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Los Steelers firman a Justin Layne

May 30, 2019 at 04:00 PM
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Teresa Varley

Steelers.com

Los Steelers firmaron a la selección de tercera ronda del NFL Draft 2019, Justin Layne, para un contrato de cuatro años. Layne fue la segunda selección del equipo en la tercera ronda, con la selección número 83 en general. Él es la última de las selecciones del draft del equipo en firmar su contrato.

Layne, el esquinero de Michigan State, jugó en 34 partidos en la universidad siendo titular en 26 de ellos. Tuvo 130 tacleadas, incluyendo 4.5 tecleadas para perdida de yardas y media captura. También logró 24 pases defendidos y tres intercepciones.

"Realmente me gusta su manera de jugar y su potencial", dijo Teryl Austin, asistente principal defensivo/ entrenador de secundaria. "Cuando lo vi por primera vez, pensé que tenía un cuerpo muy rápido, brazos largos, buenas habilidades con el balón y muy competitivo.

"Creo que eso es algo que sobresale de él cuando lo miras. El es competitivo, no tiene miedo de salir a luchar por conseguir el balón y hacer una jugada."

Layne ha estado participando en las OTAs del equipo y se ha estado adaptando a la defensiva del equipo.

"Aprendo algo nuevo todos los días", dijo Layne. Es difícil adaptarse pero estoy aprendiendo todos los días. Estoy tratando de ponerme en forma y aprenderme todas las jugadas".

PHOTOS: Steelers 2019 Third Round Pick - Justin Layne

View photos of the Pittsburgh Steelers 2019 third round pick, DB, Justin Layne

Michigan State's Justin Layne, left, breaks up a pass intended for Penn State's Juwan Johnson (84) during the third quarter of an NCAA college football game, Saturday, Nov. 4, 2017, in East Lansing, Mich. Michigan State won 27-24. (AP Photo/Al Goldis)
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Al Goldis / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne runs a drill during the NFL football scouting combine, Monday, March 4, 2019, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)
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Darron Cummings / AP Images
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Denis Poroy / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne runs a drill during the NFL football scouting combine, Monday, March 4, 2019, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)
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Darron Cummings / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne poses for a headshot during the 2019 Scouting Combine,Saturday, Mar. 2, 2019 in Indianapolis. (Logan Bowles via AP)
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Logan Bowles/Logan Bowles / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne runs the 40-yard dash during the NFL football scouting combine on Monday, March 4, 2019 in Indianapolis. (Aaron M. Sprecher via AP)
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Aaron M. Sprecher / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne participates in a drill during the 2019 Scouting Combine in Indianapolis on Monday, March. 4, 2019. (Perry Knotts via AP)
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Perry Knotts/AP Images
Central Michigan's Julian Hicks (85) scores a touchdown on a pass reception against Michigan State's Justin Layne during the fourth quarter of an NCAA college football game, Saturday, Sept. 29, 2018, in East Lansing, Mich. Michigan State won 31-20. (AP Photo/Al Goldis)
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Al Goldis / AP Images
Michigan State defensive back Justin Layne runs a drill at the NFL football scouting combine in Indianapolis, Monday, March 4, 2019. (AP Photo/Michael Conroy)
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Michael Conroy/AP Images
Purdue's Brycen Hopkins, left, dives for the goal line against Michigan State's Justin Layne (2) on a 30-yard pass reception during the third quarter of an NCAA college football game, Saturday, Oct. 27, 2018, in East Lansing, Mich. Hopkins was down short of the goal but Purdue scored on the next play. (AP Photo/Al Goldis)
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Michigan State defensive back Justin Layne runs the 40-yard dash during the NFL football scouting combine, Monday, March 4, 2019, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)
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Michigan State cornerback Justin Layne (2) is seen during the second half of an NCAA college football game against Penn State, Saturday, Nov. 4, 2017, in East Lansing, Mich. (AP Photo/Carlos Osorio)
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Carlos Osorio/AP Images
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