pat Freiermuth también encontró las diagonales con una recepción de 27 yardas, pero la reacción llegó demasiado tarde.

El propio Rodgers reconoció las dificultades: "No estoy contento con la manera en que jugamos a la ofensiva. Empezamos muy lento y no pudimos encontrar nuestro ritmo hasta el cuarto periodo."

La derrota también representó una prueba para el nuevo proyecto de Mike McCarthy. El entrenador en jefe no ocultó su frustración por el desempeño de sus jugadores y reconoció que el equipo estuvo lejos de lo que espera de una franquicia como Pittsburgh.

"Esto claramente no está a la altura del estándar de los Pittsburgh Steelers. Tampoco está a la altura de nuestras expectativas", señaló McCarthy después del encuentro.

El entrenador también apuntó a la importancia de aprender a manejar los momentos de éxito. Pittsburgh llegaba con cuatro triunfos consecutivos y una semana de descanso, pero no logró recuperar el ritmo competitivo que había mostrado antes del bye.

Por su parte, Zach Frazier, centro de los Steelers, reconoció que el equipo simplemente no ejecutó el plan de juego.

"Sentí que teníamos un gran plan de juego. Me sentía muy bien después de la semana de descanso y antes de este partido, pero simplemente no ejecutamos", explicó.

La noche también dejó una preocupación importante por la lesión del guardia Mason McCormick, quien tuvo que abandonar el encuentro en una camilla tras lastimarse el tobillo derecho durante la primera mitad.

Hay tres aspectos fundamentales que deben atender:

- Recuperar la presión defensiva: permitir más de 400 yardas a Joe Burrow y conseguir solamente una captura es una señal de alarma. La defensiva necesita generar presión sin depender exclusivamente de los envíos adicionales y mejorar su cobertura ante receptores explosivos.

- Empezar los partidos con mayor intensidad: los Steelers no pueden volver a esperar hasta el último cuarto para encontrar su identidad ofensiva. Rodgers necesita mayor protección, mejores oportunidades en primeras oportunidades y una ofensiva terrestre capaz de mantener a Pittsburgh en situaciones manejables.

- Mejorar la ejecución y evitar errores: las penalizaciones, las series ofensivas improductivas y las dificultades para sostener el ritmo terminaron condicionando el encuentro. Pittsburgh necesita recuperar la disciplina que le permitió ganar cuatro partidos consecutivos.

El propio Patrick Queen resumió el mensaje que debe acompañar al equipo durante la semana: "Todos en el vestidor sabemos que podemos volver a levantarnos y conseguir otras cuatro victorias. Creo que eso comienza la próxima semana contra Philadelphia."

Los Steelers recibieron un golpe importante en Cincinnati. No solamente perdieron el primer lugar de la AFC Norte, también dejaron dudas sobre dos de sus principales fortalezas: la capacidad de su defensiva para controlar partidos y la consistencia de su ofensiva.

Sin embargo, una derrota no define una temporada. Pittsburgh tiene marca de 6-3 y todavía está en posición de competir por la división y por un boleto a los playoffs.

La diferencia estará en la respuesta. Ante los Bengals, los Steelers demostraron lo que sucede cuando no ejecutan, pierden la batalla física y permiten que el rival dicte las condiciones del encuentro.

Ahora tendrán que demostrar que pueden levantarse, corregir sus errores y recuperar su identidad en Philadelphia. Porque si algo debe quedar claro después de esta visita a Cincinnati es que el talento para competir está ahí, pero no será suficiente si Pittsburgh no vuelve a jugar como un equipo completo durante los cuatro periodos.