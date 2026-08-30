 Skip to main content
Advertising

Steelers initial 2026 53-man roster

Aug 30, 2026 at 06:28 PM
Author Image
Teresa Varley

Steelers.com

With the initial 53-man roster now set, here is a breakdown of your 2026 Steelers.

Players are listed by position in alphabetical order.

With the initial 53-man roster now set, here is a breakdown of the 2026 Steelers.

Players are listed by position in alphabetical order.

Offense (26)

Quarterbacks (4): Drew Allar, Will Howard, Aaron Rodgers, Mason Rudolph

Running Backs (2): Rico Dowdle, Jaylen Warren

Running Back/Wide Receiver (1): Eli Heidenreich

Offensive Line (9): Spencer Anderson, Dylan Cook, Gennings Dunker, Troy Fautanu, Zach Frazier, Brock Hoffman, Max Iheanachor, Ryan McCollum, Mason McCormick

Tight Ends (3): Pat Freiermuth, Robert Tonyan, Darnell Washington

Fullback (1): Riley Nowakowski

Wide Receivers (6): Germie Bernard, DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Ben Skowronek, Kaden Wetjen, Roman Wilson

Defense (24)
Defensive Line (7): Keeanu Benton, Yahya Black, Derrick Harmon, Cameron Heyward, Kevin Jobity Jr., Sebastian Joseph-Day, Gabriel Rubio

Linebackers (8): Carson Bruener, Nick Herbig, Alex Highsmith, Cole Holecomb, Patrick Queen, Jack Sawyer, T.J. Watt, Payton Wilson

Defensive Backs (9): Jaquan Brisker, Jamel Dean, Brandin Echols, Daylen Everette, Rayshawn Jenkins, Joey Porter Jr., Jalen Ramsey, Asante Samuel Jr., Robert Spears-Jennings

Specialists (3)

Kicker: Chris Boswell

Punter: Cameron Johnston

Long Snapper: Christian Kuntz

Related Content

news

Hall of Honor Museum Display features 2026 NFL Draft

The newest display in the Steelers Hall of Honor Museum features the 2026 NFL Draft that was held in Pittsburgh

news

Pittsburgh sets a new standard

2026 NFL Draft generated record attendance, unprecedented global exposure and lasting economic benefits for the Pittsburgh region

news

Steelers announce 2026 game themes and events

The Steelers announced the game themes and events for the 2026 season, including Steelers Style, Alumni Weekend and Hall of Honor

news

Batko adds to Steelers content efforts

Pittsburgh native Brian Batko will serve as Contributing Writer/Editor on the Steelers media platforms

news

Steelers to play Saints in 2026 NFL Paris Game

Week 7 Matchup on Sunday, Oct. 25 to be played at Stade de France, Paris in Historic First

news

Dates set for 2026 Steelers rookie minicamp

The Steelers rookies will hit the field together for the first time

news

'The Football Town' returns for an encore

Back by popular demand, 'The Football Town' returns to the Rangos Giant Cinema in Pittsburgh through the end of May

news

Statement from Steelers President Art Rooney II

Team President Art Rooney II issued a statement on Saturday evening regarding the 2026 NFL Draft

news

Evening showings for 'The Football Town' announced

A limited number of evening screenings of the popular immersive feature are expected to sell out quickly

news

2026 NFL Free Agency Q & A

Everything you need to know about NFL free agency, including the salary cap number for 2026

news

'The Football Town' showcases Pittsburgh's love for the game

A screening of 'The Football Town' on Monday showed what the sport means to the region

Advertising