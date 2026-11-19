La pasión por Pittsburgh se hizo sentir una vez más en la capital mexicana, con una celebración que reunió a leyendas de los Steelers, actividades para toda la familia y miles de aficionados que demostraron que la distancia no existe cuando se trata de apoyar a su equipo.

La familia de los Pittsburgh Steelers volvió a demostrar su grandeza en México. El pasado domingo, más de dos mil aficionados se dieron cita en Ciudad de México para disfrutar de una nueva edición de la fiesta Siempre Steelers, un encuentro que convirtió la pasión por el equipo de Pittsburgh en una auténtica celebración de negro y oro.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la presencia de tres figuras históricas de la franquicia: Casey Hampton, Ryan Shazier y James Farrior, quienes convivieron con los aficionados mexicanos y compartieron momentos especiales con una comunidad que, generación tras generación, mantiene vivo su cariño por los Steelers.

La visita de estas leyendas permitió a los asistentes acercarse a algunos de los protagonistas que han construido la historia de una de las organizaciones más emblemáticas de la NFL. Entre fotografías, autógrafos y muestras de cariño, los ex jugadores recibieron el reconocimiento de una afición que conoce y valora lo que significa defender los colores de Pittsburgh.

La fiesta también estuvo acompañada de comida, bebidas y distintas actividades para que los aficionados disfrutaran de una experiencia completa. Desde los seguidores más jóvenes hasta quienes han acompañado al equipo durante décadas, todos encontraron un espacio para compartir su pasión, convivir y sentirse parte de la familia Steelers.

La emoción del futbol americano también se vivió a través de la narración en vivo de Álvaro Martín y Arturo Carlos, dos de las voces más reconocidas de las transmisiones de la NFL en español, quienes acompañaron a los miles de aficionados durante la jornada y pusieron su sello a una experiencia que fue mucho más allá de lo que sucedía en el emparrillado.

Aunque el resultado deportivo no fue el esperado para los seguidores de Pittsburgh, la respuesta de los aficionados dejó claro que el compromiso con el equipo está por encima de cualquier marcador. La fiesta continuó siendo una oportunidad para celebrar una identidad que se comparte dentro y fuera de los estadios.

Con más de dos mil aficionados reunidos, tres leyendas de la franquicia y un ambiente inmejorable, Siempre Steelers volvió a confirmar que México es uno de los hogares más importantes de la Nación Steelers fuera de Estados Unidos.