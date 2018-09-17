Análisis Del Partido: Semana 2- Chiefs vs. Steelers

Los Steelers sufrieron la primera derrota en casa contra Kansas City desde 1986 el día de hoy, al caer 42-37 en el Heinz Field en un duelo donde tuvimos más de 900 yardas y 79 puntos combinados. Este es nuestro análisis del duelo.

Los Steelers no se pudieron levantar de una desventaja de 21-0.

El primer cuarto fue una pesadilla para la defensiva de los Steelers. Kansas City tuvo tres series ofensivas que terminaron con el quarterback de segundo año lanzando un pase de TD. Para cuando el equipo tuvo una reacción en el segundo cuarto el juego estaba 21-0, aunque lograron empatarlo a 21 y después a 28, sin embargo nunca se pudo detener a los Chiefs y al final este equipo terminó aceptando 42 puntos, incluyendo seis pases de anotación del QB de segundo año de los Chiefs.

La defensiva permitió 8.3 yardas por jugada.

Decir que fue un mal día para el conjunto de Keith Butler es poco. La defensiva permitió 449 yardas de ofensiva total en 54 jugadas, es decir, 8.3 yardas cada vez que los Chiefs hacían un snap. Mahomes tuvo un QB rating de 154.8, dos receptores de los Chiefs tuvieron al menos 100 yardas y Kansas City también logró 127 yardas por tierra. Es cierto que la defensiva consiguió un safety y un balón suelto, pero no fue suficiente.

3-11 en terceras oportunidades.

La ofensiva tuvo un gran día, sin embargo en terceras oportunidades quedaron a deber. Sólo se convirtieron tres de once oportunidades, lo cual derivó en cinco despejes y un intento de gol de campo que se falló. Los Chiefs son una de las defensas que más yardas permiten, pero en los momentos importantes no se pudo mover las cadenas.

Big Ben supera a John Elway

Durante el partido el QB de los Steelers superó a John Elway en el séptimo lugar en la historia de la NFL en yardas por pase. De hecho Roethlisberger tuvo un gran partido, en donde logró 452 yardas por pase con tres TD y también logró uno por tierra en el último cuarto.

Mal día de Chris Boswell

El pateador Pro Bowl de los Steelers está en medio de una mala racha. La semana anterior falló la patada que pudo ser el triunfo contra los Browns y el día de hoy no acertó un punto extra y un intento de gol de campo de 49 yardas. A penas estamos inicio de la temporada y puede recuperar su nivel entre los mejores de la NFL.

MVP del juego

Ben Roethlisberger - QB