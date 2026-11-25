Los Pittsburgh Steelers tendrán una prueba de alto calibre este Black Friday cuando reciban a los Denver Broncos en el Acrisure Stadium. No será un partido cualquiera: se enfrentarán dos equipos de la Conferencia Americana con aspiraciones de postemporada y estilos que prometen un duelo físico, especialmente en las trincheras.

Pittsburgh necesita reaccionar después de dos derrotas consecutivas y encontrar nuevamente el equilibrio entre su ofensiva y su defensiva. Del otro lado estará un Denver que llega con confianza después de vencer 38-24 a Las Vegas Raiders, en un encuentro donde su ataque terrestre y Bo Nix mostraron señales de crecimiento.

Además, será una oportunidad para que los Steelers aprovechen su condición de locales en una jornada especial para la NFL, con sus tradicionales uniformes Color Rush completamente negros.

Mason Rudolph toma los controles de la ofensiva

El equipo anunció que Mason Rudolph será el quarterback titular para el partido de Black Friday ante Denver. Rudolph, de 31 años, tendrá ahora la oportunidad de darle un nuevo impulso a la ofensiva. El quarterback fue seleccionado por Pittsburgh en la tercera ronda del Draft 2018 y conoce bien el sistema de los Steelers. Su experiencia como titular incluye un cierre destacado de la temporada 2023, cuando condujo al equipo a tres victorias consecutivas para conseguir un boleto a los playoffs.

Las claves para Pittsburgh

1. Proteger a Rudolph y evitar las capturas.

La defensiva de Denver tiene elementos capaces de cambiar el rumbo de un partido. Nik Bonitto, quien registró 14 capturas en 2025 y Zach Allen, uno de los linieros defensivos más productivos de la liga, encabezan una unidad que puede generar presión desde distintos puntos.

La línea ofensiva de Pittsburgh tendrá que darle tiempo a Rudolph para encontrar a sus receptores. También será importante establecer el juego terrestre con Jaylen Warren, una pieza fundamental para evitar que Denver pueda concentrarse exclusivamente en defender el pase.

2. Contener el ataque terrestre de los Broncos.

Denver encontró una fórmula productiva ante Las Vegas: correr el balón para abrir espacios en el juego aéreo.

El novato Jonah Coleman tuvo la mejor actuación de su carrera con 111 yardas y tres touchdowns en 24 acarreos. Su desempeño le dio una nueva dimensión al ataque de Sean Payton y podría convertirse en un factor importante frente a Pittsburgh.

El coordinador defensivo Patrick Graham destacó el trabajo de la línea ofensiva de Denver y reconoció que ha mejorado su funcionamiento. Sobre el desafío que representa este encuentro, explicó que Pittsburgh buscará explotar las debilidades que identifique y conseguir que Bo Nix juegue bajo presión.

3. Ganar el duelo entre receptores y esquineros.

Denver cuenta con una combinación peligrosa de receptores. Courtland Sutton aporta experiencia, tamaño y capacidad para ganar balones disputados, mientras que Jaylen Waddle ofrece velocidad y explosividad para castigar a las defensivas en profundidad.

La secundaria de Pittsburgh, encabezada por Jalen Ramsey, tendrá que mantener la concentración y evitar las jugadas grandes. También será importante que la presión sobre Nix llegue antes de que pueda desarrollar sus rutas.

Jugadores a seguir:

Jaylen Warren | RB, Steelers

Su participación será determinante para equilibrar el ataque. Si Pittsburgh consigue establecer el juego terrestre, podrá controlar mejor el ritmo y darle más opciones a Rudolph.

T.J. Watt | LB, Steelers

Será uno de los principales responsables de incomodar a Nix. Su capacidad para presionar al quarterback y provocar balones sueltos puede marcar diferencias.

Courtland Sutton | WR, Broncos

Es uno de los objetivos favoritos de Nix. Su capacidad para ganar recepciones en situaciones complicadas obligará a la secundaria de Pittsburgh a estar atenta.

Nik Bonitto | LB, Broncos

Uno de los cazadores de quarterbacks más peligrosos de Denver. Su velocidad por los extremos será una prueba importante para la protección de Rudolph.

Un ingrediente especial: Black Friday en Pittsburgh

El encuentro tendrá un atractivo adicional: los Steelers vestirán sus uniformes Color Rush, completamente negros con detalles dorados. Será la primera ocasión que utilicen esta combinación durante la temporada 2026.

Pittsburgh tiene marca de 9-3 en partidos disputados con estos uniformes y buscará extender ese registro ante su afición. Los jugadores Ben Skowronek, Alex Highsmith y Jaquan Brisker expresaron su entusiasmo por volver a utilizar una combinación que se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados.

En el historial entre ambas franquicias, Denver tiene ventaja de 20-14-1, incluyendo playoffs. Sin embargo, Pittsburgh ha ganado los últimos tres enfrentamientos, el más reciente por marcador de 13-6 en 2024.

Seis leyendas de Pittsburgh avanzan en el camino al Salón de la Fama

Mientras los Steelers se preparan para enfrentar a Denver, seis exjugadores de Pittsburgh dieron un paso importante rumbo al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, al formar parte de los 52 candidatos que avanzaron en el proceso de votación para la Clase 2027. La lista incluye a Ben Roethlisberger y Antonio Brown, ambos en su primer año de elegibilidad, además de Hines Ward, James Harrison, Maurkice Pouncey y L.C. Greenwood. El siguiente filtro reducirá el grupo a 25 semifinalistas. Entre los nombres destacan Roethlisberger, ganador de dos Super Bowls con Pittsburgh; Ward, MVP del Super Bowl XL; Harrison, Jugador Defensivo del Año en 2008; y Greenwood, integrante de la histórica Cortina de Acero de los años setenta. La Clase 2027 será anunciada durante NFL Honors, en febrero, y tendrá su ceremonia de inducción en agosto, en Canton, Ohio.

¿Qué esperar del partido?

Será un enfrentamiento que probablemente se defina en las trincheras. Pittsburgh necesita recuperar su identidad ofensiva, proteger a Rudolph y conseguir que su juego terrestre vuelva a ser una amenaza constante.

Del otro lado, Denver intentará aprovechar el buen momento de su ofensiva y la capacidad de su defensiva para generar presión. Sean Payton sabe que el equilibrio será fundamental y, después de la victoria sobre Las Vegas, destacó la importancia de correr el balón para abrir oportunidades por aire.

"Cuando corres bien el balón, puedes hacer que la defensiva juegue con una cobertura de un solo safety y aparecen algunas rutas que no son tan atractivas cuando mantienen sus coberturas", explicó Payton.

Para los Steelers, la misión es clara: aprovechar la localía, recuperar la confianza y demostrar que pueden competir contra uno de los equipos más completos de la AFC.