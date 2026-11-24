Pittsburgh reaccionó después de un complicado inicio, pero sus problemas ofensivos, la falta de contundencia en zona roja y cinco capturas sobre Aaron Rodgers terminaron por condenarlo en Filadelfia. La defensiva y el debut de Max Hurleman dejaron algunas señales positivas.

Los Pittsburgh Steelers tuvieron la oportunidad de regresar de Filadelfia con una victoria importante, pero terminaron pagando caro un primer cuarto para el olvido. La derrota 19-16 ante los Philadelphia Eagles, en el Lincoln Financial Field, dejó al descubierto algunos de los problemas que el equipo de Mike McCarthy necesita resolver si pretende mantenerse como protagonista de la AFC en la segunda mitad de la temporada.

Pittsburgh llegó a este compromiso buscando recuperarse de su derrota ante Cincinnati, pero se encontró con un rival que, aunque atravesaba una complicada campaña, supo aprovechar sus oportunidades y construir una ventaja que terminó siendo definitiva.

Los Steelers cayeron a 6-4 y acumularon su segundo descalabro consecutivo. Sin embargo, más allá del resultado, hubo actuaciones individuales y momentos que merecen atención, especialmente por parte de una defensiva que logró mantener al equipo con posibilidades de ganar hasta los últimos minutos.

El primer cuarto fue determinante. Philadelphia tomó ventaja de 13-0 gracias a tres series ofensivas que le permitieron sumar puntos, incluyendo una escapada de 38 yardas de Saquon Barkley para llegar a las diagonales.

El problema para Pittsburgh fue que su ofensiva volvió a tardar demasiado en encontrar ritmo. La primera posesión terminó con una conversión fallida en cuarta oportunidad y, durante buena parte de la primera mitad, Aaron Rodgers y compañía tuvieron dificultades para mover las cadenas.

La ausencia del guardia Mason McCormick, quien se perdió el encuentro por una lesión en el tobillo, también representó un desafío para una línea ofensiva que sufrió ante la presión de Philadelphia. Rodgers fue capturado en cinco ocasiones y el ataque terrestre apenas consiguió 73 yardas en 20 acarreos.

El propio quarterback reconoció que el equipo necesita recuperar su capacidad para correr el balón: "Nos gustaría correr el balón. Eso hace que todo sea más fácil. No estamos tratando de lanzar el balón 50 veces por partido. Algunos encuentros pueden llevarnos a eso, pero tenemos que correr el balón y generar jugadas explosivas por tierra."

La declaración refleja uno de los principales pendientes de Pittsburgh: encontrar equilibrio ofensivo para evitar que Rodgers tenga que cargar constantemente con la responsabilidad de mover el balón.

Si hubo una unidad que respondió después de un comienzo complicado, fue la defensiva. Después de permitir el touchdown de Barkley, Pittsburgh consiguió limitar considerablemente las opciones de Philadelphia.

Los Steelers permitieron apenas 214 yardas totales a los Eagles, incluyendo 90 por tierra, y consiguieron tres capturas de quarterback. Barkley, quien había encontrado espacio para una anotación de 38 yardas, terminó con 75 yardas en 17 acarreos.

Uno de los nombres más destacados fue Alex Highsmith. El linebacker consiguió dos capturas y provocó un balón suelto durante sus primeras seis jugadas defensivas, pero una lesión en el tobillo lo obligó a abandonar el encuentro.

Su ausencia fue importante, particularmente porque Nick Herbig tampoco estuvo disponible. Aun así, Jack Sawyer respondió con una captura y los Steelers encontraron la manera de mantener a Joe Milton y compañía bajo control durante buena parte del encuentro.

T.J. Watt reconoció el esfuerzo de sus compañeros, aunque también señaló una asignatura pendiente: "Tenemos que encontrar la manera de generar jugadas grandes. Necesitamos encontrar formas de recuperar el balón. Ya hemos estado en esta situación antes y, en este momento, no estamos generando suficientes jugadas importantes como unidad. Eso empieza conmigo y con los jugadores que llevamos más tiempo aquí y que podemos hacer esas jugadas."

La defensiva cumplió durante buena parte de la tarde, pero la falta de una segunda recuperación de balón y la incapacidad de la ofensiva para capitalizar sus oportunidades terminaron pesando demasiado.

Uno de los aspectos más preocupantes fue la incapacidad de Pittsburgh para convertir sus oportunidades en touchdowns. Los Steelers terminaron con tres goles de campo de Chris Boswell, desde 25, 40 y 52 yardas, pero no consiguieron anotar en ninguna de sus dos visitas a la zona roja.

La oportunidad más clara llegó antes del descanso, cuando Pittsburgh alcanzó la yarda 8 de Philadelphia. Sin embargo, tres jugadas consecutivas sin encontrar las diagonales obligaron al equipo a quedarse con las manos vacías.

La recuperación de balón conseguida por el novato Robert Spears-Jennings al comenzar la segunda mitad también representó una oportunidad importante. Carson Bruener recuperó el balón en territorio rival, pero la ofensiva apenas consiguió avanzar dos yardas antes de conformarse con otro gol de campo.

"Nos faltó convertir los puntos. Cambia completamente la energía y la sensación del partido si ahí hubiéramos conseguido el 13-10 en lugar del 13-6", reconoció Rodgers.

El quarterback terminó con 30 pases completos en 44 intentos para 227 yardas, sin pases de anotación. Una producción que refleja las dificultades de un ataque que necesita encontrar soluciones rápidamente.

No todo fueron malas noticias para Pittsburgh. Uno de los momentos más destacados llegó con Max Hurleman, quien hizo su debut en la NFL después de ser promovido del equipo de prácticas.

El receptor respondió a la confianza de Rodgers y terminó como el mejor jugador de Pittsburgh en yardas recibidas, con seis atrapadas para 61 yardas y una anotación.

Su touchdown de 20 yardas, a falta de 1:21 para terminar el encuentro, acercó a los Steelers a solamente tres puntos y devolvió la esperanza de conseguir una remontada.

El propio McCarthy destacó el trabajo del receptor: "Max se lo ganó, y creo que hoy pudieron ver por qué. Su oportunidad llegó y pienso que hizo un gran trabajo." También Rodgers tuvo palabras de reconocimiento para su compañero, de quien destacó su capacidad para correr rutas y aprovechar la oportunidad.

Otro punto positivo fue Robert Spears-Jennings, quien provocó el único balón suelto del partido con una gran jugada en equipos especiales. El novato sigue demostrando que puede convertirse en una pieza importante para Pittsburgh.

La derrota ante Philadelphia deja varias lecciones para Pittsburgh. La defensiva demostró que puede competir y mantener al equipo en los partidos, pero la ofensiva necesita recuperar su identidad, establecer el ataque terrestre y mejorar considerablemente su efectividad en zona roja.

También será importante conocer la evolución de Alex Highsmith y recuperar estabilidad en una línea ofensiva que ha resentido las ausencias.

Mike McCarthy asumió su responsabilidad y reconoció que será necesario revisar los planteamientos ofensivos para encontrar respuestas.

"Tenemos que dar un paso atrás como ofensiva y revisar algunas cosas. Para eso sirven esta noche y mañana", señaló el entrenador.

El calendario no dará demasiado tiempo para corregir el rumbo. Pittsburgh regresará a casa para recibir a los Denver Broncos este viernes, en un compromiso que representa una oportunidad inmediata para detener la racha negativa.