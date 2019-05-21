Roethlisberger: "Estaría mintiendo si dijera que a veces no nos afectan ciertas cosas"

"Como atletas profesionales siempre hablamos de tener un carácter fuerte", dijo Roethlisberger. "Naturalmente tenemos que tenerlo. Estaría mintiendo si dijera que a veces no nos afectan ciertas cosas. Son cosas que aveces afectan a tu familia, y cuando ves eso en tu familia te afectan más. Pero también hay que entender que vivimos en un país increíble, donde la gente tiene opiniones y la gente puede expresar su opinión y decir lo que quieren. Entonces, tenemos que enfocarnos en las personas que están aquí que nos rodean y he hablado con los que están aquí y todos están bien conmigo."

Roethlisberger dijo que intentó acercarse a Brown antes del partido final de la temporada de los Steelers contra los Bengals de Cincinnati, un partido en el que Brown no jugó, pero él nunca recibió respuesta.

"Fue difícil porque yo no sabía nada", dijo Roethlisberger. "La última vez que hablamos fue el jueves antes del último juego. Nos abrazamos. Tuvimos una gran charla. Todo parecía que estaba bien. Personalmente no supe más de él, cuando me entere por alguien más que algo pasaba, le envié mensajes, lo llame y nunca recibí respuesta."

"Para mí es por eso que fue tan confuso. Nunca supe exactamente que paso. Me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de hablar con él. Por eso dije que lo que sea que hice para ofenderlo, me disculpo por ello. Traté de hacerlo en persona y él simplemente no me lo permitió".

Roethlisberger no comentó sobre la situación de Brown, o sobre todas las críticas que recibió durante la temporada baja. Aunque fue difícil para el decidió alejarse y no empeorar la situación.