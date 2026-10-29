Steelers vs. Browns: todo lo que debes saber antes del duelo divisional

Pittsburgh vuelve a casa para recibir a Cleveland en un partido que puede marcar el rumbo de su temporada. Con la rivalidad de la AFC Norte como ingrediente principal, los Steelers necesitan imponer condiciones en Acrisure Stadium, aprovechar sus fortalezas ofensivas y evitar que los Browns conviertan el encuentro en otra batalla decidida en los últimos segundos.

La clave estará en la capacidad de Pittsburgh para proteger a Aaron Rodgers, encontrar consistencia durante los cuatro periodos y frenar a una defensiva de Cleveland que ya demostró lo incómoda que puede ser.

El encuentro llega con mucho más que orgullo divisional en juego. Los Steelers buscan extender su racha ganadora a cuatro partidos y llegar a su semana de descanso con impulso, mientras que Cleveland intentará repetir la fórmula que le permitió vencer a Pittsburgh por 27-24 el pasado 1 de octubre.

En aquel duelo, los Steelers remontaron una desventaja de 21-7 para empatar el partido en el último cuarto, pero un gol de campo de 56 yardas de Andre Szmyt, con apenas 10 segundos en el reloj, les dio el triunfo a los Browns. Aaron Rodgers lanzó tres pases de anotación, aunque la presión rival lo capturó cinco veces.

La revancha llega en un buen momento para Pittsburgh. Después de superar a Tampa Bay en tiempo extra y vencer 16-10 a New Orleans en París, el equipo tiene la oportunidad de cerrar este tramo del calendario con una victoria que también evitaría que Cleveland lo derrote dos veces en la misma temporada regular, algo que no sucede desde 1988.

El mensaje de Mike McCarthy después del triunfo en Francia fue claro: el equipo está donde quería estar y tiene la oportunidad de dar otro paso adelante en casa.

"Estamos tratando de completar una racha de cuatro victorias. Es lo que nos propusimos desde el principio de la temporada. Tenemos la oportunidad de conseguirlo aquí, en casa. Estamos justo donde necesitamos estar", señaló el entrenador.

La experiencia de Aaron Rodgers será fundamental frente a una defensa que ya encontró la manera de complicarle la noche. Rodgers necesita identificar las cargas defensivas, soltar el balón a tiempo y evitar situaciones de tercera oportunidad con demasiadas yardas por avanzar. Si consigue conectar temprano con sus receptores y alas cerradas, Pittsburgh tendrá mejores posibilidades de controlar el partido.

Warren fue uno de los protagonistas de la victoria ante los Saints, con 101 yardas por tierra en 18 acarreos. Su capacidad para ganar yardas después del contacto y aportar como receptor puede ayudar a mantener equilibrada la ofensiva. McCarthy destacó precisamente la distribución del trabajo entre sus corredores: "Queremos correr el balón".

Cuando Cleveland y Deshaun Watson tengan el balón, Watt será uno de los jugadores más importantes del encuentro. Su presión puede provocar pases apresurados, capturas y balones sueltos. Pittsburgh ya comprobó que puede generar jugadas grandes contra Watson; ahora necesita convertir esa presión en oportunidades que cambien el marcador.

La batalla en las trincheras será determinante. Heyward y la línea defensiva tendrán que limitar el juego terrestre y evitar que los Browns controlen el ritmo con series largas. El veterano ya dejó claro que el equipo debe cambiar el enfoque rápidamente después del viaje a París: es momento de concentrarse en el siguiente rival divisional.

Watson llega como una de las principales preocupaciones para la defensiva de Pittsburgh. Cleveland ha encontrado maneras de ganar partidos cerrados gracias a su capacidad para producir en los momentos decisivos. Los Steelers deberán contener sus escapadas y evitar que prolongue las jugadas cuando la presión parezca haber funcionado.

Tres claves para que Pittsburgh se lleve la victoria

1. Proteger a Rodgers. Cleveland ya consiguió cinco capturas en el primer enfrentamiento. La línea ofensiva tendrá que responder mejor ante las cargas y darle tiempo al quarterback para encontrar a sus receptores.

2. Correr el balón desde el inicio. Warren y Rico Dowdle aportan una combinación que puede ayudar a Pittsburgh a controlar el reloj y evitar que la ofensiva dependa exclusivamente del brazo de Rodgers. En París, ambos corredores sumaron 142 yardas terrestres, una señal alentadora para los Steelers.

3. Jugar mejor en los momentos decisivos. El partido de octubre dejó una lección dolorosa: remontar no basta si la defensa permite que el rival avance para ganar sobre la hora. Pittsburgh necesita cerrar las series defensivas, aprovechar las pérdidas de balón y cuidar cada posesión en el último cuarto.

Un partido que puede marcar el rumbo

La rivalidad entre Steelers y Browns no necesita motivación adicional, pero el contexto de esta semana aumenta la presión. Pittsburgh viene de una victoria trabajada en París y quiere demostrar que puede trasladar ese impulso a casa. Cleveland, por su parte, ya sabe cómo derrotar a los Steelers y buscará aprovechar cualquier error.

Jaylen Warren reconoció que el encuentro tiene un significado especial después de la derrota anterior: "Es enorme. Creo que tenemos una semana de descanso después, así que es muy importante. Llegamos con una espina clavada por cómo terminó el último enfrentamiento y no podemos esperar para tener esta oportunidad."

Para Pittsburgh, la fórmula es sencilla de entender, aunque difícil de ejecutar: proteger a Rodgers, correr con autoridad y jugar con disciplina en los minutos finales. En la AFC Norte, los partidos divisionales suelen decidirse por detalles y los Steelers ya comprobaron cuánto puede costar uno solo.

El domingo tendrán la oportunidad de ajustar cuentas ante su afición, extender su racha ganadora y llegar al descanso con una victoria de peso.