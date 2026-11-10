Steelers: una primera mitad ganadora, pero con tareas pendientes

Pittsburgh llega al descanso de la Semana 9 con marca de 6-2 y el liderato de la AFC North. La defensiva y el ataque terrestre han sido sus principales fortalezas, pero la ofensiva aérea necesita encontrar mayor consistencia para convertir a este equipo en un contendiente serio rumbo a los playoffs.

Ocho partidos han sido suficientes para que los Pittsburgh Steelers demuestren que tienen argumentos para competir en la AFC. Con seis victorias y solamente dos derrotas, el equipo de Mike McCarthy se encuentra en una posición favorable, aunque todavía tiene aspectos importantes por mejorar antes de encarar el cierre de la temporada regular.

La victoria 27-6 sobre Cleveland en la Semana 8 fue una muestra de lo que Pittsburgh puede conseguir cuando sus principales fortalezas funcionan al mismo tiempo. Sin embargo, el balance también deja claro que todavía existe margen de crecimiento.

Una defensiva que marca diferencias

Uno de los aspectos más destacados ha sido el rendimiento de la defensiva. La unidad de Patrick Graham ha recuperado protagonismo y se ha convertido en uno de los principales argumentos del equipo.

Pittsburgh permite apenas 18 puntos por partido y ha destacado especialmente por su capacidad para detener el ataque terrestre rival. Además, la presión sobre los quarterbacks ha sido determinante, con T.J. Watt, Alex Highsmith, Nick Herbig y Cameron Heyward como protagonistas.

La actuación ante Cleveland, con ocho capturas de quarterback, fue una demostración de la capacidad que tiene esta defensiva para dominar a sus rivales.

Otro dato positivo es su rendimiento después del descanso: los Steelers solamente han permitido un touchdown en las segundas mitades de sus primeros ocho encuentros. Una muestra de su capacidad para realizar ajustes durante los partidos.

Jaylen Warren, el motor ofensivo

El juego terrestre ha sido otra de las grandes fortalezas de Pittsburgh. Jaylen Warren ha asumido un papel protagonista y se ha convertido en una pieza fundamental para controlar el ritmo de los encuentros.

El corredor acumula 998 yardas desde la línea de golpeo en los primeros ocho partidos, mientras que su actuación ante Cleveland, con 143 yardas y un touchdown por tierra, confirmó el gran momento que atraviesa.

La incorporación de Rico Dowdle también ha permitido darle profundidad al ataque terrestre y ofrecer diferentes alternativas.

Establecer este juego será fundamental para liberar presión sobre Aaron Rodgers, controlar el reloj y generar oportunidades de pase mediante el play-action.

La ofensiva aérea necesita mejorar

La principal asignatura pendiente de Pittsburgh está en su producción por aire. Aaron Rodgers ha mostrado destellos de calidad, pero la ofensiva todavía no consigue mantener un nivel consistente durante los cuatro periodos.

Los Steelers promedian 22.5 puntos por partido, una cifra que refleja que todavía pueden aprovechar mejor sus oportunidades ofensivas.

DK Metcalf, Pat Freiermuth y el resto de los receptores tendrán que asumir mayor protagonismo para evitar que las defensivas rivales concentren sus esfuerzos en detener a Warren y el ataque terrestre.

También será importante mejorar la ejecución en zona roja. Pittsburgh necesita convertir más visitas a territorio rival en touchdowns y no depender constantemente de los goles de campo.

El reto de la segunda mitad

Las derrotas ante New England y Cleveland dejaron algunas lecciones importantes. Pittsburgh necesita proteger mejor a Rodgers, evitar pérdidas de balón y encontrar respuestas cuando el juego terrestre no funciona.

Después del descanso de la Semana 9, los Steelers tendrán compromisos importantes ante Cincinnati, Philadelphia, Denver y Houston, entre otros rivales que pondrán a prueba sus aspiraciones.

La buena noticia es que el equipo ha demostrado capacidad de reacción, especialmente después de superar su derrota ante Cleveland con cuatro victorias consecutivas.

El objetivo para la segunda mitad será mantener la solidez defensiva, aprovechar el buen momento de Warren y conseguir que Rodgers y la ofensiva aérea eleven su producción.

Pittsburgh ya demostró que sabe ganar. Ahora necesita demostrar que puede hacerlo de manera consistente, incluso cuando sus principales fortalezas no sean suficientes. Esa será la diferencia entre un buen inicio de temporada y una verdadera oportunidad de competir por el Super Bowl.