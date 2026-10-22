Steelers vs. Saints: Pittsburgh busca conquistar París y prolongar su buen momento

Los Steelers llegan a Francia después de una dramática victoria en tiempo extra sobre Tampa Bay. Frente a unos Saints que vienen de romper una racha de tres derrotas, Pittsburgh tendrá que imponer su defensa y encontrar consistencia desde el inicio.

La NFL cruzará el Atlántico para escribir un nuevo capítulo de su historia y los Pittsburgh Steelers serán protagonistas. Este domingo 25 de octubre, el equipo de Mike McCarthy enfrentará a los New Orleans Saints en el Stade de France, en el primer partido de temporada regular de la liga en París.

Pittsburgh llega con marca de 4-2, después de remontar una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para vencer 26-19 a los Tampa Bay Buccaneers en tiempo extra. Aaron Rodgers conectó con el novato Germie Bernard para el touchdown que selló una victoria que demostró la capacidad de reacción de los Steelers, aunque también dejó claro que el equipo necesita evitar comienzos tan complicados.

Del otro lado estarán unos Saints que derrotaron 34-27 a los New York Giants y mejoraron su récord a 2-4. El quarterback Tyler Shough lanzó tres pases de anotación y consiguió otro touchdown por tierra, mientras la ofensiva de Nueva Orleans encontró respuestas tanto por aire como por tierra.

El reto para Pittsburgh será convertir la confianza de su última victoria en una actuación más completa durante cuatro periodos.

Metcalf será uno de los jugadores a seguir en París. Su capacidad para ganar balones en situaciones disputadas puede abrir espacios para el resto de la ofensiva, especialmente si Rodgers encuentra tiempo para lanzar.

También habrá que poner atención a Jaylen Warren. El corredor atraviesa un buen momento y el entrenador Mike McCarthy destacó su importancia al hablar con los medios esta semana.

"Jaylen es uno de los jugadores más encendidos de la NFL en este momento", señaló McCarthy, quien también explicó que el staff de coacheo busca generar oportunidades para Warren y Rico Dowdle.

La combinación de ambos corredores puede ser determinante para mantener a la defensiva de Nueva Orleans pendiente del juego terrestre y evitar que los Saints concentren toda su atención en Rodgers y sus receptores.

La defensiva de Pittsburgh tendrá enfrente a un quarterback que viene de firmar su mejor actuación reciente. Shough aprovechó el impulso de su juego terrestre y distribuyó el balón con efectividad para que los Saints construyeran una ventaja de 34-10 ante los Giants antes de sufrir una reacción tardía de Nueva York.

Chris Olave será la principal amenaza por aire. El receptor tiene la capacidad de castigar coberturas individuales y aprovechar cualquier espacio que aparezca en la secundaria. También será importante vigilar al ala cerrada Juwan Johnson, una alternativa para Shough en situaciones de pase corto y en la zona roja.

La buena noticia para Pittsburgh es que su defensiva viene de conseguir cinco capturas y dos intercepciones ante Tampa Bay. T.J. Watt y Alex Highsmith tendrán la misión de incomodar al quarterback, limitar su tiempo para lanzar y obligarlo a tomar decisiones apresuradas.

En el juego terrestre, Alvin Kamara y Travis Etienne Jr. representan amenazas que no pueden ignorarse. Si los Saints consiguen avanzar con regularidad por tierra, podrán controlar el ritmo del encuentro y facilitar el trabajo de su joven quarterback.

La clave será mantener disciplina, cerrar los espacios y evitar que una buena ventaja defensiva se convierta en una oportunidad para que Nueva Orleans regrese al partido.

El antecedente más reciente entre ambas franquicias favorece a Pittsburgh: los Steelers derrotaron 20-10 a los Saints en noviembre de 2022. Sin embargo, el historial general está muy parejo, con nueve victorias para Nueva Orleans y ocho para Pittsburgh.

El contexto internacional añade otro elemento. Ambos equipos tendrán que adaptarse al viaje, al cambio de horario y a una sede distinta de las habituales. Los errores de concentración, las pérdidas de balón y las penalizaciones pueden adquirir todavía más importancia en un encuentro que también representa una oportunidad para consolidar el rumbo de la temporada.

La declaración de Shough después de vencer a los Giants resume el momento de Nueva Orleans: "Nunca vas a disculparte por ganar en la NFL." El quarterback reconoció, además, que su equipo debió cerrar el partido con mayor contundencia.

Pittsburgh deberá tomar nota: los Saints demostraron que pueden construir una ventaja importante, pero también que permiten a sus rivales volver al encuentro.

Los Steelers ya demostraron que tienen recursos para remontar un partido complicado. Ahora necesitan demostrar que también pueden imponer condiciones desde el primer cuarto y evitar depender de una reacción tardía.

Con Rodgers al mando, Warren como pieza importante del ataque y una defensiva capaz de generar presión y pérdidas de balón, Pittsburgh tiene elementos para competir en un duelo que exige atención en ambos lados del balón.

La misión es clara: aprovechar el impulso de la victoria sobre Tampa Bay, controlar a Shough y Olave y regresar del histórico viaje a París con otro triunfo que fortalezca sus aspiraciones en la AFC North.

Steelers Nation tiene una cita temprano este domingo: París será el escenario, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Ganar y seguir avanzando.