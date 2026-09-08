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Steelers-Fans zeigen ihre Unterstützung

Sep 08, 2026 at 03:43 PM

Die Steelers-Fans haben beim jährlichen "Steelers World Photo Day" einmal mehr gezeigt, wie groß die weltweite Unterstützung für das Team ist.

Die Steelers Nation hat einmal mehr gezeigt, wie groß die weltweite Unterstützung für das Team ist. Beim jährlichen "Steelers World Photo Day" haben Fans rund um den Globus ihre Liebe zu den Steelers gezeigt.

Fans in mehr als 60 Städten und 15 Ländern waren dabei und sorgten für jede Menge Black & Gold-Liebe. Allein in Mexiko beteiligten sich Fans aus 22 Bundesstaaten und 30 Städten.

Aus den USA, Mexiko, Irland, Großbritannien, Kanada und Deutschland sowie vielen weiteren Ländern machten Fans mit und zeigten ihre Unterstützung für die Steelers.

Ob in kleinen oder großen Gruppen mit Freunden und Familie, vor bekannten Sehenswürdigkeiten oder in der eigenen Fan-Höhle: Die Fans hielten ihre Black & Gold-Momente auf Fotos fest und teilten sie unter dem Hashtag #SteelersWorldwide in den sozialen Medien.

Einige hatten ihre Terrible Towels dabei, andere Steelers-Flaggen. Eines hatten aber alle gemeinsam: Sie waren von Kopf bis Fuß in Steelers-Gear gekleidet und stimmten sich so auf den Saisonauftakt am Sonntag gegen die Atlanta Falcons ein.

Für weitere Artikel auf Deutsch rund um dein Lieblingsteam besuche bitte unsere Landing Page unter https://www.steelers.com/deutschland/.

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