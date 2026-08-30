Steelers initial 2026 53-man roster

With the initial 53-man roster now set, here is a breakdown of your 2026 Steelers.
Players are listed by position in alphabetical order.
With the initial 53-man roster now set, here is a breakdown of the 2026 Steelers.
Players are listed by position in alphabetical order.
Offense (26)
Quarterbacks (4): Drew Allar, Will Howard, Aaron Rodgers, Mason Rudolph
Running Backs (2): Rico Dowdle, Jaylen Warren
Running Back/Wide Receiver (1): Eli Heidenreich
Offensive Line (9): Spencer Anderson, Dylan Cook, Gennings Dunker, Troy Fautanu, Zach Frazier, Brock Hoffman, Max Iheanachor, Ryan McCollum, Mason McCormick
Tight Ends (3): Pat Freiermuth, Robert Tonyan, Darnell Washington
Fullback (1): Riley Nowakowski
Wide Receivers (6): Germie Bernard, DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Ben Skowronek, Kaden Wetjen, Roman Wilson
Defense (24)
Defensive Line (7): Keeanu Benton, Yahya Black, Derrick Harmon, Cameron Heyward, Kevin Jobity Jr., Sebastian Joseph-Day, Gabriel Rubio
Linebackers (8): Carson Bruener, Nick Herbig, Alex Highsmith, Cole Holecomb, Patrick Queen, Jack Sawyer, T.J. Watt, Payton Wilson
Defensive Backs (9): Jaquan Brisker, Jamel Dean, Brandin Echols, Daylen Everette, Rayshawn Jenkins, Joey Porter Jr., Jalen Ramsey, Asante Samuel Jr., Robert Spears-Jennings
Specialists (3)
Kicker: Chris Boswell
Punter: Cameron Johnston
Long Snapper: Christian Kuntz