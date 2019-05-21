Roethlisberger: "Estaría mintiendo si dijera que a veces no nos afectan ciertas cosas"

Las actividades organizadas del equipo (OTAs) comenzaron hoy y algo al que Coach Mike Tomlin le llama "Football con shorts." Son los últimos entrenamientos del equipo hasta que el equipo se reúna para el training camp en julio.
Estos entrenamientos no son con la misma intensidad como cuando los jugadores están completamente armados, pero para Ben Roethlisberger y para el resto del equipo, es la primera vez en que los jugadores están en el campo por motivos de football no solo para condición física.
Es un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás la temporada pasada, lo que ha ocurrido durante la temporada baja y empezar a preocuparse solamente por los jugadores que están aquí.
"Se siente bien solo lanzar el balón y estar alrededor de todos estos jugadores que aman este deporte", dijo Roethlisberger. "La paso muy bien alrededor de todas las risas y bromas dentro del equipo. Mi primer pase hoy fue interceptado por Joe Haden, le dije que lo hice a propósito para comenzar a preparlo."
Roethlisberger sabe que estos OTAs son un poco más importantes para el que en los años anteriores porque está regresando de una temporada que el equipo no logro llegar a los playoffs y llegar a cuerpo de receptores bastante nuevo con la llegada de la selección de tercera ronda Diontae Johnson y el agente libre Donte Moncrief y por eso no planea perderse ni un entrenamiento a pesar de que son voluntarios.
"Planeo estar aquí", dijo Roethlisberger. "Creo que es importante para los jóvenes, y todos los nuevos, asegurarnos de que todos estemos en la misma página y descifrar qué necesitamos hacer para ganar partidos".
"Estoy emocionado de trabajar con ellos. Ver a James Washington y todo lo que ha hecho y todas las cosas grandes que Moncrief ha hecho también. Ya sé que esperar de Juju así que es divertido. También veo a los otros receptores, no he tenido la oportunidad de lanzarles un pase, pero los veo trabajar."
Una de las personas que faltan en ese grupo es Antonio Brown, quien fue canjeado a los Raiders de Oakland esta temporada baja y quien también hizo comentarios hirientes sobre Roethlisberger.
"Como atletas profesionales siempre hablamos de tener un carácter fuerte", dijo Roethlisberger. "Naturalmente tenemos que tenerlo. Estaría mintiendo si dijera que a veces no nos afectan ciertas cosas. Son cosas que aveces afectan a tu familia, y cuando ves eso en tu familia te afectan más. Pero también hay que entender que vivimos en un país increíble, donde la gente tiene opiniones y la gente puede expresar su opinión y decir lo que quieren. Entonces, tenemos que enfocarnos en las personas que están aquí que nos rodean y he hablado con los que están aquí y todos están bien conmigo."
Roethlisberger dijo que intentó acercarse a Brown antes del partido final de la temporada de los Steelers contra los Bengals de Cincinnati, un partido en el que Brown no jugó, pero él nunca recibió respuesta.
"Fue difícil porque yo no sabía nada", dijo Roethlisberger. "La última vez que hablamos fue el jueves antes del último juego. Nos abrazamos. Tuvimos una gran charla. Todo parecía que estaba bien. Personalmente no supe más de él, cuando me entere por alguien más que algo pasaba, le envié mensajes, lo llame y nunca recibí respuesta."
"Para mí es por eso que fue tan confuso. Nunca supe exactamente que paso. Me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de hablar con él. Por eso dije que lo que sea que hice para ofenderlo, me disculpo por ello. Traté de hacerlo en persona y él simplemente no me lo permitió".
Roethlisberger no comentó sobre la situación de Brown, o sobre todas las críticas que recibió durante la temporada baja. Aunque fue difícil para el decidió alejarse y no empeorar la situación.
"Siempre es difícil. Es más fácil cuando no tienes redes sociales ", dijo Roethlisberger. "Lo más importante para mí de la temporada baja es que pensé que iba a volver. Nadie sabía qué iba a pasar. Pensé que tendríamos la oportunidad de volver a estar juntos y hablar. No es mi estilo salir a hablar sobre alguien que ya no es parte de nuestro equipo ya que solo me preocupo por los que están aquí, eso es lo que es importante para mí."