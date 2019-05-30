Los Steelers firman a Justin Layne

Los Steelers firmaron a la selección de tercera ronda del NFL Draft 2019, Justin Layne, para un contrato de cuatro años. Layne fue la segunda selección del equipo en la tercera ronda, con la selección número 83 en general. Él es la última de las selecciones del draft del equipo en firmar su contrato.

Layne, el esquinero de Michigan State, jugó en 34 partidos en la universidad siendo titular en 26 de ellos. Tuvo 130 tacleadas, incluyendo 4.5 tecleadas para perdida de yardas y media captura. También logró 24 pases defendidos y tres intercepciones.

"Realmente me gusta su manera de jugar y su potencial", dijo Teryl Austin, asistente principal defensivo/ entrenador de secundaria. "Cuando lo vi por primera vez, pensé que tenía un cuerpo muy rápido, brazos largos, buenas habilidades con el balón y muy competitivo.

"Creo que eso es algo que sobresale de él cuando lo miras. El es competitivo, no tiene miedo de salir a luchar por conseguir el balón y hacer una jugada."

Layne ha estado participando en las OTAs del equipo y se ha estado adaptando a la defensiva del equipo.