Diese Stars bleiben bei den Pittsburgh Steelers

Bevor er bei den Steelers Fuß fasste, hatte er nach einem enttäuschenden Draft kurze Aufenthalte bei den Texans und Giants. Davon ist allerdings nichts mehr zu spüren beim NFL-Routinier. Mittlerweile hat er sich zu einem der besten Kicker der NFL entwickelt, der 2025 sogar aus 60 Yards sein bisher längstes Field Goal verwandeln konnte. Mit der Vertragsverlängerung gibt man Boswell und den Steelers-Fans Sicherheit: Wenn er es nicht jetzt schon ist, könnte der Kicker in den nächsten Jahren zu einer echten Steelers-Legende werden.