Lo que ocurrió durante la primera semana de OTAs

Durante las próximas tres semanas los jugadores de los Steelers tendrán actividades y entrenamientos. Todas son de forma voluntaria, sin embargo, se espera que la mayoría del equipo esté presente. A mediados de junio se llevará a cabo un minicamp obligatorio y de ahí habrá un descanso antes del inicio del Traning Camp en St. Vincent College.

La primera semana terminó hoy y cada semana armaré una columna con lo más destacado de la semana, comenzando ahora con los primeros días de las OTA's:

1.- Devin Bush

El pick de primera ronda del Draft 2019 está aprovechando al máximo su oportunidad. Durante estos primeros días estuvo en la rotación de primer equipo junto con Mark Barron, quien llegó de los Rams durante la Agencia Libre.

De hecho el novato es el encargado de mandar las jugadas de la defensiva. Algunos jugadores, como Cam Heyward, bromearon sobre sus nervios , pero saben que puede tener un impacto inmediato en la defensiva.

2.- JuJu, WR número 1 del equipo

Una de las historias más interesantes será el nuevo rol de JuJu Smith-Schuster para esta temporada, como el arma principal en la ofensiva aérea. "Yo creo que está listo", fueron las palabras de Ben Roethlisberger en estos días.