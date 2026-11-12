Pittsburgh busca tomar el control de la AFC Norte en Cincinnati

Los Steelers visitan a Cincinnati en un duelo entre dos equipos con marca de 6-2. Una victoria podría darle a Pittsburgh el liderato en solitario de la división y acercarlo a su objetivo de regresar a los playoffs.

La temporada entra en una etapa determinante y los Pittsburgh Steelers tienen frente a ellos uno de los compromisos más importantes de su calendario. Este domingo visitarán a los Cincinnati Bengals en el Paycor Stadium, en un enfrentamiento que pondrá en juego mucho más que una victoria divisional.

Ambos equipos llegan con récord de 6-2 y una racha de cuatro triunfos consecutivos. Pittsburgh viene de superar 27-6 a los Cleveland Browns antes de su semana de descanso, mientras que Cincinnati derrotó 34-17 a los Atlanta Falcons en Madrid.

El encuentro representa una oportunidad para que los dirigidos por Mike McCarthy se coloquen como líderes en solitario de la AFC Norte y consigan una victoria que podría tener consecuencias importantes cuando llegue el momento de definir los puestos de playoffs.

Pittsburgh ya sabe lo que significa derrotar a Cincinnati esta temporada. En su primer enfrentamiento, correspondiente a la Semana 3, los Steelers consiguieron una dramática victoria de 30-27 en Acrisure Stadium.

Sin embargo, el escenario será diferente. Los Bengals llegan después de cuatro victorias consecutivas y con una ofensiva que se ha convertido en una de las más productivas de la NFL.

Mike McCarthy sabe que su equipo tendrá que mostrar una mejor versión para repetir el resultado.

Después de la semana de descanso, el entrenador en jefe destacó la importancia de recuperar el ritmo de trabajo y mantener el crecimiento que ha mostrado Pittsburgh durante la primera mitad de la campaña.

"Fue importante que los jugadores tuvieran tiempo para alejarse, tanto personal como profesionalmente. Espero que hayan tenido un buen descanso", explicó McCarthy durante su conferencia semanal.

El entrenador también reconoció que todavía existen áreas por mejorar, especialmente mientras los jugadores más jóvenes continúan ganando experiencia en situaciones importantes.

El mayor desafío para Pittsburgh estará en contener a Joe Burrow. El quarterback de Cincinnati suma 2,386 yardas aéreas, 23 pases de touchdown y seis intercepciones, además de completar el 74 por ciento de sus envíos.

Su conexión con Ja'Marr Chase y Tee Higgins representa una de las combinaciones más peligrosas de la liga.

Higgins acumula 758 yardas y seis touchdowns, mientras que Chase es capaz de cambiar el rumbo de un encuentro con su velocidad, capacidad para ganar balones disputados y explosividad después de la recepción.

La defensiva de Pittsburgh tendrá que mantener una comunicación constante en la secundaria y evitar que Burrow encuentre tiempo suficiente para explotar los espacios.

La presión al quarterback puede ser una de las principales armas de los Steelers. Pittsburgh suma 26 capturas en la temporada, una cifra que lo coloca entre las mejores defensivas de la NFL.

T.J. Watt, Cameron Heyward y Alex Highsmith serán fundamentales para complicar el trabajo de la línea ofensiva de Cincinnati.

Jaylen Warren ha sido uno de los jugadores más consistentes de Pittsburgh, con 704 yardas por tierra y un promedio de 5.9 yardas por acarreo. Su capacidad para generar jugadas explosivas puede ayudar a mantener a la defensiva de Cincinnati pendiente de distintas amenazas.

También será importante el trabajo de Aaron Rodgers, quien acumula 1,871 yardas, 13 touchdowns y seis intercepciones.

El quarterback tendrá que aprovechar las oportunidades que se presenten y distribuir el balón entre sus principales receptores, particularmente DK Metcalf, quien encabeza al equipo con 378 yardas por aire.

Pittsburgh promedia 22.5 puntos por partido, por lo que mejorar su producción ofensiva será importante ante un rival que genera 30 unidades por encuentro.

Una de las ventajas de los Steelers es su capacidad para controlar el reloj. Promedian 31 minutos y 23 segundos de posesión por partido, una cifra superior a la de Cincinnati.

Si Pittsburgh consigue establecer el ataque terrestre y mantener ofensivas largas, también podrá reducir las oportunidades de Burrow para lastimar a su defensiva.

T.J. Watt (Steelers): Su capacidad para presionar a Burrow puede ser determinante. Pittsburgh necesita generar capturas y provocar errores para cambiar el ritmo del encuentro.

Jaylen Warren (Steelers): Es una de las piezas más importantes para establecer el juego terrestre y darle equilibrio a la ofensiva.

Aaron Rodgers (Steelers): Su experiencia y capacidad para identificar las coberturas defensivas serán fundamentales en un partido de alto riesgo divisional.

Joe Burrow: Con 23 pases de touchdown, es el principal responsable del poder ofensivo de Cincinnati.

Ja'Marr Chase: Su explosividad obliga a Pittsburgh a mantener una cobertura disciplinada durante los cuatro periodos.

Tee Higgins: Su tamaño y capacidad para ganar recepciones disputadas representan otro desafío importante para la secundaria de los Steelers.

Los Steelers regresan de su semana de descanso con la posibilidad de dar un golpe de autoridad en la AFC Norte. La victoria del primer enfrentamiento les da confianza, pero Cincinnati ha encontrado un ritmo ofensivo que obliga a Pittsburgh a jugar uno de sus mejores partidos de la temporada.

La clave estará en ganar la batalla en las trincheras, proteger a Rodgers, establecer el ataque terrestre y evitar que Burrow encuentre conexiones sencillas con sus receptores.

No será una tarea sencilla, especialmente en un estadio que seguramente tendrá un ambiente intenso para una de las rivalidades más importantes de la división.

Pittsburgh ya demostró que puede vencer a Cincinnati. Ahora necesita hacerlo nuevamente, lejos de casa y con el liderato divisional en juego.

En noviembre comienzan a definirse los verdaderos contendientes. Para los Steelers, el camino hacia los playoffs pasa por Cincinnati.

Obviamente todo esto lo viviremos en la Siempre Steelers watch party en Ciudad de México, ojalá los podamos ver a todos por allá.