Steelers treffen beim NFL Paris Game 2026 auf die Saints

Die National Football League hat bekannt gegeben, dass die Pittsburgh Steelers gegen die New Orleans Saints im historischen ersten 2026 NFL Paris Game spielen werden, präsentiert von American Express.

Das Spiel wird am Sonntag, den 25. Oktober (Woche 7), im Stade de France, Paris, ausgetragen. Der Kickoff wird um 14:30 Uhr französischer Zeit sein.

Für Neuigkeiten zum NFL 2026 Paris Game und um sich für Ticket-Informationen anzumelden, können Fans nfl.com/Paris besuchen.

Das Spiel wird in Partnerschaft mit GL events mit Unterstützung des französischen Ministeriums für Sport, Jugend und Gemeinschaftsleben, der Fédération Française de Football Américain (FFFA), Plaine Commune, Ville de Saint Denis, Ville de Paris, Métropole du Grand Paris und Région Ile de France ausgetragen.

"Wir fühlen uns geehrt, die Pittsburgh Steelers und die NFL im allerersten Spiel der Liga in Paris in dieser kommenden Saison zu repräsentieren", sagte Team-Präsident Art Rooney II. "Gegen die New Orleans Saints in einem so historischen Rahmen zu spielen, ist eine großartige Gelegenheit, das globale Wachstum der NFL zu präsentieren und uns mit Fans auf der ganzen Welt zu verbinden. Es ist ein aufregender Moment für unsere Organisation und für die Steelers Nation überall."

"Das mit Spannung erwartete 2026 NFL Paris Game ist ein aufregendes neues Kapitel in den globalen Wachstumsbemühungen der Liga", sagte der NFL Head of Europe & Asia Pacific, Brett Gosper. "Wir freuen uns darauf, die Steelers zusammen mit den Saints am Sonntag, den 25. Okt., im Stade de France willkommen zu heißen, um gemeinsam NFL-Geschichte zu schreiben. Paris ist eine Weltstadt, die synonym für einige der größten sportlichen und kulturellen Momente der Welt steht, und wir können es kaum erwarten, die Aufregung eines NFL-Spieltages zu den Fans aus Frankreich und der ganzen Welt in diesem Herbst zu bringen."

"Es ist ein Privileg für die New Orleans Saints, am ersten regulären Saisonspiel der NFL in Frankreich teilzunehmen", sagte Saints-Besitzerin Gayle Benson. "Louisianas Beziehung zu Frankreich ist Jahrhunderte verwurzelt, und dieses Spiel stellt einen weiteren bedeutsamen Schritt in der Stärkung dieser kulturellen und wirtschaftlichen Bindungen dar. Die Saints sind zudem stolze Partner der Flag-Football-Initiativen der NFL in Frankreich, die schnell gewachsen sind und nun Tausende von jungen Athleten einbeziehen. Wir sind dankbar gegenüber Commissioner Roger Goodell, Botschafter Charles Kushner und unseren Kollegen in der französischen Regierung, einschließlich des Botschafters von Frankreich in den Vereinigten Staaten, Laurent Bili, und des Generalkonsuls von Frankreich, Samuel Ducroquet, für ihre Zusammenarbeit und ihr Engagement, diesen historischen Anlass möglich zu machen."

"Das erste reguläre Saisonspiel der National Football League in Frankreich auszurichten, markiert einen historischen Meilenstein und dient als kraftvolles Symbol für den internationalen sportlichen Einfluss unseres Landes", sagte die Ministerin für Sport, Jugend und Vereinsleben, Marina Ferrari. "Dieses Event im Stade de France unterstreicht Frankreichs Attraktivität als Gastgeber für große internationale Sportereignisse, aufbauend auf dem Erbe der großen Events, die wir kürzlich ausgerichtet haben, allen voran die Olympischen und Paralympischen Spiele von Paris 2024. Über das Spektakel hinaus ist dieses Event auch eine enorme Gelegenheit, den American-Football-Sport einzuführen und zu entwickeln, insbesondere unter jungen Menschen. In dieser Hinsicht lobe ich das Engagement des französischen American-Football-Verbandes und unserer Partner für Flag Football, einen inklusiven und zugänglichen Sport, der bereit ist, in den kommenden Jahren als zusätzlicher Sport bei den Spielen 2028 in Los Angeles eine wichtige Rolle zu spielen. Ich danke allen beteiligten Akteuren – lokalen Behörden, Verbänden und Partnern –, die helfen, dieses Projekt zu einem kollektiven Erfolg zu machen."

"Dieses allererste NFL-Spiel in Frankreich verkörpert die Ambition des Stade de France: ein führender globaler Austragungsort zu sein, offen für die Welt, gewidmet der Ausrichtung der größten internationalen Events, während es fest in seiner lokalen Gemeinschaft verwurzelt bleibt und sich für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung seines lokalen Gebiets einsetzt", fügte der Vorsitzende & CEO von GL events Venues und Präsident der Société d'Exploitation du Stade de France, Christophe Cizeron, hinzu.

Das Stade de France, erbaut 1998, ist das größte Stadion des Landes. Als Mehrzweck-

Arena beherbergt es große internationale Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen und ist die Heimat der französischen Fußball- und Rugby-Nationalmannschaften. Es ist das einzige Stadion, das eine FIFA-Weltmeisterschaft, eine Rugby-Weltmeisterschaft, UEFA-

Champions-League-Finals und UEFA-Europameisterschafts-Finals ausgerichtet hat und eine Hauptrolle bei den Olympischen & Paralympischen Spielen 2024 in Paris spielte.

Die NFL hat eine wachsende Präsenz in Frankreich mit über 14 Millionen Fans. Flag Football, das kontaktlose Format des Spiels, wird sein Debüt als olympische Sportart in Los Angeles 2028 (LA28) geben. NFL Flag – das offizielle Jugend-Flag-Football-Programm der Liga – startete 2023 in Frankreich in Partnerschaft mit der FFFA und erreicht bereits über 8.000 Jungen und Mädchen, mit Plänen, die Teilnahme in den kommenden Jahren auszubauen.

Das 2026 NFL Paris Game ist eines von neun internationalen Spielen, die in der nächsten Saison über vier Kontinente, sieben Länder und acht Stadien ausgetragen werden. Melbourne (Australien), Rio de Janeiro (Brasilien), London (Großbritannien), Paris (Frankreich), Madrid (Spanien), München (Deutschland) und Mexiko-Stadt (Mexiko) werden alle im Jahr 2026 internationale Spiele als Teil des langfristigen Engagements der Liga für globale Expansion ausrichten.