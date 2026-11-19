Pittsburgh visita Philadelphia en un duelo de la Semana 11 que representa una oportunidad para recuperar el rumbo, mantenerse en la pelea por la AFC Norte y demostrar que la derrota ante Cincinnati fue solamente un tropiezo.

La NFL no da demasiado tiempo para lamentarse y los Steelers lo saben. Después de sufrir una dolorosa derrota de 38-18 ante los Bengals, Pittsburgh tendrá que pasar página rápidamente cuando visite a los Philadelphia Eagles, un equipo que tampoco atraviesa su mejor momento y que buscará aprovechar su localía para recuperar confianza.

El encuentro en Lincoln Financial Field presenta un escenario interesante: Pittsburgh llega con marca de 6-3, mientras que Philadelphia tiene registro de 2-7 y acumula siete derrotas consecutivas. Para los Steelers, no se trata solamente de volver a ganar, sino de ofrecer una respuesta convincente después de una de sus actuaciones más complicadas de la temporada.

Mike McCarthy tiene claro que su equipo debe aprender de lo sucedido en Cincinnati sin permitir que el resultado afecte su siguiente compromiso.

"Este grupo está completamente enfocado en el futbol. Hay mucha pasión y un alto nivel de conocimiento del juego. Lo más importante es cómo trasladamos todo esto a Philadelphia. Tiene que ser solamente un partido y ahí debe terminar. Sobre todo, tenemos que aprender de lo sucedido", explicó el entrenador en su conferencia del lunes.

Uno de los principales pendientes de Pittsburgh será recuperar el equilibrio ofensivo. Ante Cincinnati, los Steelers tardaron demasiado en encontrar ritmo y terminaron dependiendo de una reacción que llegó cuando el marcador ya era complicado.

Aaron Rodgers completó 15 de 29 pases para 143 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción. Sin embargo, el problema fue colectivo: Pittsburgh no consiguió una primera oportunidad hasta bien entrado el segundo cuarto.

La buena noticia es que enfrente tendrá una defensiva que ha permitido 260.2 yardas totales por partido, la cifra más baja de la NFL en producción ofensiva rival, aunque también presenta problemas para generar presión sobre el quarterback. Philadelphia suma solamente 16 capturas en nueve partidos.

Jaylen Warren será uno de los jugadores fundamentales para cambiar esa historia. El corredor acumula 719 yardas terrestres y promedia 5.7 yardas por acarreo, números que lo convierten en una de las principales armas ofensivas de Pittsburgh. Su capacidad para ganar yardas después del contacto y encontrar espacios será importante para controlar el ritmo del encuentro.

La defensiva de Philadelphia tendrá especial atención en detener el ataque terrestre, por lo que Rodgers deberá aprovechar las oportunidades que encuentre para conectar con sus receptores y evitar que los Eagles concentren todos sus esfuerzos en frenar a Warren.

Un factor adicional será la línea ofensiva. Mason McCormick salió lesionado ante Cincinnati y su disponibilidad para el domingo está por confirmarse. Mike McCarthy señaló que Spencer Anderson podría ocupar su lugar como guardia izquierdo.

Si hay un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido para Philadelphia, es Saquon Barkley. El corredor representa una amenaza constante por su explosividad, visión y capacidad para generar jugadas grandes.

A su lado está el talento de Jalen Hurts, un quarterback que puede hacer daño tanto por aire como por tierra. La situación de Hurts y quién estará al mando de la ofensiva de Philadelphia deberá seguirse de cerca durante la semana, especialmente después de que Joe Milton fuera titular en el último encuentro ante los Giants.

Los Eagles también cuentan con receptores peligrosos como DeVonta Smith y el novato Makai Lemon, además del ala cerrada Dallas Goedert. Pittsburgh tendrá que evitar que estos jugadores encuentren espacios y, sobre todo, presionar al quarterback para obligarlo a tomar decisiones apresuradas.

En ese departamento, los Steelers tienen argumentos para competir. Suman 27 capturas en la temporada, ubicándose entre las mejores defensivas de la NFL. T.J. Watt, con 7.5 sacks, y Alex Highsmith, con 3.5, serán piezas fundamentales para incomodar al pasador rival.

También será importante el trabajo de Cameron Heyward y la línea defensiva para cerrar los espacios y evitar que Barkley encuentre ritmo desde las primeras series.

Jugadores a seguir

Por Pittsburgh:

● Jaylen Warren: Su producción terrestre será fundamental para que los Steelers controlen el reloj y eviten que Rodgers tenga que cargar con toda la responsabilidad ofensiva.

● T.J. Watt: Con 7.5 capturas, es uno de los principales referentes de una defensiva que necesita recuperar su intensidad después de permitir 38 puntos ante Cincinnati.

● Aaron Rodgers: Su experiencia será clave para manejar el ambiente de Philadelphia, distribuir el balón y evitar errores que le den oportunidades adicionales al rival.

● Patrick Queen: Viene de registrar 14 tackleadas ante los Bengals. Su capacidad para leer las jugadas será importante para contener a Barkley.

Por Philadelphia:

● Saquon Barkley: Es la principal amenaza terrestre de los Eagles y un jugador capaz de cambiar el partido con una sola escapada.

● Jalen Hurts: Su movilidad y capacidad para extender las jugadas representan un desafío para cualquier defensiva. Su disponibilidad será una de las noticias importantes de la semana.

● DeVonta Smith: Su velocidad y habilidad para encontrar espacios lo convierten en una amenaza constante en el juego aéreo.

● Zack Baun: El linebacker viene de registrar siete tackleadas y dos capturas ante los Giants. Será importante en la misión de Philadelphia de detener a Warren.

Una prueba importante para Pittsburgh

La derrota ante Cincinnati dejó preguntas que los Steelers necesitan responder. Una de ellas tiene que ver con su desempeño como visitantes, pues sus tres derrotas de la temporada han llegado fuera de casa.

Aaron Rodgers, quien conoce perfectamente los altibajos de una campaña de NFL, evitó dramatizar el resultado ante los Bengals.

"En esta liga hay grandes victorias y derrotas difíciles. Vamos a manejar esto de la manera adecuada", comentó el quarterback después del encuentro.

Patrick Queen también dejó claro que el equipo debe reaccionar cuanto antes: "Todos en el vestidor sabemos que podemos volver a levantarnos y conseguir cuatro victorias más. Creo que eso comienza la próxima semana en Philadelphia."

El reto tiene un ingrediente histórico: Pittsburgh no gana en Philadelphia desde 1965 y acumula 11 derrotas consecutivas en sus visitas a esta ciudad.

Los Steelers necesitan recuperar su identidad, establecer el juego terrestre y volver a imponer condiciones desde la defensiva. Enfrente tendrán a unos Eagles que llegan descansados después de su semana de descanso, pero urgidos de encontrar respuestas.

Para Pittsburgh, ganar significaría mucho más que sumar una victoria en la temporada: sería una declaración de carácter en un momento importante de la lucha por la AFC Norte.