 Skip to main content
Advertising

Lo que ocurrió durante la primera semana de OTAs

May 23, 2019 at 04:14 PM

Durante las próximas tres semanas los jugadores de los Steelers tendrán actividades y entrenamientos. Todas son de forma voluntaria, sin embargo, se espera que la mayoría del equipo esté presente. A mediados de junio se llevará a cabo un minicamp obligatorio y de ahí habrá un descanso antes del inicio del Traning Camp en St. Vincent College.

La primera semana terminó hoy y cada semana armaré una columna con lo más destacado de la semana, comenzando ahora con los primeros días de las OTA's:

1.- Devin Bush

El pick de primera ronda del Draft 2019 está aprovechando al máximo su oportunidad. Durante estos primeros días estuvo en la rotación de primer equipo junto con Mark Barron, quien llegó de los Rams durante la Agencia Libre.

De hecho el novato es el encargado de mandar las jugadas de la defensiva. Algunos jugadores, como Cam Heyward, bromearon sobre sus nervios , pero saben que puede tener un impacto inmediato en la defensiva.

2.- JuJu, WR número 1 del equipo

Una de las historias más interesantes será el nuevo rol de JuJu Smith-Schuster para esta temporada, como el arma principal en la ofensiva aérea. "Yo creo que está listo", fueron las palabras de Ben Roethlisberger en estos días.

Juju ha tenido un gran inicio de carrera en su dos temporadas de la NFL, quien tuvo una gran atrapada el día martes.

3.- Big Ben promete tener un mayor rol en el liderazgo del equipo

El equipo quiere dejar atrás todo lo que ocurrió al final de la Temporada NFL 2018 y enfocarse en tener un 2019 exitoso. Nadie está más comprometido con eso que el quarterback Ben Roethlisberger:

"Cuando hablamos de liderazgo, no calificamos a playoffs la temporada anterior, no ganamos nuestra división. Por lo tanto me faltó liderazgo. Voy a necesitar enforcar mi energía en cómo poder ser un mejor líder para regresar a postemporada", fueron las palabras de Big Ben durante estos días.

Roethlisberber estará durante todas las actividades del equipo en estas semanas y buscará que sea la base para que el equipo pueda tener una buena temporada y calificar a los Playoffs.

Por cierto, los Steelers regresan a la CDMX.Haz click aquí encontrar toda la información al respecto y conseguir tus entradas.

Related Content

news

Análisis del calendario de los Pittsburgh Steelers para la temporada 2026

Los Steelers tendrán cuatro partidos en horario estelar durante la temporada regular 2026, jugarán en París, Francia y también serán locales en el juego de Black Friday

news

Lo que nos dejó el Rookie Minicamp de los Steelers

El minicampamento de novatos 2026 marcó el primer paso en la construcción de identidad, con una clase enfocada en físico, tamaño y versatilidad

news

Steelers jugarán contra Saints en el NFL París Game 2026

El partido de la Semana 7 del domingo 25 de octubre se jugará en el Stade de France, París, en un histórico debut.

news

La fiesta en la Ciudad de México para la primera ronda del NFL Draft

Desde la Ciudad de México, las leyendas Carnell Lake y Kendrell Bell, junto a nuestra Steelers Nation, dieron la bienvenida al futuro de los Steelers en la Draft Party 2026

news

Todos los picks de los Pittsburgh Steelers en el NFL Draft 2026

Los Steelers se refuerzan: 10 nuevas caras del NFL Draft 2026

news

Lo básico que debes de saber de cara al NFL Draft 2026 de los Steelers

Con el Draft 2026 en Pittsburgh, los Steelers llegan a una semana clave con amplio capital de selecciones. Sus decisiones pueden marcar su camino en la AFC

news

Las necesidades de los Pittsburgh Steelers para el NFL Draft 2026

El NFL Draft 2026 se acerca y estas son las principales necesidades de los Steelers para reforzar su roster

news

Altas y bajas de la Agencia Libre de los Pittsburgh Steelers

Comenzó la Agencia Libre 2026 y los Pittsburgh Steelers ya mueven sus piezas. Conoce quiénes se suman al negro y oro

news

Los Agentes Libres de los Pittsburgh Steelers y la diferencia entre cada tipo de etiquetas

Se acerca la agencia libre y los Pittsburgh Steelers deben definir el futuro de varios jugadores. Conoce quiénes son sus agentes libres y cuál es la diferencia entre cada tipo de etiqueta

news

Evaluación Defensiva por posición de la temporada 2025

Altibajos, logros individuales y problemas de consistencia marcaron a la defensa de los Pittsburgh Steelers en 2025. Presión efectiva por momentos, cobertura vulnerable en otros y detalles por afinar rumbo a 2026

news

Análisis por posición: ofensiva de los Pittsburgh Steelers

La ofensiva de los Steelers en 2025 se forjó sobre precisión, control de errores y juego físico

news

El nuevo staff de coacheo de los Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers comienzan a tomar forma en la era de Mike McCarthy. La organización anunció a nuevos integrantes de su staff de entrenadores. Conoce quiénes llegan y qué pueden aportar en esta nueva etapa

Advertising