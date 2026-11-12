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Dónde ver el Steelers vs. Bengals de la Semana 10

Nov 12, 2026 at 01:56 PM
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Raúl Gutiérrez

Décima semana de la temporada regular de la NFL. Los Steelers visitan a los Bengals en domingo por la noche. Aquí les digo donde lo pueden disfrutar en vivo a las 7:20 p.m. hora del centro de México.

1.- En televisión por ESPN en México.

En horario estelar con narración completamente en español.

2.- En streaming por Disney +

Misma señal que ESPN en TV, narradores en español.

3.- Puedes escuchar la transmisión del partido en español en cualquier parte del mundo en steelers.com/espanol desde tu computadora.

● Si estás en México o en el área de Pittsburgh, ahora también puedes escucharla desde tu dispositivo móvil y desde la App Oficial de los Steelers. Simplemente haz click en la esquina superior derecha de la página principal de la App donde dice "Live Audio" y selecciona español.

● Podrás sintonizar la transmisión en El Heraldo Radio (98.5 FM) en la Ciudad de México y en todo el país a través de su red de emisoras afiliadas.

● El partido se podrá ver en México a través de ESPN y Disney+.

● Álvaro Martín y Arturo Carlos conforman nuestro equipo de transmisión para los partidos de Steelers en español esta temporada. Álvaro está en su tercera década de crónica de la NFL y en su octava temporada como narrador de Steelers en español. Arturo está entrando a su novena campaña como comentarista de los Steelers en español y la número 23 cubriendo la NFL.

4.- En streaming por NFL Game Pass X DAZN.

5.-Transmisiones de Radio de los Steelers en México:

El Heraldo Radio, socio oficial de los Steelers en México, transmitirá todos los partidos de los Steelers en 2026. A continuación, encontrarás la lista de estaciones que transmitirán el audio en español de los Steelers:

XHDL-FM 98.5 FM (Ciudad de México)

XHDL-FM 98.5 FM HD2 (Ciudad de México)

XHAV-FM 100.3 FM (Guadalajara, Jalisco)

XHSP-FM 99.7 FM (Monterrey, Nuevo León)

XHRPO-FM 97.7 FM (Oaxaca, Oaxaca)

XHPR-FM 88.03 FM (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

XHRRT-FM 92.5 FM (Tampico, Tamaulipas)

XHCCBK-FM 103.3 FM (Tepic, Nayarit)

XHERS-FM 104.3 FM (Gómez Palacio, Durango)

Here we go!

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