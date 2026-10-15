Steelers vs. Buccaneers: Pittsburgh busca encadenar victorias en Tampa

Los Steelers visitan a unos Buccaneers que vienen de conseguir su primer triunfo de la temporada. Aaron Rodgers y Jaylen Warren serán claves para que Pittsburgh mantenga el impulso tras vencer a Indianapolis.

Los Pittsburgh Steelers tienen una misión clara para la Semana 6: demostrar que su victoria sobre los Colts no fue un hecho aislado. Después de imponerse 34-22 en Acrisure Stadium, el equipo de Mike McCarthy viajará a Florida para enfrentarse a unos Tampa Bay Buccaneers que también llegan motivados tras ganar en Dallas.

El partido se disputará el domingo 18 de octubre, a las 11:00 a. m., tiempo del centro de México, en el Raymond James Stadium. Pittsburgh tiene marca de 3-2, mientras que Tampa Bay llega con récord de 1-4. Aunque los números favorecen a los visitantes, los Buccaneers acaban de demostrar que pueden ser peligrosos cuando establecen su juego terrestre y protegen el balón.

El veterano quarterback de Pittsburgh tuvo una actuación sólida contra Indianapolis, con tres pases de touchdown en una victoria que permitió a los Steelers recuperar confianza. Su experiencia será fundamental para enfrentar a una defensiva que viene de interceptar a Dak Prescott y limitar a Dallas a 16 puntos.

Rodgers tendrá que aprovechar las oportunidades por aire y distribuir el balón entre sus receptores y alas cerradas. Sin embargo, Pittsburgh afronta el encuentro con problemas de profundidad en esa posición: Roman Wilson y Ben Skowronek estarán fuera, mientras que Michael Pittman Jr. permanece en la lista de lesionados.

En ese escenario, el novato Germie Bernard podría adquirir todavía más protagonismo. Ante los Colts consiguió seis recepciones para 80 yardas y mostró que puede convertirse en una alternativa importante. El entrenador Mike McCarthy destacó su adaptación al sistema ofensivo y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones.

La conexión entre Rodgers y sus receptores será una de las historias principales del encuentro. Pittsburgh necesita mantener la producción ofensiva aun cuando tenga que recurrir a jugadores con menos experiencia.

Si hay un jugador que merece atención especial, es Jaylen Warren. El corredor fue determinante ante Indianapolis, con 188 yardas totales y dos touchdowns, y se ha convertido en una pieza central de la ofensiva mientras Rico Dowdle se recupera de una lesión en el dedo del pie.

McCarthy no tiene dudas sobre el papel que Warren desempeña en este momento. "Jaylen es nuestro jugador principal en este momento. Está encendido y está jugando un gran futbol americano", señaló el entrenador, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por Steelers.com.

Ante Tampa Bay, Pittsburgh tendrá que aprovechar su capacidad para correr entre los tackles, ganar yardas después del contacto y participar como receptor. Un juego terrestre productivo también ayudará a controlar el reloj y evitar que Rodgers dependa exclusivamente de los pases.

Del otro lado, los Buccaneers vienen de permitir 241 yardas terrestres a Dallas. Esa cifra abre una oportunidad para que los Steelers intenten imponer condiciones desde el inicio.

La ofensiva de Tampa Bay llega con una nueva figura al frente. Bucky Irving corrió para 165 yardas y anotó un touchdown contra Dallas, además de aportar otra anotación como receptor. Su actuación fue determinante en la victoria de 24-16 sobre los Cowboys.

Los Steelers deberán contenerlo desde la primera serie y evitar que encuentre espacios para producir jugadas explosivas. El reto será todavía mayor porque Tampa Bay encontró equilibrio ofensivo en su último partido, combinando el ataque terrestre con una actuación eficiente de su quarterback novato, Jalon Daniels, quien completó 19 de 25 pases para 189 yardas, un touchdown y ninguna intercepción.

Daniels ocupa el lugar del lesionado Baker Mayfield, por lo que Pittsburgh tendrá que prepararse para un pasador que viene de conseguir su primera victoria en la NFL. La presión de T.J. Watt y compañía podría ser decisiva para obligarlo a tomar decisiones incómodas.

Nick Herbig, por su parte, destacó el trabajo defensivo contra Indianapolis, cuando los Steelers limitaron a Jonathan Taylor a solo 45 yardas terrestres. Sin embargo, también reconoció que todavía hay aspectos por corregir.

"Todavía tenemos que tacklear mejor, yo incluido. Tenemos que llegar más en grupo al balón", explicó Herbig tras el partido contra los Colts. Su mensaje resume una de las prioridades de Pittsburgh: mantener la disciplina y terminar las jugadas.

Los Steelers tienen la oportunidad de conseguir dos triunfos consecutivos y comenzar a construir regularidad en una temporada que todavía exige respuestas. La fórmula parece clara: proteger a Rodgers, mantener a Warren como protagonista y evitar que Irving domine el partido por tierra.

Tampa Bay, sin embargo, llega con confianza después de su mejor actuación de la campaña. Si Pittsburgh quiere confirmar que está encontrando su identidad, deberá demostrarlo también fuera de casa.

Porque en la NFL una victoria puede devolver la confianza, pero solo la consistencia permite construir una temporada ganadora.