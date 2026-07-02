 Aaron Rodgers ist zurück!

Die Pittsburgh Steelers haben Quarterback Aaron Rodgers für ein weiteres Jahr verpflichtet.

Rodgers hatte ursprünglich 2025 als Free Agent bei den Steelers unterschrieben und geht nun in seine zweite Saison in Schwarz und Gold. In der Saison 2025 stand er in allen 16 Spielen, in denen er zum Einsatz kam, als Starter auf dem Feld und verpasste verletzungsbedingt lediglich eine Partie. Dabei brachte er 327 von 498 Pässen für 3.322 Yards und 24 Touchdowns an den Mann und hatte dabei nur sieben Interceptions.

Rodgers geht 2026 in seine 22. NFL-Saison, nachdem er 2005 im NFL Draft in der ersten Runde von den Green Bay Packers ausgewählt wurde.