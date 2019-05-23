Lo que ocurrió durante la primera semana de OTAs

Durante las próximas tres semanas los jugadores de los Steelers tendrán actividades y entrenamientos. Todas son de forma voluntaria, sin embargo, se espera que la mayoría del equipo esté presente. A mediados de junio se llevará a cabo un minicamp obligatorio y de ahí habrá un descanso antes del inicio del Traning Camp en St. Vincent College.
La primera semana terminó hoy y cada semana armaré una columna con lo más destacado de la semana, comenzando ahora con los primeros días de las OTA's:
1.- Devin Bush
El pick de primera ronda del Draft 2019 está aprovechando al máximo su oportunidad. Durante estos primeros días estuvo en la rotación de primer equipo junto con Mark Barron, quien llegó de los Rams durante la Agencia Libre.
De hecho el novato es el encargado de mandar las jugadas de la defensiva. Algunos jugadores, como Cam Heyward, bromearon sobre sus nervios , pero saben que puede tener un impacto inmediato en la defensiva.
2.- JuJu, WR número 1 del equipo
Una de las historias más interesantes será el nuevo rol de JuJu Smith-Schuster para esta temporada, como el arma principal en la ofensiva aérea. "Yo creo que está listo", fueron las palabras de Ben Roethlisberger en estos días.
Juju ha tenido un gran inicio de carrera en su dos temporadas de la NFL, quien tuvo una gran atrapada el día martes.
3.- Big Ben promete tener un mayor rol en el liderazgo del equipo
El equipo quiere dejar atrás todo lo que ocurrió al final de la Temporada NFL 2018 y enfocarse en tener un 2019 exitoso. Nadie está más comprometido con eso que el quarterback Ben Roethlisberger:
"Cuando hablamos de liderazgo, no calificamos a playoffs la temporada anterior, no ganamos nuestra división. Por lo tanto me faltó liderazgo. Voy a necesitar enforcar mi energía en cómo poder ser un mejor líder para regresar a postemporada", fueron las palabras de Big Ben durante estos días.
Roethlisberber estará durante todas las actividades del equipo en estas semanas y buscará que sea la base para que el equipo pueda tener una buena temporada y calificar a los Playoffs.
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