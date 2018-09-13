Cuatro Steelers están nominados al Salón de la Fama del 2019

Los Steelers están bien representados entre los nominados para la clase del Salón de la Fama del 2019.

Alan Faneca, ha sido finalista los últimos tres años, Hines Ward, semifinalista en los últimos dos años, y Thomas Everett, quien fue nominado por primera vez, se encuentran en la lista junto a Bill Cowher.

La lista completa de los nominados de la Era Moderna incluye un total de 102 personas. Los nominados serán recortados a 25 semifinalistas en noviembre y a 15 finalistas en enero.

El Comité de Selección del Salón de la Fama tendrá su reunión anual el sábado 2 de febrero del 2019. Los finalistas pasarán de 15 a 10, y luego a cinco. La Clase del 2019 se anunciará durante el espectáculo "NFL Honors" esa noche.