Steelers vs. Colts: Todo lo que necesitas saber antes del partido

Después de cuatro semanas de temporada, los Steelers tienen marca de 2-2. El balance podría ser muy diferente, pero una cosa está clara: Pittsburgh tendrá una oportunidad inmejorable para volver a mostrar de qué está hecho cuando reciba a los Indianapolis Colts en Acrisure Stadium.

El equipo de Mike McCarthy viene de desperdiciar una ventaja de 14 puntos antes de caer 27-24 ante Cleveland. Indianapolis, por su parte, llega con el ánimo en alto después de conseguir su segundo triunfo consecutivo, un contundente 30-13 sobre Washington en Londres.

No hay tiempo para lamentaciones. Tampoco para buscar excusas. Hay que volver a ganar.

El antecedente más reciente favorece a Pittsburgh. Los Steelers derrotaron 27-20 a los Colts en Acrisure Stadium en 2025, en un partido en el que la defensa provocó seis pérdidas de balón.

Históricamente, Pittsburgh también domina ampliamente esta serie, con marca de 28-8 incluyendo playoffs. Pero los números históricos no ganan partidos.

El entrenador en jefe, Mike McCarthy, señaló las terceras oportunidades como la principal prioridad ofensiva después de que los Steelers convirtieran solamente 4 de 13 ante los Browns.

"Las terceras oportunidades son nuestro enfoque número uno en la ofensiva."

McCarthy también fue muy crítico con el nivel de tackleo mostrado en Cleveland, al que calificó como "no aceptable".

El mensaje para esta semana es sencillo: Pittsburgh necesita jugar un partido más limpio.

Aaron Rodgers llega a este partido con 999 yardas por pase, siete touchdowns y cuatro intercepciones.

Frente a Indianapolis, Rodgers tendrá que identificar rápidamente las coberturas y encontrar a sus receptores antes de que la presión llegue.

Pittsburgh necesita encontrar la manera de involucrar desde temprano a D.K. Metcalf y mantenerlo como una amenaza constante. Si los Colts tienen que dedicar atención especial a Metcalf, se abrirán oportunidades para Roman Wilson, Pat Freiermuth, Darnell Washington y el resto del ataque.

Jaylen Warren está jugando a otro nivel

Si hay un jugador ofensivo que merece especial atención, es Jaylen Warren. El corredor acumula 309 yardas por tierra en cuatro partidos, con un promedio de 5.6 yardas por acarreo. Además, suma 143 yardas como receptor.

Warren viene de producir 126 yardas totales ante Cleveland y se ha convertido en uno de los motores más consistentes de la ofensiva.

La pregunta será si Pittsburgh puede mantener esa eficiencia ante una defensa de Indianapolis que cuenta con jugadores como DeForest Buckner y Laiatu Latu.

Si Warren establece el ritmo, los Steelers podrán hacer algo que necesitan desesperadamente: mantener a la ofensiva de Indianapolis fuera del campo.

La gran amenaza: Jonathan Taylor

Del otro lado estará uno de los corredores más peligrosos de toda la NFL.

Jonathan Taylor suma 353 yardas terrestres y seis touchdowns después de cuatro partidos. Viene, además, de anotar dos veces contra Washington.

Taylor no necesita demasiados espacios para cambiar un partido.

La defensa de Pittsburgh tendrá que ser disciplinada con sus asignaciones, ganar en la línea de golpeo y, sobre todo, tacklear.

Eso último será fundamental.

El propio McCarthy puso el énfasis en mejorar los fundamentos defensivos después de los problemas mostrados ante Cleveland.

Ojo con DeForest Buckner

Uno de los enfrentamientos más interesantes estará en las trincheras.

Buckner llega con tres capturas en cuatro partidos y continúa siendo una de las principales fuerzas defensivas de Indianapolis.

Los Colts también cuentan con Adetomiwa Adebawore, quien suma dos capturas, y Laiatu Latu, con una.

La protección de Rodgers será un punto crítico.

Si Pittsburgh quiere que su quarterback tenga tiempo para encontrar a Metcalf y compañía, la línea ofensiva tendrá que ganar su batalla.

T.J. Watt tiene otra oportunidad

No hace falta explicar lo que significa tener a T.J. Watt en un partido como éste.

Después de cuatro semanas, Watt continúa siendo el jugador al que las ofensivas rivales tienen que identificar antes de cada jugada.

Tres cosas que debemos observar

1. Terceras oportunidades.

Pittsburgh necesita mantenerse en el campo. Convertir terceros downs será una de las claves para evitar que el partido se convierta en un intercambio de golpes.

2. Jonathan Taylor vs. la defensa de Pittsburgh.

Si Taylor consigue establecer el juego terrestre, los Colts podrán controlar el reloj y abrir el play-action para Daniel Jones.

3. Rodgers y Metcalf.

La conexión tiene que aparecer desde temprano. Pittsburgh necesita generar jugadas explosivas y evitar depender de rallies de último momento.

Los Steelers ya demostraron que pueden recuperarse de una derrota. Lo hicieron después de New England, cuando regresaron a casa y vencieron a Cincinnati.

Porque con cuatro semanas disputadas, todavía queda muchísimo futbol americano por jugar.

Pero el momento de empezar a limpiar la casa es ahora.

Y no hay mejor lugar para hacerlo que Acrisure Stadium.

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