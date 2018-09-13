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Semana 2: Chiefs vs. Steelers 

Sep 13, 2018 at 09:35 AM

Esta semana los Steelers tienen el primer partido de temporada regular en el Heinz Field, en donde recibirán a los Chiefs, un equipo que ganó de forma contundente en contra de los Chargers y que busca mantener el control de la AFC West.

El rival

Los Steelers han jugado varias veces los últimos años contra Kansas City, ya sea en temporada regular o en postemporada. Sin embargo el equipo de Andy Reid tiene una nueva cara, el quarterback de segundo año Patrick Mahomes, un jugador que tiene una fuerza de brazo envidiable y que se espera sea el futuro de los Chiefs por la próxima década.

Además cuentan con un receptor como Tyreek Hill que puede transformar cualquier jugada en un envío de anotación largo. También tienen al líder corredor de la NFL en 2017, Kareem Hunt y a Travis Kelce, uno de los mejores alas cerradas de toda la liga. La ofensiva de los Chiefs luce como una de las más completas de toda la NFL.

Enfrentamientos clave.

La línea ofensiva de Kansas City contra el Pass Rush

T. J Watt y el resto de los pass rushers de los Steelers tuvieron un gran partido en contra de la línea ofensiva de Cleveland y ahora enfrentan a un grupo que no tiene mucha experiencia fuera el primer pick del Draft NFL 2013, Eric Fisher. La defensiva debe de buscar formas creativas de poner presión constante sobre Patrick Mahomes.

James Conner vs Jamie Collins/Joe Schobert

Por primera vez en temporada regular James Conner va a tener la responsabilidad de cargar con el juego terrestre de los Steelers. Será muy interesante ver si el éxito que tuvo en pretemporada puede continuar en esta instancia. Los Chiefs han reforzado su defensiva y este duelo puede ser uno de los más importantes en este partido.

Antonio Brown el CB de los Chiefs en turno.

Kansas City cambió a principio de año a uno de los mejores cornerbacks de la NFL, Marcus Peters. Antonio Brown y la ofensiva de los Steelers deben de aprovechar los espacios que le van a dar para hacer una diferencia, como ocurrió el año anterior en el duelo en que le quitaron el invicto a los Chiefs.

Puntos clave para la victoria

Proteger el balón.

Es casi imposible ganar en al NFL en un partido donde se tienen 6 entregas de balón. La ofensiva, y en especial Ben Roethlisberger, deben de dejar atrás esa actuación y enfocarse en tener un buen día en contra de una defensa que permitió 541 yardas la semana anterior.

Un gran día de los receptores.

Realmente creo que el cuerpo de WR de los Steelers puede ser la diferencia en este juego. Antonio Brown y JuJu Smith-Schuster tendrán enfrentamientos que lucen a modo e incluso el tercer receptor, ya sea James Conner, Eli Rogers o incluso James Conner atrapando pases pueden hacerle mucho daño a Kansas City.

Evitar las jugadas explosivas de los Chiefs.

La disciplina de la defensiva de los Steelers tiene que ser un factor. Esto quiere decir respetar coberturas y obligar a los Chiefs a ganar las yardas difíciles. Keith Butler tiene que evitar que jugadores como Hill o Kelce tengan ganancias de 20 o 30 yardas cada vez que tocan el balón.

¿Qué dice el coach Mike Tomlin?

Sobre el balón suelto de James Conner

"No voy a sobre reaccionar por una jugada. Creo que en general fue un buen partido pero evidentemente nos gustaría no haber seleccionado esa jugada. Desde el primer día he enfatizado, sobre todo entre los corredores, la protección del balón. Eso no va a cambiar."

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